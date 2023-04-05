الرئيسيةحياتناقبل فوات الأوان.. 5 نصائح هامة للتعامل مع آلام الظهر الناتجة عن...
حياتنا

قبل فوات الأوان.. 5 نصائح هامة للتعامل مع آلام الظهر الناتجة عن العمل اليومي

يجب على الموظفين التعامل مع الألم الناتج عن العمل، لأن ذلك قد يؤدي لنتائج صحية خطيرة

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
التعامل مع آلام الظهر watanserb.com
التعامل مع آلام الظهر

وطن- بغض النظر عن وظيفتك، من المهم التأكد من أنك تحافظ على وضع جلوس جيد خلال الجلوس أمام المكتب، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في ظهرك في المستقبل.

مشاكل الظهر تؤرق حياة الملايين

وقد اتضح أنك قد تلحق الضرر بجسمك حتى دون أن تدرك ذلك، حيث كشفت مقوم العظام الدكتورة “جولييت هوبسون”، أن هناك خمسة أشياء خاطئة يفعلها الناس والتي يمكن أن تسبب لهم الكثير من المشاكل.

وتعتقد الدكتورة أن الكثير منا لا يفعل ما يكفي لتقليل الضغط والإجهاد في العمل اليومي، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب تراكم التوتر ألمًا في الظهر، حسب تصريحاتها لموقع “دايلي ريكورد“.

خطأ شائع آخر نقوم به على ما يبدو على أساس يومي، وهو عدم وجود زجاجة ماء في متناول اليد في جميع الأوقات – لأن الحفاظ على الماء يضمن المحافظة على المفاصل في حالة نشاط، مما يقلل من الآلام في الظهر.

الأطعمة الصحية لها دور كبير

تلاحظ الطبيبة أن زبائنها الذين يعانون من آلام الظهر لا يأكلون في كثير من الأحيان ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، والتي تعتبر مهمة لأنها تحفز النمو والتعافي داخل الجسم.

وأيضًا، عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية، يمكن أن تسبب الكثير من الحلويات مشاكل حول الظهر، حيث تؤدي الوجبات الخفيفة السكرية إلى الالتهاب وتترك العناصر الغذائية التي تبني القوة في هذا المجال.

نصائح هامة للتعامل مع آلام الظهر الناتجة عن العمل اليومي
نصائح هامة للتعامل مع آلام الظهر الناتجة عن العمل اليومي

العقل السليم في الجسم السليم

التحذير الأخير للدكتورة “هوبسون” هو أن الناس يرتكبون الخطأ البسيط المتمثل في عدم التجول بشكل كافٍ، مما يشير إلى أنه يجب على الجميع وضع تذكيرات على هواتفهم للقيام بذلك – وخاصة العاملين في المكاتب.

وعن ذلك قالت: “قد لا يعرف الناس، لكن صحتنا الجسدية والعقلية مترابطة للغاية – إذا كان العقل متوترًا، فهذا يشير إلى الجسم بأنه في خطر.

“قد يبدو الأمر واضحًا ولكن الاستيقاظ والتحرك لمدة 10 دقائق، لمدة 45 دقيقة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا”.

تعاونت الدكتورة هوبسون مع Equals Money، كجزء من حملتها للمدفوعات الخالية من الألم، والتي تهدف إلى زيادة الوعي حول الإجهاد في مكان العمل الذي يسبب المضايقات الجسدية.

أجرت تلك الشركة بحثًا على 1500 موظف مكتبي، ووجدوا أن 88 في المائة يعانون من بعض أشكال الألم الجسدي – بما في ذلك آلام الظهر أو الرقبة أو المفاصل – أثناء العمل.

ومن بين هؤلاء، يعتقد 82 في المائة أن مستويات التوتر في العمل تساهم في عدم الراحة الجسدية لديهم..

ونتيجة لذلك، قال 36 في المائة إن الألم يصرف انتباههم عن وظائفهم، وقال ربعهم إنه يمنعهم من الاستمتاع بأنشطة خارج العمل.

كيف يتعامل الموظفون مع الألم في العمل؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة الألم، فإن 31 في المائة منهم يتناولون مسكنات الألم بنشاط و 47 في المائة يستخدمون مقوم العظام.

