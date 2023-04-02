الأحد, أبريل 2, 2023
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فيديو جريمة 6 أكتوبر.. قتل زوجته على طريقة “نيرة أشرف” وسط ذهول المارة

تمكن الأهالي من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجنى عليها بالتعدى عليه وإحداث إصابات متفرقة به

كتب خالد الأحمد
زوج يقتل زوجته watanserb.com
زوج يقتل زوجته
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وطن- شهدت مصر منذ يومين جريمة قتل مزدوجة في وضح النهار، ذهبت ضحيتها زوجة طعناً بالسكين على يد زوجها، قبل أن يُطعن الثاني على يد شقيقها في أحد الأسواق الشعبية بمنطقة 6 اكتوبر بسبب خلافات عائلية.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل من الواقعة التي حدثت بتاريخ، 30 آذار مارس الماضي، وتمكن الأهالي من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجنى عليها بالتعدي عليه وإحداث إصابات متفرقة به.. وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف فى حينه.

وأضاف المصدر: “بسؤال كريمة المجنى عليها “مصابة بسحاجات متفرقة” أقرت بوجود خلافات بين والدتها المتوفاه وطليقها المتهم بسبب احتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك، فقام بتطليقها وقيامها بترك مسكن الزوجية منذ شهر”.

وتابع :”يوم الواقعة حدثت بين الزوجين مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها التي أدت إلى وفاتها.”

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالتعدى عليه على ذمة التحقيقات.

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وظهر في فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شخصاً يلاحق زوجته وسط السوق، وعندما أمسكها من ملابسها سدد لها عدة طعنات بمناطق مختلفة من جسدها حتى طرحها أرضاً أمام أعين المارة.

وحسب مقطع الفيديو فإن الرجل الأربعيني «هشام»، قدم نحو زوجته «دعاء»، وهي جالسة أمام فرشة الخضراوات، ووسط ذهول الناس وأمام ابنتهما الطفلة «حبيبة»، أخرج سكينًا من بين طيات ملابسه وسدد لها طعنات بالبطن والصدر.

وأثناء قيامها من مكانها لتفادى مزيد من الطعنات لاحقها بضربات قاسيات أودت بحياتها أمام الابنة، صاحبة الـ12 عامًا.

وبدت الزوجة في الفيديو وهي تجلس على الأرض وتصرخ بصوت عالٍ وتستغيث بالمارة والباعة المتواجدين بالسوق، لإنقاذها من زوجها الذي طعنها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركها غارقة في دمائها، وهرب من موقع جريمة القتل.

أوضحت التحقيقات أن الزوج المتهم تربص بزوجته لدى خروجها من البيت، لوجود خلافات بينهما وأنهى حياتها.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، كشف تقرير لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عن ارتفاع معدلات الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وبحسب التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية زاد مستوى الجرائم بنسبة 5% خلال عام 2015، وبنسبة 7% في عام 2016، و10% مطلع 2017، وفي عام 2018 زادت المعدلات بنسبة 5%.

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع معدلات الجرائم إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات.

في حين حدد المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية جرائم القتل الأسري باعتبارها تشكل حوالي ربع إجمالي جرائم القتل في مصر، ونسبة 92% من هذه الجرائم تكون بسبب الدفاع عن الشرف.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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