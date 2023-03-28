الثلاثاء, مارس 28, 2023
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المنتخب المغربي يتعرض لإهانة عنصرية وتطاول على معتقداته بمقر إقامته في مدريد (شاهد)

الموظف حذف المنشورات وقدم اعتذارا قبل أن يتم القبض عليه بتهمة جريمة كراهية

كتب سالم حنفي
إهانة المنتخب المغربي في مدريد watanserb.com
المنتخب المغربي في مدريد
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وطن- تعرض المنتخب المغربي خلال تواجده في مدريد لخوض مباراة ودية أمام بيرو مقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، في ميتروبوليتانو لهجوم عنصري في الفندق الذي يقيمون فيه.

ووجه أحد الموظفين عدة إهانات عنصرية على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به تجاه المنتخب المغربي ، ورددت وسائل الإعلام المحلية في الدولة الإفريقية ذلك.

سخرية وتطاول على المعتقدات الدينية

وقال الموظف في فندق يوروستارز مدريد تاور حيث يتواجد الفريق المغربي هذه الأيام :”فريق المغرب في الأبراج ، أنتم لاعبو كرة!. اللعنة على البلداء السخيفين”.

وقال نفس الموظف أثناء نشره صورا للفريق المغربي في الفندق بالعاصمة الإسبانية “نحن الخاسرون نقدم خدمة لقذارة رمضان ومعتقداتهم القذرة”.

اعتذار الموظف

بعد الضجة ، اضطر عامل الفندق إلى حذف التدوينات من ملفه الشخصي وحتى الاعتذار على نفس القناة للفريق المغربي وجميع معجبيه. لكنها لم تكن ذات فائدة كبيرة بعد أن ألقت الشرطة الوطنية القبض على موظف الفندق ، وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 27 عامًا يوم الاثنين، حيث أنه في حوالي الساعة 12:00 صباحًا ، ذهب العديد من العملاء إلى برج يوروستارز مدريد لاعتقاله ، بتهمة ارتكاب جريمة كراهية.

بيان الفندق حول الواقعة

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وقال الفندق في بيان له: من برج يوروستارز نريد إدانة أي عمل عنصري ونعتذر لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة، الأشخاص المسؤولون عن هذه الصور لا ينتمون إلى الفندق أو السلسلة ، لكنهم إضافيون يعملون عندما تكون هناك أحداث في الفنادق ، وقد تم بالفعل طردهم واستنكارهم وإتاحتهم للشرطة للرد على أفعالهم “.

انتصار تاريخي لأسود الأطلس على البرازيل

يشار إلى أنه بعد الانتصار الكبير على البرازيل يوم السبت الماضي ، سيلعب المنتخب الأفريقي بقيادة وليد الركراكي ، والذي كان ضجة كبيرة في كأس العالم الأخيرة ، مباراة ودية أخرى ضد بيرو (الثلاثاء ، 9:30 مساء) في متروبوليتانو.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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