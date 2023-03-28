الثلاثاء, مارس 28, 2023
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حياتنا

كيف تتجنب آلام الظهر أثناء رحلة طيران طويلة؟

عادة ما تكون الرحلات الطويلة غير مريحة نظرًا لطول الوقت الذي تجلس فيه في مقعدك

كتب ايمان الباجي
كيف تتجنب آلام الظهر أثناء رحلة طيران طويلة؟ watanserb.com
الرحلات الجوية
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وطنهل سبق لك أن سافرت في رحلة استغرقت أكثر من بضع ساعات، وخرجت من الطائرة وشعرت بالفور بآلام في ظهرك؟ لا تقلق، فأنت لست وحدك.

كيف تؤثر الرحلات الطويلة على الجسم؟

عادة ما تكون الرحلات الطويلة غير مريحة نظرًا لطول الوقت الذي تجلس فيه في مقعدك.

يمكن أن تسبب هذه الرحلات ألمًا في الظهر وقد تؤدي إلى احتمال تجلط الأوردة العميقة والتي لها مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة الإنسان، كما أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

عادة ما تكون الرحلات الطويلة غير مريحة نظرًا لطول الوقت الذي تجلس فيه في مقعدك.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “explore” أبرز الخطوات التي يمكنك إتباعها لتجنب آلام الظهر عند تكون في رحلة سفر طويلة.

عندما تكون جالسًا في مقعدك في الطائرة، خاصة إذا كنت في الدرجة الاقتصادية، قد تشعر بألم في الرقبة وتيبس وتصلب، ذلك لعدم وجود مساحة كبيرة للراحة.

وقد لا يوجد مكان على الإطلاق لتمتد فيه ساقيك، وإذا كنت في مقعد في الممر، فلا يمكنك تمديد ساقيك في الممرات لأسباب تتعلق بالسلامة.

ما الذي يمكنك فعله لتجنب آلام الظهر؟

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تساعد إمالة مقعدك على تقليل الضغط الواقع على أسفل ظهرك وعمودك الفقري.

يعد التمدد والتحرك عاملاً مهمًا أيضًا أثناء الرحلات الطويلة.

ومع ذلك، هناك العديد من المنتجات في السوق في الوقت الحالي للمساعدة في تخفيف آلام الظهر أثناء تلك الرحلات الطويلة، وتعزيز الدورة الدموية في ساقيك.

يمكنك على سبل المثال شراء وسادة عريضة وخفيفة للقدم، ستساعدك على رفع قدميك لتعزيز تدفق الدم الطبيعي وتقليل التورم وإراحة العمود الفقري.

المصدرموقع "explore"، ترجمة وتحرير وطت
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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