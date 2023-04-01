الأهلي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال (فيديو)

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وطن- حجز فريق الأهلي المصري بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد فوزه النظيف على الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وأحرز الأهلي أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الهلال السوداني، في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

مباراة الأهلي والهلال السوداني

كما وسجل حسين الشحات هدفي التقدم لصالح الأهلي المصري (المارد الأحمر) في المباراة، عند الدقيقة ال64 وال81.

وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على الهلال السوداني، على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السوداني إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

تشكيلة فريق الأهلي ضد الهلال السوادني

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة الحاسمة أمام منافسه الهلال السوداني، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، عمرو السولية، مروان عطية، بيرسي تاو.

كما وفي مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، محمد مجدي قفشة.

كما وسيلتقي فريق الأهلي أمام منافسه غزل المحلة، الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وآتى ترتيب مجموعة الأهلي المصري، مع ختام منافسات دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على النحو الآتي:

صن دوانز (جنوب أفريقيا) 14 نقطة.

الأهلي المصري 10 نقاط.

الهلال السوداني 10 نقاط.

القطن الكاميروني بدون نقاط.