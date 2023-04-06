الخميس, أبريل 6, 2023
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رياضة

نانت يستبعد الجزائري جوين هاجام بسبب صيامه في شهر رمضان

مدرب نانت كومباريه استبعد الجزائري هاجام بسبب إصراره على الصيام في شهر رمضان

كتب فارس أبو شيحة
الجزائري جوين هاجام watanserb.com
الجزائري جوين هاجام
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وطن- استبعد مدرب نادي نانت الفرنسي أنطوان كومباريه، النجم الجزائري جوين هاجام 20 عاماً، عن صفوف قائمة الفريق، بسبب إصرار اللاعب على صيامه في أيام المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر المدرب كومباريه، الاستغناء عن خدمات الجزائري هاجام حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بسبب إصراره على عدم الإفطار خلال أيام المباريات في الشهر الفضيل.

استبعاد جوين هاجام

وعلق مدرب نانت كومباريه، على استبعاد الجزائري هاجام، ” هذه ليست عقوبة، أنا مدرب وأضع القواعد، كما ويجب على الجميع الالتزام بالقواعد التي وضعتها، أولئك الذين لا يحترمون ذلك لا يمكن اختيارهم للمشاركة في المباريات”.

وختم حديثه، ” لست أنا من يحرم اللاعب من اللعب، بل هو الذي لا يرغب في ذلك بسبب قناعاته الدينية”.

إيقاف المباريات في شهر رمضان المبارك

وجاء قرار استبعاد النجم الجزائري جوين هاجام، لاعب ظهير أيسر فريق نانت الفرنسي، بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قراراً بعدم وقف مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكسر اللاعبين إفطارهم خلال المباريات في شهر رمضان المبارك.

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كما واحتجت جماهير كرة القدم على قرار الاتحاد الفرنسي الذي طالب أندية كرة القدم في  الدوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة بعد إيقاف المباريات، من أجل كسر اللاعبين المسلمين صيامهم في شهر رمضان المبارك، لعل أبرزهم جماهير باريس سان جيرمان.

مدرب نانت كومباريه
مدرب نانت كومباريه

فوز نانت على أولمبيك ليون في كأس فرنسا

وفي سياق أخر، نجح فريق نانت في التأهل إلى نهائي كأس فرنسا والدفاع عن لقبه. بعد فوزه على أولمبيك ليون بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسيلتقي فريق نانت أمام موناكو في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد المقبل.

استبعاد الجزائري جوين هاجام
استبعاد الجزائري جوين هاجام

ويحتل فريق نانت المركز ال14 من ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 30 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب باريس سان جيرمان برصيد 66 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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