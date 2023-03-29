ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ردّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً)، على تألق منافسه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بلاده، بتسجيله الهاتريك التاريخي داخل شباك مرمى منتخب كوراساو الودية، التي انتهت بفوز راقصي التانغو بسباعية نظيفة دون مقابل.

كما سجّل البرغوث ميسي بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية أمام كوراساو، الهاتريك التاريخي والقياسي في ذات الوقت، حيث لم يستغرق من اللاعب سوى 16 دقيقة فقط.

هاتريك ميسي مع الأرجنتين

وأحرز النجم الأرجنتيني ميسي، الهاتريك في الدقائق الـ20 والـ33 والـ37، من زمن أحداث المباراة الودية السهلة أمام نظيره منتخب كوراساو.

ووفق الأرقام القياسية، فقد وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 102 مع منتخب الأرجنتين في جميع المسابقات المختلفة.

ويعدّ أسطورة وقائد منتخب الأرجنتين ميسي، ثالث لاعب يسجل في تاريخ كرة القدم يصل إلى الهدف رقم 102 مع المنتخبات. بالإضافة إلى الوقت القياسي الذي سجّل فيه الهاتريك الذي لم يستغرق 16 دقيقة في المباراة الودية.

- Advertisement -

كما وقع البرغوث ميسي على الهاتريك رقم 57 خلال مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم المستديرة على صعيد الأندية ومنتخب بلاده.

وكان البرتغالي رونالدو قد سجّل 4 أهداف مع منتخب بلاده، خلال المباراتين الماضيتين، أمام لوكسمبورغ وليختنشتاين في تصفيات بطولة اليورو 2024.

مباراة منتخب الأرجنتين وكوراساو

كما حقق منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) بطل كأس العالم 2022، الفوز العريض على نظيره كوراساو في المباراة الودية بسباعية نظيفة دون رد.

وسجّل سباعية أهداف منتخب الأرجنتين، ميسي هاتريك في الدقائق الـ20 والـ33 والـ37، ونيكولاس غونزاليس في الدقيقة الـ23، وإينزو فرنانديز في الدقيقة الـ35. وأنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ78، وآخرهم اللاعب غونزالو مونتييل في الدقيقة الـ87.

وكان بطل كأس العالم الأرجنتين، قد حقّق الفوز الودي في المباراة الماضية على بنما، بهدفين نظيفين دون مقابل، كان من توقيع الثنائي ميسي وتياغو ألمادا.