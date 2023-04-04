4 حيل لزيادة سرعة الواي فاي (Wi-Fi)

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وطن– يعاني الكثير من الاشخاص من بطء اتصال الانترنت أو انقطاعه بشكل متكرر وقد يكون هذا أمرًا محبطًا للغاية ويجعلك تشعر بالإزعاج خاصة وان كنت تعمل من المنزل أو حتى تقوم بالدراسة.



لحسن الحظ، كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن 4 حيل للمساعدة في تسريع النت.

إعادة تشغيل المودم أو جهاز التوجيه الخاص بك

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على اتصال ثابت هو إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك.

لإعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك، قم بفصل أسلاك طاقة جهاز التوجيه والمودم من مأخذ الطاقة لمدة 15 ثانية. ثم أعد توصيلها.



انتظر بضع دقائق مرة أخرى ثم قم بتشغيل جهاز التوجيه وانتظر حتى تصبح جميع الأضواء على مودم الكبل الخاص بك خضراء.

تحقق من مكان الجهاز

من الضروري وضع شبكة الواي فاي في موقع جيد ومناسب في المنزل.



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يوصي الخبراء باختيار موقع مركزي لتحسين الإشارة.فإذا وضعته في زاوية المنزل على سبيل المثال، فإنك تخاطر بإرسال إشارات خارج منزلك.

وبالمثل، إذا تم وضعه في مكان ما به الكثير من الجدران، كالخزانة، فإنك ستحصل على إتصال ضعيف للغاية.



لذا، يُنصح بوضع الجهاز في مكان مرتفع.

تجنب وضعه بجانب الأشياء الكبيرة

بالإضافة إلى المكان، ستحتاج أيضًا إلى التأكد من إبعاد شبكة Wi-Fi عن الأشياء الكبيرة التي يمكن أن تتداخل مع إشاراته.

يشمل ذلك الأجهزة الإلكترونية الكبيرة والأشياء المعدنية الكبيرة والأثاث الضخم.

بعض الأجهزة الإلكترونية التي يجب تجنبها تشمل الميكروويف والتلفزيون، لأنها تصدر إشارات قوية خاصة بها.

تحقق من الأسلاك

أحيانًا يكون سبب بطء اتصال Wi-Fi بسبب الأسلاك.

ربما يكون السلك الذي يربط جهاز التوجيه الخاص بك بالمحول أو مقبس الهاتف أو الكمبيوتر قديمًا أو تالفًا. ويمكنك معالجة هذه المشكلة بسهولة عن طريق استبداله بسلك حديث.

