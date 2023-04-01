السبت, أبريل 1, 2023
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رياضة

قرار صادم في الدوري الفرنسي بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

الاتحاد الفرنسي يقرر عدم السماع للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في شهر رمضان

كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد الفرنسي وعدم إيقاف مباريات الدوري الفرنسي في رمضان watanserb.com
الاتحاد الفرنسي وعدم إيقاف مباريات الدوري الفرنسي في رمضان
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وطن- قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عدم إيقاف مباريات الدوري الفرنسي بكافة درجاته، خلال سماع أذان المغرب، من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في شهر رمضان المبارك.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي نشره عبر موقعه، الجمعة، بشأن إفطار اللاعبين المسلمين في شهر رمضان المبارك، ” كرة القدم لا تنظر إلى الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الأيدولوجية  للاعبين”.

عدم إيقاف مباريات الدوري الفرنسي في رمضان

وأضاف بيان الاتحاد الفرنسي، ” تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات. بعد الإفطار في شهر رمضان، لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم”.

كما وختم، ” الاتحاد وهيئاته اللامركزية، تدافع عن القيم الأساسية، ويجب على الجمهورية الفرنسية أن تطبق الوسائل الكفيلة. بمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، لا سيما معتقداته السياسية والدينية”.

وجاء قرار الاتحاد الفرنسي بشأن عدم توقف المباريات في الدوري الفرنسي، مختلفاً عما يحدث في الدوري الإنجليزي والألماني، اللذين سمحا للاعبين الصائمين بالإفطار. خلال سماعهم أذان المغرب في شهر رمضان المبارك.

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

الإفطار الجماعي في نادي تشيلسي

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وفي السياق ذاته، فتح نادي تشيلسي الإنجليزي أبواب ملعب “ستامفورد بريدج”. مع بداية أيام شهر رمضان المبارك، لإفطار اللاعبين المسلمين في شهر رمضان المبارك.

كما وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، قد أصدر تعليماته إلى كافة اللاعبين في المنتخب الفرنسي بتحاشي صيام شهر رمضان. بالإضافة إلى توجيه عقوبة بعدم استدعاء اللاعبين المسلمين إلى المنتخب.

الاتحاد الفرنسي يقرر عدم إيقاف المباريات في الدوري الفرنسي
الاتحاد الفرنسي يقرر عدم إيقاف المباريات في الدوري الفرنسي

وأثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حالة من الجدل والاندهاش من قبل كافة اللاعبين المسلمين في الدوري الفرنسي الممتاز، من هذا القرار الغريب في شهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر، يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + الاتحاد الفرنسي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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