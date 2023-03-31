هذا ما يحدث لجسمك إذا نمت على الأريكة!

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وطن– الحصول على قسط وافر من النوم الجيد أمر ضروري لصحتنا ورفاهيتنا بشكل عام.



وللحصول على بعض الراحة، يفضل البعض النوم على الأريكة، التي تعتبر من بين الأماكن التي يستسلم فيها الشخص للنوم دون سابق إنذار.

قد يبدو الأمر غير ضار، لكن الأطباء يقولون إنه إذا كنت تنام بانتظام على الأريكة، فقد تلحق الضرر بجسمك دون أن تعلم بذلك.



مخاطر النوم على الأريكة

قالت مجلة “bestlife” الأمريكية” إن الأريكة ليست مصممة للنوم خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر.



كما يساهم النوم عليها في حدوث ألم وتيبس في المفاصل عند الاستيقاظ.



من جهتها، قالت الطبيبة و أخصائية علاج الألم، الدكتورة رندة جعفر :”عندما تنام على الأريكة، يرتاح جسمك تدريجياً وتصبح عضلاتك أقل توتراً.”

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وأضافت:”وقد يمكن أن يؤدي ذلك إلى أوضاع نوم غير مريحة قد تؤدي إلى إجهاد عضلات ظهرك وتسبب الألم في النهاية.”

ما الذي يمكنك القيام به ؟

تحتوي الأرائك على هياكل غير مناسبة لا تضمن وضع النوم الصحيح.

لكن طالما أنك تتجنب وضعيات الجسم الخاطئة عند النوم على الأريكة، تقول جعفر إن أخذ قسط من النوم سريعًا على الأريكة لن يكون مشكلة على الأرجح.

فإذا وجدت الأريكة مكانًا مريحًا للنوم لفترة قصيرة من الوقت، ولم تستيقظ وأنت تعاني من أي آلام في الرقبة أو الظهر، فقد تكون الأريكة آمنة لأخذ قيلولة.

ومع ذلك، هناك طرق لجعل القيلولة على الأريكة أسهل لجسمك. يوصي الخبراء بالنوم على ظهرك إذا كانت أريكتك طويلة بما يكفي، مما يجعل التقلب أثناء النوم أقل.



وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون النوم على الظهر، من المهم إيجاد وضعية نوم تسمح بالانحناء الطبيعي للعمود الفقري والحفاظ على دعم رأسك ورقبتك. ويمكن أن يساعد الاستخدام الاستراتيجي للوسائد في تحقيق ذلك.



إذا كنت تنام على الظهر، فينصح الخبراء برفع الركبتين بوسادة للمساعدة في محاذاة العمود الفقري.

إذا كنت تنام على جانبك، ضع وسادة بين ركبتيك. ومهما كانت وضعية نومك، استخدم وسادة لدعم رقبتك. إذا لم يكن لديك وسادة بحجم مناسب، تقول الخبيرة جعفر إن المنشفة الملفوفة يمكن أن تفي بالغرض.

وإذا قررت أن تأخذ قيلولة على أريكتك، فحاول أن تنام لمدة لا تزيد عن 20 إلى 30 دقيقة.