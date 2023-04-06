صرخة أنشيلوتي في غرفة الملابس بعد انتصاره على برشلونة في كلاسيكو الملك (شاهد)

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وطن- تداول منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، وهو يصرخ داخل غرفة خلع الملابس، خلال توجيه كلمة للاعبي فريق ريال مدريد بعد انتصاره على غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو كأس الملك.

ونجح الإيطالي أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قيادة الفريق الملكي إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، على حساب غريمه برشلونة، عقب الفوز عليه برباعية نظيفة دون رد، على ميدان ملعب الكامب نو

خطاب أنشلوتي في غرفة ملابس ريال مدريد

وقال مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، بعد انتصاره على صاحب الأرض برشلونة وإقصائه من بطولة كأس ملك إسبانيا، داخل غرفة تبديل الملابس إلى لاعبي ريال مدريد، ” فخر.. فخر ما قدمتموه، من جلس على مقاعد البدلاء ومن شارك، فخر لي ولنا جميعاً”.

🚨 مترجم | خطاب النصر من انشيلوتي. هذا ماقاله انشيلوتي بعد الإنتصار والتأهل وهكذا احتفل اللاعبين بما قاله 😍🔥 pic.twitter.com/4WSCfdbuqq — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 5, 2023

وتابع أنشيلوتي حديثه، ” أولاً تهانينا، ثانياً هذا لم يكن النهائي. كان هذا النصف النهائي ويجب علينا لعب النهائي، وغداً يوم عطلة”. ليتفاعل لاعبو الفريق الملكي بفرح وسرور مع هذا الخبر.

هاتريك كريم بنزيما في الكامب نو

واكتسح فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة دون مقابل، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

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وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور أولى أهداف المباراة لفريق ريال مدريد في الدقيقة ال45+1 مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

👑 إنت كريم ونحن نستاهل… pic.twitter.com/3g3DxzfYIz — ريال مدريد (@realmadridarab) April 6, 2023

كما وسجل قائد الفريق الملكي كريم بنزيما الهاتريك في شباك برشلونة في الدقائق ال50 وال58 من ركلة جزاء وال80.

ورغم الخسارة إلا أن صاحب الأرض برشلونة كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة في مباراة كلاسيكو كأس الملك أمام ريال مدريد، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

نهائي كأس ملك إسبانيا

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الملكي الذي تفوق بشكل واضح على غريمه برشلونة في طيلة مجريات الشوط الثاني، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وسيلتقي فريق ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد نجاحه في إقصاء برشلونة. أمام منافسه أوساسونا، في شهر مايو/ آيار القادم، على ملعب (لا كارتوخا).