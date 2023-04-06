الخميس, أبريل 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"قطة وليد مهساس" هزمت الدراما الفاسدة.. "علماء المسلمين" الجزائرية تعلق
الهدهد

“قطة وليد مهساس” هزمت الدراما الفاسدة.. “علماء المسلمين” الجزائرية تعلق

اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن مقطع القطة على كتف الإمام وليد مهساس، المقطع الذي بلغ العالمية، استطاع هزيمة "الدراما الفاسدة" في البلاد

كتب فهمي الورغمي
قطة وليد مهساس watanserb.com
القطة مع الإمام وليد مهساس
- Advertisement -

وطن– تتفاعل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشكل كبير مع الأحداث الراهنة التي تعيشها البلاد، من منطلق الالتزام بالبحث عن صيغ أخرى لفهم الواقع والمساهمة في تغييره نحو الأفضل، ولا تجد حرجا في انتقاد المسلسلات الدرامية بكل موضوعية، شأن انتقادها لمسلسل “الدامة ” الذي يعرض على التلفزيون العمومي الجزائري رمضان 2023.

وكان آخر ما تحدثت عنه، مقارنتها بين المسلسلات المعروضة في رمضان وبين قصة القطة التي قفزت على كتف الإمام الجزائري وليد مهساس أثناء الصلاة.

جمعية العلماء المسلمين الجزائر تتفاعل مع قصة “القطة والإمام”

وشاركت الجمعية منشورا مطولا عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” بعنوان “القطة التي هزمت “الدراما الفاسدة… واجتاحت صورها وسائل الإعلام العالمية”.

وأشارت الجمعية، إلى أن القطة الجزائرية مع الإمام وليد مهساس لفت الكرة الأرضية وألهبت المواقع الإعلامية والقنوات ووسائط التواصل الاجتماعي، في ظرف ساعات قليلة.

وتابعت ” إذا كانت العبرة بـ”الكم”، والبعض يتفاخر دائما به فإن لقطة الإمام والقطة حققت ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من التعليقات”.

- Advertisement -

ونوهت الجمعية إلى أنه في حال كانت العبرة بالكيف، فليس ثمة أروع ولا أجل من القرآن الكريم الذي كان يتلى في مشهد تراويحي رائع بصوت جميل يسري في الأرواح، وكأن المراد هو إسماع وإيصال صوت القرآن لكثير من البشر في مختلف القارات من المسلمين وغيرهم.

كما تطرقت خلال تدوينتها إلى أنه “إذا ما كانت العبرة بالقيم والأخلاق، فالرسالة كانت قوية للغاية عن منظومة أخلاق الإسلام كالرفق وهو خلق عظيم، والرفق بالحيوان والرأفة والحنو واللطف بالإضافة إلى المحبة، مؤكدة أن هذا هو ما استرعى اهتمام آلاف المعلقين الذين أثنوا على أخلاق الإمام وحنانه.”

وأكدت على أنه إذا كانت العبرة بالانتشار والرواج، فإن مما ينبغي الانتباه إليه جيدا مسألة القبول الذي هو سر نحتاج إلى تحقيقه بالصدق والنية والصفاء والإخلاص، باعتباره أدعى للتأثير الحقيقي، أما الرواج “المصنع بالتزويق والترويق فما يلبث أن ينقشع ويختفي ويزول”.

وختمت منشورها بعبرة استخلصتها من مدونة مصرية قالت إن “القطة الجزائرية هزمت الدراما في مصر”.

وأضافت: “لا أقول إن الشيخ وليد مهساس هو من انتصر على دراما رمضان، لكنها القطة من انتصرت فالشيخ وليد مهساس أرقى وأعظم من الدخول في تلك المقارنة”.

وترى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن مشهد القطة والإمام مثل ما يُشبه العملية الجراحية الناعمة لتعديل صورة ما، حيث سوقت صورة جزائر القرآن، وجزائر الصالحين على أوسع نطاق.

