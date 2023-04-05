الأربعاء, أبريل 5, 2023
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ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مصدومة بعد هذا الحكم لصالح ترامب

أمرت المحكمة ستورمي دانيلز بدفع 120 ألف دولار لترامب نظير أتعاب محاماة في دعوى التشهير التي أقامتها ضده وخسرتها

كتب خالد الأحمد
ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي watanserb.com
ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي
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وطن- حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتصارا قضائيا جزئيا ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، رغم أنه كان يخضع للتحقيق في المحكمة، أمس الثلاثاء، بسبب القضية التي رفعتها ضده وتتهمه فيها بدفع رشاوى لشراء صمتها على فضيحة جنسية جمعته بها، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي والعالمي طوال الشهور الماضية.

تطورات قضية ترامب وستورمي دانيلز

ومثل ترامب أمام القضاء الأميركي، الثلاثاء، في قضية دفعه 130 ألف دولار لستورمي دانييلز قبل انتخابات الرئاسة في عام 2016، وقد دفع ببراءته من جميع التهم الموجه ضده.

والجديد أن ترامب قد حقق انتصارا قانونيا ضد ستورمي دانيلز، في جانب آخر من القضية ذاتها لكن في ولاية أخرى. حيث أمرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأميركية في كاليفورنيا، ممثلة الأفلام الإباحية بدفع 120 ألف دولار لترامب نظير أتعاب محاماة في دعوى التشهير التي أقامتها ضده وخسرتها.

هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من المدفوعات التي أمرت المحكمة بدفعها، بحسب ما نقلت “سي إن إن cnn“.

ورفعت ممثلة أفلام البورنو ستورمي دانيلز، دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2018، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي السابق في تغريدة إدعاء دانيلز “بأن رجلًا مجهولًا هددها في موقف للسيارات للتكتم على علاقتها المزعومة به” بأنه “احتيال ومحاولة ابتزاز”.

كيف أصبحت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في مركز قضية قانونية يواجهها دونالد ترامب؟
كيف أصبحت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في مركز قضية قانونية يواجهها دونالد ترامب؟

ووقتها رفض القاضي الفيدرالي إس جيمس أوتيرو، الدعوى القضائية في أكتوبر 2018 ، وقال إن تصريح ترامب محمي بموجب التعديل الأول ، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

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وأمرت المحكمة لاحقا الممثلة بدفع حوالي 293 ألف دولار نظير الرسوم القانونية، وحُكم عليها أيضا بدفع 245 ألف دولار بعد خسارتها استئنافا آخر.

ويوم الثلاثاء، قضت محكمة الاستئناف الأميركية بحكمها الأخير، قائلة إن محاميي ترامب “أمضوا أكثر من 183 ساعة في استئناف القضية”.

وإجمالا، ستدفع الممثلة حوالي 600 ألف دولار لترامب، وفق هارميت ديلون، محامية ترامب.

وكتبت ديلون في تغريدة الثلاثاء: “مبروك للرئيس ترامب على هذا الانتصار النهائي. بشكل جماعي، حصلت شركتنا على أكثر من 600 ألف دولار رسوم محاماة لصالحه في دعوى التقاضي التي لا أساس لها”.

وبحسب المصدر لا علاقة للدعوى المدنية رسميًا باعتقال ترامب والتهم الموجهة إليه في نيويورك، لكن كلاهما تورط في قضية الرشوى التي دفعت من أموال الأمريكيين خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 للتكتم على علاقة غرامية نفاها ترامب من جهته.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تشرب الشامبانيا وتغرد فرحا بتوجيه لائحة اتهام إلى ترامب
الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تشرب الشامبانيا وتغرد فرحا بتوجيه لائحة اتهام إلى ترامب

ممثلة الأفلام الإباحية مصدومة وطلبت من المحكمة إسقاط الحكم

وطلبت دانيلز ، واسمها القانوني ستيفاني كليفورد ، من محكمة الاستئناف إسقاط الحكم ضدها، ولكن المحكمة رفضت طلبها.

وكانت حجة كليفورد بأن طلب الرسوم غير معقول ومفرط وليس له سند قانوني، كما جاء في ملف القضية بالدائرة التاسعة.

في مارس 2022 ، قالت دانيلز إنها ستدخل السجن قبل أن تدفع فلسا واحدا لترامب، بعد دعوى تشهير فاشلة رفعها محامي دانيلز السابق مايكل أفيناتي.

المصدرتويتر، سي إن إن cnn، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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