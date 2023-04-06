الخميس, أبريل 6, 2023
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رياضة

صرخة أنشيلوتي في غرفة الملابس بعد انتصاره على برشلونة في كلاسيكو الملك (شاهد)

ريال مدريد يتأهل إلى نهائي كأس الملك بعد فوزه على برشلون برباعية نظيفة دون رد

كتب فارس أبو شيحة
خطاب أنشيلوتي بعد انتصاره على برشلونة في كأس الملك watanserb.com
خطاب أنشيلوتي بعد انتصاره على برشلونة في كأس الملك
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وطن- تداول منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، وهو يصرخ داخل غرفة خلع الملابس، خلال توجيه كلمة للاعبي فريق ريال مدريد بعد انتصاره على غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو كأس الملك.

ونجح الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قيادة الفريق الملكي إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، على حساب غريمه برشلونة، عقب الفوز عليه برباعية نظيفة دون رد، على ميدان ملعب الكامب نو

خطاب أنشلوتي في غرفة ملابس ريال مدريد

وقال مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، بعد انتصاره على صاحب الأرض برشلونة وإقصائه من بطولة كأس ملك إسبانيا، داخل غرفة تبديل الملابس إلى لاعبي ريال مدريد، ” فخر.. فخر ما قدمتموه، من جلس على مقاعد البدلاء ومن شارك، فخر لي ولنا جميعاً”.

وتابع أنشيلوتي حديثه، ” أولاً تهانينا، ثانياً هذا لم يكن النهائي. كان هذا النصف النهائي ويجب علينا لعب النهائي، وغداً يوم عطلة”. ليتفاعل لاعبو الفريق الملكي بفرح وسرور مع هذا الخبر.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

هاتريك كريم بنزيما في الكامب نو

واكتسح فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة دون مقابل، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

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وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور أولى أهداف المباراة لفريق ريال مدريد في الدقيقة ال45+1 مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

كما وسجل قائد الفريق الملكي كريم بنزيما الهاتريك في شباك برشلونة في الدقائق ال50 وال58 من ركلة جزاء وال80.

ورغم الخسارة إلا أن صاحب الأرض برشلونة كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة في مباراة كلاسيكو كأس الملك أمام ريال مدريد، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

نهائي كأس ملك إسبانيا

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي الذي تفوق بشكل واضح على غريمه برشلونة في طيلة مجريات الشوط الثاني، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وسيلتقي فريق ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد نجاحه في إقصاء برشلونة. أمام منافسه أوساسونا، في شهر مايو/ آيار القادم، على ملعب (لا كارتوخا).

ريال مدريد
ريال مدريد
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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