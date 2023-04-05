الأربعاء, أبريل 5, 2023
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الكويت: مصادر تكشف شروط أحمد النواف لتشكيل الحكومة ورفضه أداء القسم أمام “الغانم”!

رئيس المجلس الاعلى للقضاء محمد ناجي يبدي رغبته في ترك منصبه الاسبوع المقبل

كتب سالم حنفي
شروط أحمد النواف لشكيل الحكومة watanserb.com
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف
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وطن – كشف حساب “قصر السيف” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والقريب جدا من دوائر صنع القرار في الكويت عن رفض رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف تشكيل الحكومة قبل تنفيذ عدد من الشروط.

وقال “قصر السيف” إن “رئيس مجلس الوزراء فرض عدد من الشروط لتشكيل الحكومة والتي ستتحقق وأبرزها تغيير أعضاء الدستورية ودعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لانتخاب رئيس جديد لها.”

كما أكد على أن “الشيخ احمد النواف مصر على عدم اداء اليمين الدستورية امام مجلس ٢٠٢٠ وأمام مرزوق الغانم بالذات وأكد للقيادة تمسك الحكومة بصحة موقفها القانوني في حل المجلس.”

وشدد حساب “قصر السيف” على أن “رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف لا يزال متمسك برأيه: لا تعامل مع مجلس ٢٠٢٠”.

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وفيما يبدو تحقيقا لشروط الشيخ أحمد النواف لتشكيل الحكومة الكويتية، أبدى رئيس المجلس الاعلى للقضاء محمد ناجي رغبته في ترك منصبه الاسبوع المقبل.

المحكمة الدستورية تحل مجلس 2020

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قد قضت ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي يرأسه مرزوق الغانم الذي تم حله في يونيو، تحت مزاعم عدم دستورية قانون الحل، وهو ما ترفضه الحكومة وتؤكد علة صحته.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

يشار إلى أنه وبعد أزمة سياسية محتدمة العام الماضي، أمر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين

وفازت المعارضة الكويتية بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان.

وكان برلمان 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية، قد فشل الثلاثاء، في عقد أول جلسة له.

وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائبا فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة، وفق “كونا“.

أزمة سياسية منذ سنوات

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس آذار الماضي، خلفا لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير كانون الثاني، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو تسعين بالمئة من ميزانيتها.

المصدروكالة الأنباء الكويتية + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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