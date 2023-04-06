الخميس, أبريل 6, 2023
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الشيخة مهرة تعلن عقد قرانها رسمياً.. من هو خطيبها؟ (شاهد)

أعلن الشيخ محمد بن راشد خبر كتاب كتاب نجله بأبيات شعرية

كتب رفيف عبدالله
الشيخة مهرة تعلن عقد قرانها رسمياً.. من هو خطيبها؟ (شاهد) watanserb.com
الشيخة مهرة وخطيبها الشيخ مانع
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وطن– كشفت الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم ، عبر إنستغرام ، عن احتفالهما بكتاب الكتاب ، وأصبحت مراسم الزواج الرسمية.

إعلان رسمي

بعد تقارير غير مؤكدة عن خطبتهما ، تم نشر الإعلان الرسمي الليلة.

تداول العروسين الخبر عبر قصيدة كتبها والد العريس الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم على حساباتهم الرسمية على إنستجرام.

الإعلان الرسمي لعقد القران

“عمت الأفراح يوم الله كتب والتهاني تبادلت من كل دار.. كلٍ يبارك من الفرحة طرب وليلنا أمسى كما وضح النهار.. من البشارة لي لفتنا ع الطلب يوم “مانع” عين خيار المهار.. من بنات الريح وطوال الهدب “مهره” فيها تولع واستخار”.

قصيدة عقد القران

لا تفاصيل للآن

بهذه الكلمات الشعرية، أعلن الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم ، خبر كتاب كتاب نجله الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم ، على الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

في الوقت الحالي ، لا توجد تفاصيل حول التخطيط لاحتفالات زفاف الشيخة مهرة والشيخ مانع.

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كما لم يتم نشر أي صور أو تفاصيل حول الحفل (بما في ذلك الفستان).

من هي الشيخة مهرة؟

وتبلغ الشيخة مهرة نحو 29 عاماً، حيث ولدت في 26 فبراير 1994.

ووالدتها هي السيدة  زوي غريغوراكوس ، يونانية الأصل.

وتنشط ابنة حاكم دبي في دعم المواهب المحلية والعلامات التجارية المحلية. وخاصة العباءات الخليجية الراقية.

ومعروف عن مهرة حبها للخيل والفروسية، وسبق أن شاركت في المسابقات النسائية إلى أن حصدت لقب فارسة الصحراء.

تحمل سمو الشيخة مهرة شهادة جامعية في العلاقات الدولية من أحد جامعات المملكة المتحدة. كما حصلت مؤخراً على شهادة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

من هو خطيب الشيخة مهرة؟

أما خطيبها، فهو  ابن الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم. ووالدته هي الشيخة مدية بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

يبرز خطيب الشيخة مهرة بين الشخصيات الفاعلة في العائلة الحاكمة وينشط في عدد المشاريع و الاستثمارات في التكنولوجيا الناشئة وتلك العاملة في مجالات المستدامة حول العالم.

خطيب الشيخة مهرة

كما يعتبر الشيخ مانع رائد نهضة دبي الثقافية الأولى، وقد تلقى دراسته في المدرسة الأحمدية في بداية حياته.

ومنذ طفولته، كانت لخطيب الشيخة مهرة ميول أدبية وعرف بحبه للعلم والقراءة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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