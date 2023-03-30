البنك المركزي المصري وقرار التعويم.. انتهاء الاجتماع وهذا ما تقرر

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وطن – يترقب المصريون بلهفة منذ أيام اجتماع لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، خاصة أن هذا الاجتماع تزامن مع انتشار تقارير وأنباء أنه سيتبعه عملية تعويم جديدة للجنيه المصري.

تعويم الجنيه ورفع الفائدة في مصر

وبات “البنك المركزي المصري” كلمة بحث رائجة جدا في محركات جوجل مصر، بينما يترقب الجميع قرارات لجنة السياسية النقدية النهائية.

وفي هذا السياق نقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن البنك المركزي المصري، أنهى اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في مصر منذ قليل، على أن يعلن القرار في وقت لاحق مساء اليوم.

وتابع التقرير، أن البنك المركزي المصري، قرار أسعار الفائدة رسميا عبر موقعه الإلكتروني وسط توقعات متباينة لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك.

ويعد قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، هو القرار الثاني لعام 2023، بعد رفع الفائدة 8% خلال 2022.

وتكون الحالة التي يثبت فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله، تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين.

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وكشف البنك المركزي المصري مطلع الشهر الحالي، أن معدل التضخم الأساسي تخطي 40% في فبراير، وهو المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الأساسية والخدمات، مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى له.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة خلال العام الماضي 2022.

منها اجتماعين استثنائيين في مارس وأكتوبر الماضيين، ورفعت اللجنة الفائدة بمجموع 8% على مدار العام في 4 اجتماعات من الـ 8.

سعر الدولار يطير في السوق السوداء والنظام عاجز

هذا وصعدت أسعار الدولار داخل السوق السوداء في مصر مجدداً بشكل جنوني، بسبب عجز الحكومة عن توفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، فضلا عن توقف المنتجات التي تم استيرادها داخل الموانئ، لعدم توفر الدولار للإفراج عنها.

ويتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بقيمة 200 أو 300 نقطة أساس، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وقال محللون لـ”رويترز“، إن اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وأسواق المشتقات، يشير إلى أن الجنيه قد يكون بحاجة إلى خفض قيمته مقابل الدولار.

ويتوقع بعض هؤلاء المحللين، بحسب تصريحاتهم، أن تأتي تلك الخطوة –تعويم الجنيه– بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، والذي انتهى بالفعل منذ قليل وينتظر الجميع نتائجه.

سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم

وأفاد متعاملون في السوق السوداء لـ(وطن) أمس، بأن سعر الدولار داخل هذه السوق، قفز لأرقام جنونية، وتخطى حاجز الـ37 جنيهاً لكل دولار في بعض المعاملات.

هذا وجاء أعلى سعر للدولار داخل البنوك اليوم، الخميس، عند 30.90 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء بعده “ميد بنك” بأسعار 30.88 للشراء و30.95 للبيع.

بينما جاء سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيهاً للشراء مقابل 30.96 جنيهاً للبيع.

وداخل بنكي القاهرة ومصر الحكوميين، وصل سعر الدولار 30.75 جنيهاً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً للبيع.