الدوحة تصدر تعليمات مشددة لباريس سان جيرمان: احتفظوا بـ ميسي بأي وسيلة كانت!

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وطن – كشفت صحيفة “mundodeportivo” الإسبانية بأن تعليمات مشددة صدرت من الدوحة ، عاصمة قطر حيث يقيم أولئك الذين يحكمون باريس سان جيرمان بالفعل إلى ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي بربط استمرارية ميسي بأي وسيلة كانت.

وذكرت صحيفة “mundodeportivo” ، أن المسؤولين عن الفريق الفرنسي في قطر أصدروا تعليمات واضحة لباريس سان جرمان بضرورة التوصل إلى صيغة تعاقدية جديدة مع ليونيل ميسي “بكل الوسائل الممكنة”.

وكتبت الصحيفة: “من الدوحة، عاصمة قطر وحيث يقيم أولئك الذين يحكمون بالفعل في باريس سان جيرمان، أصدروا أوامر إلى (ناصر) الخليفي، رئيس النادي الباريسي، بالتمديد لميسي بكل الوسائل الممكنة”.

وقالت إن الفريق يريد الاستفادة منه كبطل للعالم، وربما الفائز القادم بالكرة الذهبية مجددا.

احتمالات العودة لبرشلونة

وكانت تقارير مفاجئة تحدثت عن احتمال عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى برشلونة، الذي سجل معه رقما قياسيا من الأهداف بلغ 672 هدفا.

ووفقا للصحفي، غيرارد روميرو، فإن القسم القانوني في النادي الكتالوني، وخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله، يعملان على العودة المحتملة لنادي برشلونة.

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وأضاف روميرو، المقرب من نادي برشلونة، وكان المصدر الأول في أخبار سوق الانتقالات الصيف الماضي، أن منزل ميسي في ضاحية الشاطئ الغربي لكاستيلديفيلس تم تجهيزه للعيش فيه مرة أخرى، بحسب ما نقلت مجلة “فوربس”.

وكانت صحف سعودية قد زعمت أن اللاعب الأرجنتيني لن يجدد عقده مع باريس والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، وبالتالي فإن اللاعب بات قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.

ميسي يقترب من الدوري السعودي

وقالت صحيفة “اليوم” السعودية إن ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان أصبح بين الهلال والاتحاد السعوديين، حيث تأكد قرار ميسي بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعد صافرات الاستهجان التي طالته من جانب جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهة رين، وفقا لما أكدته الصحيفة