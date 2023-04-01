السبت, أبريل 1, 2023
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رياضة

الأهلي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال (فيديو)

الأهلي يفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة دون مقابل ويتأهل إلى دور ال16

كتب فارس أبو شيحة
تأهل الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
تأهل الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- حجز فريق الأهلي المصري بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد فوزه النظيف على الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وأحرز الأهلي أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الهلال السوداني، في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

مباراة الأهلي والهلال السوداني

كما وسجل حسين الشحات هدفي التقدم لصالح الأهلي المصري (المارد الأحمر) في المباراة، عند الدقيقة ال64 وال81.

وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على الهلال السوداني، على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السوداني إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.

تشكيلة فريق الأهلي ضد الهلال السوادني

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة الحاسمة أمام منافسه الهلال السوداني، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد عبد القادر، عمرو السولية، مروان عطية، بيرسي تاو.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

كما وفي مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، محمد مجدي قفشة.

كما وسيلتقي  فريق الأهلي أمام منافسه غزل المحلة، الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كما وآتى ترتيب مجموعة الأهلي المصري، مع ختام منافسات دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على النحو الآتي:

صن دوانز (جنوب أفريقيا)  14 نقطة.

الأهلي المصري 10 نقاط.

الهلال السوداني 10 نقاط.

القطن الكاميروني بدون نقاط.

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
المصدروطن + الأهلي المصري توتير + الهلال السوداني تويتر + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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