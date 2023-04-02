للحفاظ على لياقة الجسم..4 تمارين يجب أن يمارسها الرجال كل يوم

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وطن-نشرت مجلة ”eatthis” الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن أفضل 5 تمارين رياضية، يمكن للرجال القيام بها، تساهم في الحفاظ على لياقة أجسامهم وصحتهم البدنية.

تمرين القرفصاء

تساعد تمارين القرفصاء اليومية في الحفاظ على الحركة والقوة في عضلاتك، كما تعتبر مفيدة لبناء القوة في الساقين.

يُمكن القيام بهذا التمرين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

البدء بالوقوف مع مباعدة القدمين بمسافة عرض الكتفين، مع الحفاظ على أصابع القدمين متجهة نحو الخارج. ويجب أن تكون الذارعين على الجانبين أو إلى الأمام. النزول بالوركين إلى الأسفل ببطء. التوقف والحفاظ على الوضعية عندما يكون الفخذين متوازيين مع الأرض. العودة إلى وضعية البداية ببطء.

تمرين الضغط

تمرين الضغط هو تمرين بسيط وفعال يبني قوة هائلة في صدرك وكتفيك وعضلات الترايسبس.

بالنسبة للرجال الذين ليس لديهم بالفعل تمرين مخصص للصدر، من الأفضل أداء تمارين الضغط يوميًا للحفاظ على لياقتهم في الجزء العلوي من الجسم.

لقيام بتمرين الضغط، ابدأ في وضع اللوح الخشبي مع وضع يديك على الأرض بمسافة عرض الكتفين.

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ثم إثني مرفقيك ببطء وأنزل صدرك على الأرض، مع الحفاظ على خط مستقيم من تاج رأسك إلى ركبتيك.

عندما يكون الجزء الأمامي من جسمك على بعد بوصة واحدة من الأرض، ادفع من خلال يديك للعودة إلى وضع البداية. يمكنك تقريب يديك من بعضهما البعض لزيادة التركيز على العضلة ثلاثية الرؤوس.



تمرين السحب

تمرينات السحب هي إحدى أفضل التمارين اليومية للرجال للحفاظ على لياقتهم.

ببساطة، يتضمن برنامج اللياقة البدنية المناسب للجزء العلوي من الجسم حركة واحدة على الأقل تتضمن الدفع وحركة أخرى تتضمن شد.

للقيام بهذا التمرين، عليك أن تبدء بتعليق شريط السحب لأسفل قليلاً ثم ابدأ بسحب نفسك حتى يصل كتقك لمستوى عارضة التعليق ثم ابدأ بتحريك جسم لأسفل ببطء لوضع البداية.

تمرين الاندفاع

يعتبر الاندفاع من أفضل التمارين التي يمكن القيام بها، حيث يمكنك أداء هذا التمرين وأنت في مكانك.

للقيام بهذا التمرين، الخطوة الأولى هي الوقوف بشكل مريح ثم ابدأ في وضع اندفاع منخفض مع ركبتك الخلفية لأسفل ثم اخطُ إلى الأمام بقدم واحدة وانحن إلى الأمام حتى تصل ركبتك إلى زاوية 90 درجة وتصبح ركبة الساق الخلفية موازية للأرض ثم عُد إلى وضعية البداية.

