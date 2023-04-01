بريتني سبيرز ترقص بإثارة لرجل ليس زوجها (فيديو)

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وطن- تصدرت نجمة البوب بريتني سبيرز وزوجها سام أصغري عناوين الصحف مؤخرًا لقرارهما بالتخلي عن خواتم زفافهما.

بدون خاتم الزواج

تقضي بريتني سبيرز حاليًا إجازة في المكسيك مع صديقها ومديرها ، كايد هدسون ، بينما لا يزال زوجها سام أصغري في لوس أنجلوس ، حيث ورد أنه يصور مشروعًا.

تُظهر الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل وصول سبيرز إلى مطار لوس أنجلوس بدون خاتم زواجها.

وركبت النجمة الأمريكية سيارة دفع رباعي مع دمية دب قبل التوجه إلى كابو. كما شوهد أصغري بدون خاتم زفافه وهو يبتعد عن خدمة ركن السيارات يوم الخميس.

لكن مصدرًا أكد أن أصغري خلع خاتمه لأنه يصور مشروعًا ، مبددًا أي شائعات عن مشاكل في زواجهما.

وظهرت بريتني سبيرز تتسكع مع كايد هدسون على الشاطئ، مرتدية بيكيني وتؤدي رقصات مثيرة أمامه.

سام أصغري وبريتني

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تزوج سبيرز وأصغري في يونيو 2022 ، وبدا أن زواجهما يسير على ما يرام حتى بدأت الشائعات بالظهور حول صحة سبيرز ورفاهيتها.

في يناير ، بدأت المخاوف بشأن سبيرز تدور بعد أن شوهدت مستاءة في مطعم بسبب اقتحام المعجبين لخصوصيتها وتصويرها.

قرر المعجبون بعد ذلك الاتصال بالشرطة لإجراء فحص صحي لنجمة البوب. ومع ذلك ، نفت سبيرز حدوث “انهيار” وأكدت لجمهورها أنها “تمضي قدمًا” في حياتها.

لا يزال المعجبون قلقين بشأن سلامتها

كانت صحة سبيرز العقلية موضع تكهنات كثيرة في الأشهر الأخيرة.

كانت سابقًا في وصاية من 2008 إلى 2021 ، مما منح والدها ومؤسسة مالية السيطرة على شؤونها الشخصية والمالية.

قاتلت سبيرز لإنهاء الوصاية واستعادة السيطرة على حياتها ، وقد حظيت معركتها باهتمام كبير من وسائل الإعلام ومعجبيها.

شريكاً داعماً

كان أصغري شريكًا داعمًا لسبيرز طوال نضالاتها ، وقد أصدر مؤخرًا بيانًا يؤكد أن التدخل ، الذي تم التخطيط له بسبب المخاوف على صحة سبيرز ، لم يحدث.

وأكد أيضًا أن سبيرز تتحكم بشكل كامل في حياتها وستواصل اتخاذ جميع القرارات المتعلقة برعايتها بغض النظر عن الظروف.

على الرغم من الشائعات والتكهنات المحيطة بمصير زواجهما ، بدا أن سبيرز وأصغري في حالة جيدة الشهر الماضي فقط.

شارك الزوجان صورًا لهما في ملابس متطابقة ليوم واحد من التسوق ، ونفت سبيرز تقريرًا بأنها “كادت أن تموت” قبل تدخل عائلتها الفاشل.

كما شارك أصغري برسالة دعم لزوجته ، طالب فيها المعجبين بعدم تصديق كل ما يقرؤونه.