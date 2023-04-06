نانت يستبعد الجزائري جوين هاجام بسبب صيامه في شهر رمضان

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وطن- استبعد مدرب نادي نانت الفرنسي أنطوان كومباريه، النجم الجزائري جوين هاجام 20 عاماً، عن صفوف قائمة الفريق، بسبب إصرار اللاعب على صيامه في أيام المباريات خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر المدرب كومباريه، الاستغناء عن خدمات الجزائري هاجام حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بسبب إصراره على عدم الإفطار خلال أيام المباريات في الشهر الفضيل.

استبعاد جوين هاجام

وعلق مدرب نانت كومباريه، على استبعاد الجزائري هاجام، ” هذه ليست عقوبة، أنا مدرب وأضع القواعد، كما ويجب على الجميع الالتزام بالقواعد التي وضعتها، أولئك الذين لا يحترمون ذلك لا يمكن اختيارهم للمشاركة في المباريات”.

🔴 وفقا لـ ويست فرانس: "استبعاد الجزائري جوين هاجام من مواجهة استاد ريمس اليوم بسبب رفضه طلب المدير الفني بإفطار اللاعبين، ووافق الجزائري على إفطار المباريات خارج ملعبه فقط". ⛔ "باقي لاعبي نانت المسلمين وافقوا على طلب المدير الفني بالإفطار اليوم أمام استاد ريمس". pic.twitter.com/I5uD6TPPjp — ماڪس | News 🗞️ (@7Maxnews) April 2, 2023

وختم حديثه، ” لست أنا من يحرم اللاعب من اللعب، بل هو الذي لا يرغب في ذلك بسبب قناعاته الدينية”.

إيقاف المباريات في شهر رمضان المبارك

وجاء قرار استبعاد النجم الجزائري جوين هاجام، لاعب ظهير أيسر فريق نانت الفرنسي، بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قراراً بعدم وقف مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكسر اللاعبين إفطارهم خلال المباريات في شهر رمضان المبارك.

التعنت الفرنسي مع اللاعبين المسلمين مستمر.. مدرب نانت يستبعد نجم الجزائر جوين هاجام بسبب الصيام@AJASports pic.twitter.com/6G8Kdu7dwq — الجزيرة نت (@ajanet_ar) April 4, 2023

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كما واحتجت جماهير كرة القدم على قرار الاتحاد الفرنسي الذي طالب أندية كرة القدم في الدوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة بعد إيقاف المباريات، من أجل كسر اللاعبين المسلمين صيامهم في شهر رمضان المبارك، لعل أبرزهم جماهير باريس سان جيرمان.

فوز نانت على أولمبيك ليون في كأس فرنسا

وفي سياق أخر، نجح فريق نانت في التأهل إلى نهائي كأس فرنسا والدفاع عن لقبه. بعد فوزه على أولمبيك ليون بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسيلتقي فريق نانت أمام موناكو في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد المقبل.

ويحتل فريق نانت المركز ال14 من ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 30 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر وحامل اللقب باريس سان جيرمان برصيد 66 نقطة لهذا الموسم.