ومع ذلك، فإن 49 في المائة لا يحصلون على مقوم العظام كجزء من خطة مزايا مكان العمل.

كما تبين أن 90 في المائة ممن لديهم وظيفة مكتبية يعانون من ضغوط في العمل.

عبء العمل الهائل (56 في المائة)، ونقص التواصل (31 في المائة)، وسوء الإدارة (28 في المائة)، هي من بين الأسباب الرئيسية للإجهاد في مكان العمل.

في حين أن ما يقرب من الثلث (32 في المائة) يضعونه في إدارة المهام المالية اليومية – مثل نفقات إيداع الفواتير، وفواتير العملاء، واستلام الفواتير ودفعها.

قال ثلاثة أرباعهم إن الإجهاد في مكان العمل جعلهم يرغبون في البحث عن وظيفة جديدة، مع 29 في المائة يبحثون بنشاط.

بينما أجبر 60 في المائة على قضاء بعض الوقت بعيدًا عن مكان العمل بسبب الإجهاد.

قال إيان سترافورد تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Equals Money، “يُظهر البحث بوضوح أن العاملين في المملكة المتحدة يتعرضون لقدر كبير من الإجهاد – من جداول العمل المثقلة بالأعباء إلى المخاوف اليومية.

“يتسبب هذا الضغط في قيام الموظفين بأخذ إجازة وحتى البحث عن وظائف مختلفة، مما يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالكفاءة والربحية للشركات.

“ولكن مع الحلول المبتكرة، يمكن للشركات الاستغناء عن الإدارة المالية المحبطة لفرقها، مما يجعل أعباء العمل أكثر قابلية للإدارة – مما يقلل من المتاعب ويوفر الوقت الثمين يعني أنه يمكن للمؤسسات التركيز على تنمية أعمالها.”

المصدرموقع دايلي ريكورد، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تحسس جسدها وطرحها أرضا.. حاخام يهودي يتحرش بعاملة وحاول اغتصابها (فيديو)

الهدهد

عبيد الوسمي لنجل أمير الكويت: “أنت فاشل وبعض شيوخ آل صباح سفلة” (فيديو)

اقتصاد

تقرير أمريكي: الجنيه المصري يواصل الانهيار أمام الدولار وتوقعات كارثية جديدة

حياتنا

ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تخطف قلوب متابعيها بهذه الصور الجريئة (شاهد)

حياتنا

استيقظت في القبر.. إنقاذ امرأة بعد دفنها حية وما حدث أغرب من الخيال (شاهد)

الهدهد

الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما (فيديو)

الهدهد

الغانم يفتح النار على النواف ويطالب أمير الكويت بوقف “عبث” نجله (فيديو)

حياتنا

رامز “زود الجرعة”.. هنادي مهنا تنهار بالبكاء وكاد قلبها يتوقف من الرعب (فيديو)

الهدهد

ملامح شرطية شقراء تخطف الأضواء خلال محاكمة ترامب.. من هي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحسس جسدها وطرحها أرضا.. حاخام يهودي يتحرش بعاملة وحاول اغتصابها (فيديو)

عبيد الوسمي لنجل أمير الكويت: “أنت فاشل وبعض شيوخ آل صباح سفلة” (فيديو)

تقرير أمريكي: الجنيه المصري يواصل الانهيار أمام الدولار وتوقعات كارثية جديدة

ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تخطف قلوب متابعيها بهذه الصور الجريئة (شاهد)

استيقظت في القبر.. إنقاذ امرأة بعد دفنها حية وما حدث أغرب من الخيال (شاهد)

الروبوت الأكثر تقدما في العالم.. ابتكار مخيف يحاكي البشر تماما (فيديو)

الغانم يفتح النار على النواف ويطالب أمير الكويت بوقف “عبث” نجله (فيديو)

رامز “زود الجرعة”.. هنادي مهنا تنهار بالبكاء وكاد قلبها يتوقف من الرعب (فيديو)

ملامح شرطية شقراء تخطف الأضواء خلال محاكمة ترامب.. من هي؟

ملاعب إيطاليا تتنفس عنصرية.. لوكاكاو ضحية حملة شعواء وطريقة رده أثارت الانتباه

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©