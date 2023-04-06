لصوص يسطون على منزل ميسي ولم يتوقعوا ما حدث في النهاية (فيديو)

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وطن– تعرض منزل نجم نادي “باريس سان جيرمان” ليونيل ميسي في برشلونة لمحاولة سرقة فاشلة اليوم، الخميس، من قبل لصوص فروا قبل وصول الشرطة بدقائق.

محاولة فاشلة لسرقة منزل ميسي

وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن محاولة سرقة منزل ميسي في برشلونة، وقعت حوالي الساعة الثانية صباحًا.

حيث دخل شخصان مقنعان إلى حديقة منزل ميسي، بعد القفز فوق أحد الجدران الجانبية.

ووفق كاميرات المراقبة الأمنية في المنزل فإن اللصان ظهرا يرتديان ملابس سوداء مع أقنعة تزلج.

وحاولا اللصان فتح أبواب ونوافذ منزل ليونيل ميسي في برشلونة، ولكن محاولاتهما بائت بالفشل، وفرا قبل دقائق من وصول قوات الأمن للموقع.

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ووثقت الكاميرات تفاصيل ما حدث ومحاولة السرقة الفاشلة، وجاري البحث عن اللصوص من قبل الشرطة.

ليست المرة الأولى

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر للاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، فقبل بضعة أشهر، قام رجلان مقنعان باقتحام غرفته الواقعة في أحد فنادق باريس أيضا.

كما قامت مجموعة مسلحة يوم، 2 مارس الماضي، بمهاجمة متجر مملوك لأنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي.

ووقتها كشفت وسائل إعلام أنه تم القبض على واحد من رجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة “روزاريو” مسقط رأس ميسي ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي. وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من 6 أعيرة نارية على السوبر ماركت.

وفى سياق آخر، ذكر خبير الانتقالات العالمي، فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي أرسل عرضا رسميا لميسي، براتب يزيد عن 400 مليون يورو فى السنة.

لكن رومانو أشار إلى أن الأولوية المطلقة لميسي هي الاستمرار في أوروبا.

في المقابل فإن برشلونة، ينتظر قواعد اللعب المالي النظيف لإرسال العرض وفتح المحادثات.

كما ذكر “رومانو” أن عرض باريس سان جيرمان، لم يتم قبوله في هذه المرحلة، حيث أراد ميسي ضمانات رياضية.