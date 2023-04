بيكهام وزوجته فيكتوريا يذهلان العالم برقصة “السالسا” (فيديو)

- Advertisement -

وطن– أصبحت مقطع فيكتوريا وديفيد بيكهام وهما يرقصان السالسا، أحد مقاطع الفيديو الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

آلاف التعليقات

إذا حكمنا من خلال الصور ، يبدو أن الزوجين قد جعلا هذا الانضباط شغفهما ، أو على الأقل نشاطًا يقوم به الزوجان ولدت آلاف ردود الفعل بين متابعيهما.

لم تكن فيكتوريا بيكهام غريبة على الرقص بعد أن كانت عضوة في مجموعة الفتيات الشهيرة ، سبايس جيرلز ، من 1994 إلى 2000.

كعضو في “سبايس جيرلز“، تم تشكيل الفرقة في لندن وتتألف من خمسة أعضاء ، لكل منهم شخصية مميزة.

رمز البوب

اشتهرت بيكهام بحس الموضة الأنيق وسلوكها الراقي ، مما أكسبها لقب “بوش”.

حققت فرقة The Spice Girls نجاحًا هائلاً في أواخر التسعينيات من خلال أغاني مثل “Wannabe” و “Say You Be There” و “Spice Up Your Life”.

- Advertisement -

خلال فترة وجودها في المجموعة ، أصبحت بيكهام رمزًا لثقافة البوب وساعدت في تشكيل حركة قوة الفتاة في ذلك الوقت ، على الرغم من أنها لم تكن مشهورة بشكل خاص بحركات رقصها.

وكانت المغنية البريطانية السابقة، قد صدمت الجميع بتصريحاتها حول نظرتها لمعايير الجمال الحديثة، مؤكدة أنها تغيرت.

النحافة ليست مطلوبة

وقالت فيكتوريا بيكهام (48 عاماً)، في لقاء مع مجلة Grazia ، حول وجهة نظرها حول صورة الجسد ورحلتها الجديدة في اللياقة البدنية: “كونك “نحيفًا” لم يعد هو المطلوب من قبل معظم النساء بعد الآن”.

وتابعت: “إنه أسلوب قديم ، الرغبة في أن تكون نحيفًا حقًا. أعتقد أن النساء اليوم يرغبن في أن يظهرن بصحة جيدة ومنحنيات. إنهن يرغبن في الحصول على بعض ثدي بارز ومؤخرة كبيرة”.

وأشارت مصممة الأزياء النحيلة جداً، إلى أنها تريد أن تحصل على مؤخرة بارزة. مردفة: ” سأستبدل التمارين الرياضية التي تساعد على خسارة الوزن، إلي تمارين رفع الأثقال خمسة أو ستة أيام أسبوعياً”.

وكشفت فيكتوريا بيكهام أنها تمارس هذه التمارين إلى جانب زوجها ديفيد بيكهام، الذي يحب مظهرها الجديد أكثر من قبل.

وتذكرت بيكهام رحلتها الأخيرة إلى فلوريدا حيث رأت نساء بمنحنيات واضحة. وقالت إنها على أمل أن تتمكن ابنتها هاربر (11 عاماً)، من فعل نفس الشيء في يوم من الأيام.