الكويت: مصادر تكشف شروط أحمد النواف لتشكيل الحكومة ورفضه أداء القسم أمام “الغانم”!

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وطن – كشف حساب “قصر السيف” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والقريب جدا من دوائر صنع القرار في الكويت عن رفض رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف تشكيل الحكومة قبل تنفيذ عدد من الشروط.

وقال “قصر السيف” إن “رئيس مجلس الوزراء فرض عدد من الشروط لتشكيل الحكومة والتي ستتحقق وأبرزها تغيير أعضاء الدستورية ودعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لانتخاب رئيس جديد لها.”

رئيس مجلس الوزراء فرض عدد من الشروط لتشكيل الحكومة والتي ستتحقق وأبرزها تغيير أعضاء الدستورية ودعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لانتخاب رئيس جديد لها. pic.twitter.com/s9blcV28hT — قصر السيف (@QasrSaif) April 4, 2023

كما أكد على أن “الشيخ احمد النواف مصر على عدم اداء اليمين الدستورية امام مجلس ٢٠٢٠ وأمام مرزوق الغانم بالذات وأكد للقيادة تمسك الحكومة بصحة موقفها القانوني في حل المجلس.”

الشيخ احمد النواف مصر على عدم اداء اليمين الدستورية امام مجلس ٢٠٢٠ وأمام مرزوق الغانم بالذات وأكد للقيادة تمسك الحكومة بصحة موقفها القانوني في حل المجلس. pic.twitter.com/DYfcHKSvAv — قصر السيف (@QasrSaif) April 1, 2023

وشدد حساب “قصر السيف” على أن “رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف لا يزال متمسك برأيه: لا تعامل مع مجلس ٢٠٢٠”.

كما ذكرنا .. سمو رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف لا يزال متمسك برأيه: لا تعامل مع مجلس ٢٠٢٠ — قصر السيف (@QasrSaif) April 3, 2023

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وفيما يبدو تحقيقا لشروط الشيخ أحمد النواف لتشكيل الحكومة الكويتية، أبدى رئيس المجلس الاعلى للقضاء محمد ناجي رغبته في ترك منصبه الاسبوع المقبل.

كما قلنا لكم .. "بناء على رغبته" وفهمكم كفاية .. شكراً بو نواف. https://t.co/OlTnG9DKFw pic.twitter.com/FSmKQn5SqZ — قصر السيف (@QasrSaif) April 4, 2023

المحكمة الدستورية تحل مجلس 2020

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قد قضت ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق الذي يرأسه مرزوق الغانم الذي تم حله في يونيو، تحت مزاعم عدم دستورية قانون الحل، وهو ما ترفضه الحكومة وتؤكد علة صحته.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

يشار إلى أنه وبعد أزمة سياسية محتدمة العام الماضي، أمر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين

وفازت المعارضة الكويتية بـ28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، وعادت المرأة إلى المجلس في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2022، بعد شهرين من حل البرلمان.

وكان برلمان 2020 العائد بحكم المحكمة الدستورية، قد فشل الثلاثاء، في عقد أول جلسة له.

وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائبا فقط من أصل خمسين، إلى ما بعد عيد الفطر، نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة، وفق “كونا“.

أزمة سياسية منذ سنوات

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس آذار الماضي، خلفا لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير كانون الثاني، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو تسعين بالمئة من ميزانيتها.