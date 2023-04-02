الأحد, أبريل 2, 2023
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يجب ألا ترتدي هذه الملابس مرة أخرى إذا كنت ستركب على متن طائرة..

"يمكن أن يمثل ركوب الطائرة بملابس معينة خطرًا حقيقيًا على الجميع..."

كتب معالي بن عمر
أنواع من الأقمشة يجب ألا ترتديها وأنت مسافر بالطائرة watanserb.com
أنواع من الأقمشة يجب ألا ترتديها وأنت مسافر بالطائرة
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وطن-لا شكّ في أن المسافرون يرغبون في الشعور بالراحة في أثناء السفر بالطائرة، وهذا أمر طبيعي، لاسيما وأن الجميع المسافرين في العالم يريدون ذلك، حيث غالبًا ما تكون ساعات السفر طويلةً ومملّةً.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فيجب أن تكون حذرًا للغاية لأن بعض الملابس ممنوعة على متن الطائرة. كما ينبغي أن تعلم أن هذا لا علاقه له بالأناقة أو بحقيقة ارتداء الملابس الجيدة أو الرديئة، بل بالأحرى بسلامة المسافرين جميعًا. لذا، من الضروري، أن تنتبه لنوعيّة ملابسك إذا كنت ستركب الطائرة، لأن الخبراء يقولون إنها قد تكون خطيرة.

لا ترتدي كعبًا عاليًا أو لباس ضيق على الطائرة

قد يكون القميص الفضفاض أو القميص من النوع الثقيل والسراويل الرياضية هي أفضل طريقة للبقاء مرتاحًا عند ركوب الطائرة. ومع ذلك، إذا اخترت ارتداء كعب عال أو لباس ضيق بدلاً من البنطال، فمن الممكن أن تجذب الاهتمام أو في الواقع قد لا يسمحون لك بالصعود على متن الطائرة، كما حدث مع امرأة قبل بضع سنوات مع رحلة الخطوط الجوية المتحدة.

لا يُنصح بارتداء الملابس الضيقة والكعب العالي
لا يُنصح بارتداء الملابس الضيقة والكعب العالي

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يتعلّق التحذير، بحسب مجموعة من الخبراء من المملكة المتحدة، بعدة اختبارات خلصت إلى أن الأقمشة الاصطناعية، خاصة إذا كانت منخفضة الجودة، يمكن أن تشتعل في حالة نشوب حريق داخل الطائرة.

وفي الوقت الحالي، لا توجد لائحة قانونية تمنعنا من ارتداء السراوويل الضيقة ( leggins) على متن الطائرة، ولكن اكتُشف مؤخّرًا أنها ملابس سيئة للغاية. كما أوضحت ذلك خبيرة الطيران، كريستين نيغروني، التي أوضحت بمزيد من التفصيل، إذ قالت أن الألياف الاصطناعية الأكثر قابلية للاشتعال والتي يجب تجنبها هي: الأسيتات، وثلاثي الأسيتات، والنايلون، والبوليستر والبولي أميد وأقمشة الأكريليك التي تحتوي على الإيلاستين.

ما أنواع الأقمشة التي يمكن أن ترتديها وأنت بصدد السفر على متن طائرة؟

وأوصت الخبيرة كريستين نيغروني، بارتداء الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو الكتان أو الحرير، ويفضل أن تكون بقصة فضفاضة. وليس هذا فقط، إذ يعتبر الصوف من الأقمشة التي تُطفئ النار ذاتيًا، أي أنه لا يشتعل بالنار، بل على العكس، إنه يعزلك عن اللهب.

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ومن ناحية أخرى، من بين الأقمشة الجديدة، فإن الألياف التي يتم الحصول عليها من الذرة المستخدمة في الملابس التقنية والرياضية لها قابلية منخفضة للغاية للاشتعال. كما أن هذه الألياف الاصطناعية، التي تُستخدم غالبًا لشد الملابس المصنوعة، هي ألياف طبيعية تجعلها أكثر مقاومة، إذ تعتمد درجة القابلية للاشتعال على كمية الألياف الموجودة في النسيج.

السراويل الضيقة خطيرة وقابلة للاشتعال
السراويل الضيقة خطيرة وقابلة للاشتعال
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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