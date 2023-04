ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مصدومة بعد هذا الحكم لصالح ترامب

- Advertisement -

وطن- حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتصارا قضائيا جزئيا ضد ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، رغم أنه كان يخضع للتحقيق في المحكمة، أمس الثلاثاء، بسبب القضية التي رفعتها ضده وتتهمه فيها بدفع رشاوى لشراء صمتها على فضيحة جنسية جمعته بها، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي والعالمي طوال الشهور الماضية.

ومثل ترامب أمام القضاء الأميركي، الثلاثاء، في قضية دفعه 130 ألف دولار لستورمي دانييلز قبل انتخابات الرئاسة في عام 2016، وقد دفع ببراءته من جميع التهم الموجه ضده.

والجديد أن ترامب قد حقق انتصارا قانونيا ضد ستورمي دانيلز، في جانب آخر من القضية ذاتها لكن في ولاية أخرى. حيث أمرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأميركية في كاليفورنيا، ممثلة الأفلام الإباحية بدفع 120 ألف دولار لترامب نظير أتعاب محاماة في دعوى التشهير التي أقامتها ضده وخسرتها.

هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من المدفوعات التي أمرت المحكمة بدفعها، بحسب ما نقلت “سي إن إن cnn“.

ورفعت ممثلة أفلام البورنو ستورمي دانيلز، دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2018، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي السابق في تغريدة إدعاء دانيلز “بأن رجلًا مجهولًا هددها في موقف للسيارات للتكتم على علاقتها المزعومة به” بأنه “احتيال ومحاولة ابتزاز”.

ووقتها رفض القاضي الفيدرالي إس جيمس أوتيرو، الدعوى القضائية في أكتوبر 2018 ، وقال إن تصريح ترامب محمي بموجب التعديل الأول ، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وأمرت المحكمة لاحقا الممثلة بدفع حوالي 293 ألف دولار نظير الرسوم القانونية، وحُكم عليها أيضا بدفع 245 ألف دولار بعد خسارتها استئنافا آخر.

ويوم الثلاثاء، قضت محكمة الاستئناف الأميركية بحكمها الأخير، قائلة إن محاميي ترامب “أمضوا أكثر من 183 ساعة في استئناف القضية”.

وإجمالا، ستدفع الممثلة حوالي 600 ألف دولار لترامب، وفق هارميت ديلون، محامية ترامب.

وكتبت ديلون في تغريدة الثلاثاء: “مبروك للرئيس ترامب على هذا الانتصار النهائي. بشكل جماعي، حصلت شركتنا على أكثر من 600 ألف دولار رسوم محاماة لصالحه في دعوى التقاضي التي لا أساس لها”.

Congratulations to President Trump on this final attorney fee victory in his favor this morning. Collectively, our firm obtained over $600,000 in attorney fee awards in his favor in the meritless litigation initiated by Stormy Daniels. https://t.co/ld7SVvZOp6 pic.twitter.com/1b5P3flxFb

— Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) April 4, 2023