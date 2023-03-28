الثلاثاء, مارس 28, 2023
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يغلق مدينة بأكلمها لهذا السبب!

زعيم كوريا الشمالية اتخذ القرار بإغلاق المدينة بالكامل وتفتيش منازلها على الرغم من أنه يعيش فيها حوالي 200 ألف مواطن

كتب ايمان الباجي
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يغلق مدينة بأكلمها لهذا السبب! watanserb.com
كيم جونغ أون
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وطن- وضع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مدينة هايسان، التي يعيش فبها أكثر من 200 ألف مواطن، تحت الإغلاق حتى تتمكن السلطات من العثور على 653 رصاصة مفقودة، وفقا لما أورده موقع “livemint“.

أمرَ بتفتيش المدينة

وبحسب راديو آسيا الحرة، اختفى الرصاص خلال عملية انسحاب عسكري، ما دفع الزعيم الكوري الشمالي إلى إصدار أوامر للمسؤولين بإجراء بحث في المدينة وإجراء عملية تفتيش للمنازل حتى يتم إيجاد الرصاص المفقود.

 وبحسب ما ورد اختفت الذخيرة المفقودة في 7 مارس 2023 أثناء انسحاب عسكري بين 25 فبراير و 10 مارس.

وقالت المصادر أنه خلال عملية الإخلاء، أدرك الجنود أنهم فقدوا الرصاص وحاولوا العثور عليه قبل إبلاغ السلطات. بمجرد أن اتضح أنهم لم يتمكنوا من تحديد مكانه، تم إبلاغ السلطات، مما أدى إلى إغلاق المدينة.

كيم جونغ أون

كما أصدرت السلطات المحلية أوامر للمصانع والمزارع والفئات الاجتماعية ووحدات حراسة الأحياء للتعاون في هذا التحقيق. لكن السكان زعموا أن السلطات تنشر الخوف والكذب للضغط عليهم.

يأتي هذا بعد أن دعا كيم جونغ أون إلى زيادة إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة لتوسيع الترسانة النووية للبلاد. كما شدد على أن الأسلحة يجب أن تكون جاهزة للاستخدام في أي وقت.

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في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الجيش أجرى محاكاة لضربة جوية نووية باستخدام صاروخين باليستيين تكتيكيين خلال تدريب إطلاق النار يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، اختبرت البلاد نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء.

 قوانين غريبة في كوريا الشمالية

تعتبر كوريا الشمالية من أكثر البلدان عزلة على مستوى العالم، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا للقوانين القاسية المفروضة على مواطنيها. فالحكومة تسلب الحقوق الأساسية لشعبها وتفرض قواعد استبدادية غريبة.

يمكن على سبيل المثال اعتقال السكان لمشاهدتهم أفلام أجنبية أو الاستماع إلى موسيقى أجنبية أو إجراء مكالمات دولية.

وفي السابق، أصدر الرئيس قائمة بقصات الشعر المسموح بها لموطني البلاد. ومع ذلك، هناك قاعدة واحدة في كوريا الشمالية ملفتة للنظر بشكل خاص.

وزير دفاع كوريا الشمالية هيون يونج تشول الذي أعدم بسبب نومه خلال عرض عسكري في حضور زعيم البلاد كيم جونغ أون
إذا نمت أثناء حضور إجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، فهذا يعتبر عملاً من أعمال عدم الولاء للنظام، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
في عام 2015، تم إعدام وزير الدفاع الكوري الشمالي، هيون يونغ تشول، أمام 100 شخص بنيران مدفعية مضادة للطائرات لأنه غفى في حضور كيم جونغ أون خلال عرض عسكري.
المصدرموقع livemint، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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