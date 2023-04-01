الأهلي يعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال (فيديو)

وطن- حجز فريق الأهلي المصري بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد فوزه النظيف على الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة دون مقابل.
وأحرز الأهلي أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الهلال السوداني، في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).
مباراة الأهلي والهلال السوداني
كما وسجل حسين الشحات هدفي التقدم لصالح الأهلي المصري (المارد الأحمر) في المباراة، عند الدقيقة ال64 وال81.
⚽️🦅 حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_الهلال#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/D5paBdhz8i
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023
وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على الهلال السوداني، على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.
هدف #الاهلي الثاني في #الهلال_السوداني
⚽️⚽️🔥
حسين الشحات
pic.twitter.com/c3GflpzRgB
— القنّاص الرياضي 🎯🥅 (@qannasreyadi) April 1, 2023
فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السوداني إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 39%.
سيمفونية يمكنك سماعها 🎶⚡️😍#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/2wRPyPiwbj
— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 1, 2023
تشكيلة فريق الأهلي ضد الهلال السوادني
وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة الحاسمة أمام منافسه الهلال السوداني، في ختام منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
لقطات من فوز الأهلي على الهلال السوداني.📸🦅👌#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/stvZw4GKVa
— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 1, 2023
خط الوسط: أحمد عبد القادر، عمرو السولية، مروان عطية، بيرسي تاو.
كما وفي مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، محمد مجدي قفشة.
⚽️🦅 محمود كهربا يفتتح التسجيل للأهلي بهدف رائع#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_الهلال#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/YNYFt7i6zi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023
كما وسيلتقي فريق الأهلي أمام منافسه غزل المحلة، الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.
ترتيب الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
كما وآتى ترتيب مجموعة الأهلي المصري، مع ختام منافسات دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على النحو الآتي:
صن دوانز (جنوب أفريقيا) 14 نقطة.
الأهلي المصري 10 نقاط.
📸 | لقطات من مباراتنا أمام الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 🔵#فخر_السودان | #Forza_Hilal | #TotalEnergiesCAFCL | #الأهلي_الهلال pic.twitter.com/QOsZefEPXg
— Al Hilal SC (@AlHilalSC_) April 1, 2023
الهلال السوداني 10 نقاط.
القطن الكاميروني بدون نقاط.