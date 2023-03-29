الأربعاء, مارس 29, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)
رياضة

ميسي يرد على تألق رونالدو بهاتريك تاريخي مع الأرجنتين (فيديو)

ميسي يصل إلى الهاتريك رقم 57 خلال مشواره الاحترافي

كتب فارس أبو شيحة
هاتريك ميسي مع الأرجنتين watanserb.com
هاتريك ميسي مع الأرجنتين
- Advertisement -

وطن- ردّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً)، على تألق منافسه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بلاده، بتسجيله الهاتريك التاريخي داخل شباك مرمى منتخب كوراساو الودية، التي انتهت بفوز راقصي التانغو بسباعية نظيفة دون مقابل.

كما سجّل البرغوث ميسي بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية أمام كوراساو، الهاتريك التاريخي والقياسي في ذات الوقت، حيث لم يستغرق من اللاعب سوى 16 دقيقة فقط.

هاتريك ميسي مع الأرجنتين

وأحرز النجم الأرجنتيني ميسي، الهاتريك في الدقائق الـ20 والـ33 والـ37، من زمن أحداث المباراة الودية السهلة أمام نظيره منتخب كوراساو.

ووفق الأرقام القياسية، فقد وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 102 مع منتخب الأرجنتين في جميع المسابقات المختلفة.

ويعدّ أسطورة وقائد منتخب الأرجنتين ميسي، ثالث لاعب يسجل في تاريخ كرة القدم يصل إلى الهدف رقم 102 مع المنتخبات. بالإضافة إلى الوقت القياسي الذي سجّل فيه الهاتريك الذي لم يستغرق 16 دقيقة في المباراة الودية.

- Advertisement -

كما وقع البرغوث ميسي على الهاتريك رقم 57 خلال مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم المستديرة على صعيد الأندية ومنتخب بلاده.

وكان البرتغالي رونالدو قد سجّل 4 أهداف مع منتخب بلاده، خلال المباراتين الماضيتين، أمام لوكسمبورغ وليختنشتاين في تصفيات بطولة اليورو 2024.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

مباراة منتخب الأرجنتين وكوراساو

كما حقق منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) بطل كأس العالم 2022، الفوز العريض على نظيره كوراساو في المباراة الودية بسباعية نظيفة دون رد.

وسجّل سباعية أهداف منتخب الأرجنتين، ميسي هاتريك في الدقائق الـ20 والـ33 والـ37، ونيكولاس غونزاليس في الدقيقة الـ23، وإينزو فرنانديز في الدقيقة الـ35. وأنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ78، وآخرهم اللاعب غونزالو مونتييل في الدقيقة الـ87.

ميسي
ميسي

وكان بطل كأس العالم الأرجنتين، قد حقّق الفوز الودي في المباراة الماضية على بنما، بهدفين نظيفين دون مقابل، كان من توقيع الثنائي ميسي وتياغو ألمادا.

المصدروطن + منتخب الأرجنتين + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشافي الوسيط .. عودة ميسي إلى برشلونة باتت مسألة وقت

حياتنا

شقيقة جورجينا.. صورة صادمة جدا لها لم تكن لتتوقعها (شاهد)

الهدهد

رونالدو يحمل مصحفا على متن طائرة.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة

رياضة

4 أرقام قياسية جديدة لدون كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال (فيديو)

رياضة

كريستيانو رونالدو يُشيد بالدوري السعودي .. ماذا قال عنه؟!

رياضة

هل يقترب ميسي من العودة إلى برشلونة؟ تقرير يجيب على ذلك

حياتنا

زوجها صديق طفولة رونالدو.. إطلالة مثيرة لإيفانا رودريغيز مع شقيقتها جورجينا (شاهد)

رياضة

والد ميسي يخرج عن صمته بشأن انتقال نجله إلى الهلال السعودي

حياتنا

والد ميسي في السعودية رفقة مقرب من وزير الرياضة والبرغوث يقترب من الهلال

رياضة

لاعب باريس سان جيرمان السابق يُهاجم ميسي بعد إقصائه من دوري الأبطال

رياضة

ركل زجاجات المياه بعيداً.. غضب رونالدو بعد خسارته فريقه الكلاسيكو السعودي (فيديو)

الهدهد

لحظة مؤثرة للقاء رونالدو بطفل سوري تمنى لقاءه من على أنقاض الزلزال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تنطلق في حياتها.. هذا أول ما فعلته بعد تخليها عن أشرف حكيمي (فيديو)

والد أنسو فاتي يُوجه رسالة غامضة إلى برشلونة بشأن مستقبل نجله

رغم المكاسب الخرافية.. لماذا باعت الكويت 20 مليون سهم من حصتها في مرسيدس؟

لماذا تعيش النساء عمراََ أطول من الرجال؟ جامعة هارفارد تُجيب

صور من داخل منزل المتحولة جنسيا التي قتلت 6 أشخاص تكشف مفاجآت مدوية

رهاب فقدان الهاتف المحمول أو النوموفوبيا.. فيما يلي طرق للتغلب على إدمانك على هاتفك الخلوي

الإعلامية العراقية داليا نعيم تصدم الجمهور بشكلها بعد إجرائها 43 عملية تجميل (شاهد)

تسريب لقطات لشاكيرا مع مغني كولومبي بأزياء حورية البحر وقُبلة حميمية! (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بعد نهاية الجولة الثانية

رد مذهل من طالبات أزهريات مصريات سُئِلن عن أغنية لمحمد رمضان (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC