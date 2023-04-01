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رياضة

الزمالك يُودع دوري أبطال أفريقيا بفوزٍ مثير على المريخ السوداني (فيديو)

ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
الزمالك يودع دوري أبطال أفريقيا
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وطن- ودع فريق الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا، بفوزٍ مثير على المريخ السوداني برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، مع ختام منافسات دور المجموعات، على ملعب ” استاد القاهرة” الدولي.

وافتتح الزمالك أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منافسه الضيف المريخ السوداني، عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة الأولى على بداية صافرة انطلاق المباراة.

كما وسجل نجم الزمالك ناصر منسي الهاتريك، في الدقائق ال3 وال64 وال93.

مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني

وأحرز فريق المريخ السوداني ثلاثية داخل مرمى الزمالك، اللاعب رمضان عجب في الدقيقة ال7، والجزولي نوح في الدقيقة ال48، وباولو دي سوزا في الدقيقة ال56.

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كما وشهدت المباراة تفوق فريق الزمالك على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 57%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس المريخ السوداني، إلى 12 تسديدة. طيلة مجريات دقائق المباراة، كما واستحوذ الفريق على نسبة 43% على الكرة في المباراة.

كما وبهذا الفوز المثير لفريق الزمالك، على نظيره المريخ السوداني، يودع الفارس الأبيض منافسات دوري أبطال أفريقيا من منافسات دور المجموعات.

مباراة الزمالك والمريخ
مباراة الزمالك والمريخ

الدوري المصري الممتاز

وسيلتقي فريق الزمالك أمام منافسه طلائع الجيش، في المباراة القادمة المؤجلة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما ويحتل فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وحسم فريقا الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ال16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريقا الزمالك المصري والمريخ السوداني مع ختام دور المجموعات.

الزمالك والمريخ السوداني
الزمالك والمريخ السوداني

وآتى ترتيب مجموعة الزمالك مع ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

الترجي التونسي 10 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 9 نقاط.

الزمالك المصري 7 نقاط.

المريخ السوداني  5 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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