مقطع القطة على كتف الإمام وليد مهساس يجتاح المواقع العالمية

وانتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الطريف”، يرصد قطّاً يتجول بين المصلين في أحد المساجد في الجزائر، ويصعد على كتف الإمام في أثناء أداء الصلاة، في مشهدٍ جذب الأنظار.

الفيديو الذي تمّ تداوله بكثافة على موقع “تويتر”، بيّن القطّ وقد وصل إلى أول نقطة في المسجد. وذلك بجوار الإمام القارئ الشيخ وليد مهساس مباشرة، وظلّ لبرهة من الوقت ساكناً في مكانه، بينما كان الإمام يواصل تلاوته الآيات القرآنية في الجزائر.

اللافت أنّ القط لم يكتفِ بذلك، لكنه قفز على الإمام وصعد على جسده، وجلس على كتفه، وكان لافتاً أكثر أن الإمام حرص على احتضان القط الذي يبدو أنه كان في حالة سكينة في أثناء تلاوة القرآن، وشوهد وكأنه يقبّل الإمام.

ونشرت الصفحة الرسمية للقارئ مهساس عبر “فيسبوك“، مقطعَ الفيديو للواقعة، وقالت الصفحة: “سبحان حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح“.

المصدر فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
تقارير

من لبنان.. صواريخ تمطر إسرائيل وهلع في تل أبيب وحزب الله ينفي مسؤوليته

تقارير

صحيفة إماراتية: قيادة الجزائر عصابة تنهب خيرات البلاد وتنفث سمومها ضد المغرب!

رياضة

نانت يستبعد الجزائري جوين هاجام بسبب صيامه في شهر رمضان

الهدهد

وُلد مشوها من علاقة غير شرعية.. مأساة الطفل أسمر وإنسانية سليمة سواكري تهز الجزائر

الهدهد

كاتب عماني: فلسطين ليست قضيتي والقرآن ذكر إسرائيل 36 مرة ولم يذكرها

الهدهد

فيديو يغازل القلوب لقط يقفز على كتف إمام جزائري أثناء صلاة التراويح ورد فعله مبهر

الهدهد

الاحتلال يدنس المسجد الأقصى باعتداءات وحشية.. صرخات النساء تخاطب ضمير العالم

الهدهد

الدبلوماسية الدينية.. كيف حوّل محمد السادس إرث المملكة الديني إلى وسيلة لإرضاء أوروبا؟

حياتنا

كيف تحافظين على نضارة بشرتك في شهر رمضان؟

الهدهد

اعتداء مؤلم من أحد عناصر طالبان على سائق أفغاني بسبب توصيلة “غير مسموح بها” (فيديو)

الهدهد

لأول مرة منذ سنوات..السعودية تنفذ حكماً بالإعدام خلال شهر رمضان.. لمن وما الجريمة المقترفة؟!

الهدهد

باحث سعودي في منظمة حكومية يهاجم الجزائر ويكذبها ويسخر من شهدائها؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمير عيد “استثناء” في “رامز نيفر إند”.. أذهل الجميع وما فعله غير مسبوق

إسرائيل تقصف جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة.. تصعيد ينذر بتفجر الأوضاع

غنى مرجمك.. تركي يقتل طفلة سورية ويخفي جثتها في بئر بعد الاعتداء عليها (شاهد)

محامي صدام حسين يكشف سر “غرفة” كان لها دور مريب وغامض أثناء محاكمته

الأول منذ 1979 والصين تحذر.. ماذا يعني لقاء رئيسة تايوان مع رئيس الكونغرس الأمريكي؟

مديرة صندوق النقد تثير قلق العالم.. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟

قيس سعيد من أمام ضريح بورقيبة: “لا أخاف الموت”.. وهذا موقفه من انتخابات الرئاسة

من لبنان.. صواريخ تمطر إسرائيل وهلع في تل أبيب وحزب الله ينفي مسؤوليته

مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر 2023 وبيان رسمي من مركز الفلك الدولي

البحر المسجور.. رئيس جمعية علوم الأرض حدد موقعه واستشهد بقصة مثيرة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC