الثلاثاء, أبريل 4, 2023
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الزبادي.. هل يجب تنظيف العبوة قبل رميها في سلة المهملات؟

كتب معالي بن عمر
إفراغ العبوات من محتواها watanserb.com
إفراغ العبوات من محتواها
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وطن-إذا كنت تتساءل عما إذا ينبغي تنظيف العبوة قبل التخلص منها، فشركة Citeo المتخصصة في إعادة تدوير العبوات المنزلية وورق الرسم،، تعيد تدوير 72٪ من العبوات المنزلية و 62٪ من الورق.

ولكن إذا أصبح فرز النفايات جزءًا متزايدًا من عادات الناس، فهذا بالتأكيد لأنها أصبحت عادة روتينية، بحيث يضع الأشخاص النفايات حسب سلة المهملات الخاصة. ولكن، في بعض الأحيان، قد لا يكون من السهل اتباع التعليمات، والتي قد تختلف حسب اختلاف تعاليم الدول لذا، لسائل أن يسأل هل يجب تنظيف عبواتنا قبل رميها في سلة المهملات؟

لا تغسل عبواتك الفارغة

بحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، فإن شركة Citeo، أكّدت أنه سواء كانت العبوة زجاجية أو بلاستيكية أو مصنوعة من الكرتون وما إلى ذلك، ليس من الضروري تنظيفها لإعادة تدويرها. ولأن عملية التنظيف عديمة الفائدة، نظرًا لأنه يتم غسل العبوات جميعًا عند إعادة تدويرها، فإن تنظيف العبوة قبل التخلص منها أمر يجب تجنبه.

كما أن عملية تنظيف كل عبوة قبل التخلص منها يتطلب استخدام فائض من الماء. المياه التي يجب بالضرورة معالجتها بعد ذلك، وهذا من وجهة نظر بيئية، خسارة فادحة.

تنظيف العبوات لإعادة تدويرها
تنظيف العبوات لإعادة تدويرها

الخطوات التي يجب اتباعها قبل فرز العبوة

وفقًا لما ترجمته “وطن“، يجب أن تتم عمليّة الفرز بطريقة جيّدة جدًا، بحيث طريقة رمي العبوات في سلة المهملات طريقة بيئية ومسؤولة.

افصل بين النفايات

بادئ ذي بدء، عندما تكون على وشك التخلص من عبواتك، تأكد من فصل المواد عن بعضها. في الواقع، لا يتم إعادة تدوير جميع العبوات مثل: العلب الصلبة، على سبيل المثال، حيث يعاد تدويرها في مصنع للصلب. حيث يتم سحقها وصهرها ثم شدها وتحويلها إلى ملفات أو قضبان أو أسلاك. ثم يتم نقل عبوات الورق المقوى إلى مصانع صنع الورق، أين يقع تكريرها وغسلها، وتجفيفها، أما بالنسبة للبرطمانات الزجاجية، يتم صهرها.

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في سياق متصل، يتم الضغط العبوات البلاستيكية ثم تُصبحمثل الرقائق والحبيبات قبل إعادة تدويرها في عبوات جديدة. وبالتالي، ما لم تقدم لك بلديتك صناديق فرز يمكنها استيعاب جميع العبوات بشكل غير مبالٍ، فمن المهم إجراء فرز دقيق.

أفرغ العبوة

قبل الفرز، يجب عليك التحقق من أن العبوة فارغة تمامًا. إذا تركت بقايا الطعام بالداخل، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل آلات الفرز.

يجب وضع النفايات في سلة المهملات الخاصة بها
يجب وضع النفايات في سلة المهملات الخاصة بها
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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