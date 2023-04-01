الزمالك يُودع دوري أبطال أفريقيا بفوزٍ مثير على المريخ السوداني (فيديو)

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وطن- ودع فريق الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا، بفوزٍ مثير على المريخ السوداني برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، مع ختام منافسات دور المجموعات، على ملعب ” استاد القاهرة” الدولي.

وافتتح الزمالك أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منافسه الضيف المريخ السوداني، عن طريق اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة الأولى على بداية صافرة انطلاق المباراة.

كما وسجل نجم الزمالك ناصر منسي الهاتريك، في الدقائق ال3 وال64 وال93.

مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني

وأحرز فريق المريخ السوداني ثلاثية داخل مرمى الزمالك، اللاعب رمضان عجب في الدقيقة ال7، والجزولي نوح في الدقيقة ال48، وباولو دي سوزا في الدقيقة ال56.

ناصر منسي يبصم على الهاترك في الدقيقة 90+3 ويهدي الفوز للزمالك#دوري_أبطال_أفريقيا #الزمالك_المريخ pic.twitter.com/TOlKCgGnsY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2023

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كما وشهدت المباراة تفوق فريق الزمالك على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 57%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس المريخ السوداني، إلى 12 تسديدة. طيلة مجريات دقائق المباراة، كما واستحوذ الفريق على نسبة 43% على الكرة في المباراة.

هيثم مصطفى: جميع الأهداف التي استقبلتها شباك المريخ كانت بنفس الطريقة#دوري_أبطال_أفريقيا #الزمالك_المريخ pic.twitter.com/56E1xJPytg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 31, 2023

كما وبهذا الفوز المثير لفريق الزمالك، على نظيره المريخ السوداني، يودع الفارس الأبيض منافسات دوري أبطال أفريقيا من منافسات دور المجموعات.

الدوري المصري الممتاز

وسيلتقي فريق الزمالك أمام منافسه طلائع الجيش، في المباراة القادمة المؤجلة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما ويحتل فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر برصيد 44 نقطة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وحسم فريقا الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ال16 من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريقا الزمالك المصري والمريخ السوداني مع ختام دور المجموعات.

وآتى ترتيب مجموعة الزمالك مع ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، كما يلي:

الترجي التونسي 10 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 9 نقاط.

الزمالك المصري 7 نقاط.

المريخ السوداني 5 نقاط.