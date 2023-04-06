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لصوص يسطون على منزل ميسي ولم يتوقعوا ما حدث في النهاية (فيديو)

كشفت وسائل إعلام عن تعرض منزل ليونيل ميسي في برشلونة لمحاولة سرقة فاشلة

كتب باسل النجار
لصوص يسطون على منزل ميسي watanserb.com
لصوص يسطون على منزل ميسي
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وطن– تعرض منزل نجم نادي “باريس سان جيرمان” ليونيل ميسي في برشلونة لمحاولة سرقة فاشلة اليوم، الخميس، من قبل لصوص فروا قبل وصول الشرطة بدقائق.

محاولة فاشلة لسرقة منزل ميسي

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن محاولة سرقة منزل ميسي في برشلونة، وقعت حوالي الساعة الثانية صباحًا.

حيث دخل شخصان مقنعان إلى حديقة منزل ميسي، بعد القفز فوق أحد الجدران الجانبية.

ووفق كاميرات المراقبة الأمنية في المنزل فإن اللصان ظهرا يرتديان ملابس سوداء مع أقنعة تزلج.

وحاولا اللصان فتح أبواب ونوافذ منزل ليونيل ميسي في برشلونة، ولكن محاولاتهما بائت بالفشل، وفرا قبل دقائق من وصول قوات الأمن للموقع.

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ووثقت الكاميرات تفاصيل ما حدث ومحاولة السرقة الفاشلة، وجاري البحث عن اللصوص من قبل الشرطة.

ليست المرة الأولى

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر للاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، فقبل بضعة أشهر، قام رجلان مقنعان باقتحام غرفته الواقعة في أحد فنادق باريس أيضا.

كما قامت مجموعة مسلحة يوم، 2 مارس الماضي، بمهاجمة متجر مملوك لأنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي.

ووقتها كشفت وسائل إعلام أنه تم القبض على واحد من رجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة “روزاريو” مسقط رأس ميسي ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي. وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من 6 أعيرة نارية على السوبر ماركت.

وفى سياق آخر، ذكر خبير الانتقالات العالمي، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي أرسل عرضا رسميا لميسي، براتب يزيد عن 400 مليون يورو فى السنة.

لكن رومانو أشار إلى أن الأولوية المطلقة لميسي هي الاستمرار في أوروبا.

في المقابل فإن برشلونة، ينتظر قواعد اللعب المالي النظيف لإرسال العرض وفتح المحادثات.

كما ذكر “رومانو” أن عرض باريس سان جيرمان، لم يتم قبوله في هذه المرحلة، حيث أراد ميسي ضمانات رياضية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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