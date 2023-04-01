قرار صادم في الدوري الفرنسي بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

- Advertisement -

وطن- قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عدم إيقاف مباريات الدوري الفرنسي بكافة درجاته، خلال سماع أذان المغرب، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في شهر رمضان المبارك.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي نشره عبر موقعه، الجمعة، بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في شهر رمضان المبارك، ” كرة القدم لا تنظر إلى الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الأيدولوجية للاعبين”.

عدم إيقاف مباريات الدوري الفرنسي في رمضان

وأضاف بيان الاتحاد الفرنسي، ” تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات. بعد الإفطار في شهر رمضان، لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم”.

كما وختم، ” الاتحاد وهيئاته اللامركزية، تدافع عن القيم الأساسية، ويجب على الجمهورية الفرنسية أن تطبق الوسائل الكفيلة. بمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، لا سيما معتقداته السياسية والدينية”.

La FFF a envoyé un mail à tous les arbitres de France pour rappeler qu’il est interdit d’interrompre un match suite à la rupture du jeûne du ramadan. 📸 @mehdii_dz7 pic.twitter.com/4A0kBB0LG1 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 31, 2023

وجاء قرار الاتحاد الفرنسي بشأن عدم توقف المباريات في الدوري الفرنسي، مختلفاً عما يحدث في الدوري الإنجليزي والألماني، اللذين سمحا للاعبين الصائمين بالإفطار. خلال سماعهم أذان المغرب في شهر رمضان المبارك.

الإفطار الجماعي في نادي تشيلسي

- Advertisement -

وفي السياق ذاته، فتح نادي تشيلسي الإنجليزي أبواب ملعب “ستامفورد بريدج”. مع بداية أيام شهر رمضان المبارك، لإفطار اللاعبين المسلمين في شهر رمضان المبارك.

كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، قد أصدر تعليماته إلى كافة اللاعبين في المنتخب الفرنسي بتحاشي صيام شهر رمضان. بالإضافة إلى توجيه عقوبة بعدم استدعاء اللاعبين المسلمين إلى المنتخب.

وأثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حالة من الجدل والاندهاش من قبل كافة اللاعبين المسلمين في الدوري الفرنسي الممتاز، من هذا القرار الغريب في شهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر، يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.