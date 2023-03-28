الثلاثاء, مارس 28, 2023
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إشادة برد فعل الركراكي تجاه تصرف عنصري تعرض له منتخب المغرب في إسبانيا

ما فعله عامل في فندق برج “يوروستارز” بالعاصمة الإسبانية مدريد مع "أسود الأطلس" فجر غضب المغاربة

كتب باسل النجار
تصرف عنصري تعرض له المنتخب المغربي في إسبانيا watanserb.com
مدرب المنتخب وليد الركراكي
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وطن- تسبب موقف عنصري تعرض له أفراد المنتخب المغربي، من قبل أحد عمال فندق إقامة “أسود الأطلس” في إسبانيا قبل مواجهتهم الودية مع بيرو، في جدل واسع على مواقع التواصل وغضب كبير بين المغاربة، وسط إشادة برد فعل مدرب المنتخب وليد الركراكي على هذا التصرف.

عامل فندق إسباني يسيء للمنتخب المغربي

وأساء عامل فندق برج “يوروستارز” في العاصمة الإسبانية مدريد الذي نزل به المنتخب المغربي، لأسود الأطلس عبر نشر قصة بحسابه في “إنستغرام” استهزأ فيها بأداء العبادات في شهر رمضان ومنها السحور، واصفا الشهر الكريم والمعتقدات الإسلامية بألفاظ سيئة.

العامل الذي تعرض لهجوم كبير من قبل النشطاء، كان قد نشر صورا للاعبي المغرب عبر حسابه ـ التقطها خلسة ـ وعلق عليها بعبارات عنصرية.

وكان يعبر من خلال منشوره هذا عن غضبه لاضطراره إلى العمل في وقت متأخر من الليل، ودون ما نصه: “نخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم اللعينة”.

وذلك قبل أن يواصل توجيه عبارات شتم للاعبين ويختم بـ”لا أحترم رمضان ولا سخافته”.

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وفي هذا السياق ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن قوات الأمن في العاصمة مدريد اتخذت الإجراءات اللازمة، واعتقلت العامل المتورط في خطاب الكراهية تجاه لاعبي المنتخب المغربي والدين الإسلامي.

في حين لم يصدر أي بيان رسمي عن الاتحاد المغربي لكرة القدم أو السفارة المغربية بمدريد بشأن هذه الواقعة حتى الآن.

هذا وشن مغردون مغاربة حملة واسعة على الفندق، وأغرقوه بالتقييمات السلبية عبر تطبيق غوغل للخرائط.

وليد الركراكي يعلق

من جانبه علق مدرب “أسود الأطلسوليد الركراكي على الواقعة، وقال بحسب وسائل إعلام مغربية: “نحن لا نقبل العنصرية لكن الفتى صغير السن يبلغ فقط 19 سنة، ونحن كمسلمين وفي شهر رمضان، نسامحه.”

وتابع الركراكي:”ندعوه لكي يأتي إلينا لنريه جمال رمضان وقيم الإسلام.

إدارة الفندق تعتذر

جدير بالذكر أن عامل الفندق قبل توقيفه، نشر مجموعة من القصص عبر حسابه اعتذر فيها للاعبي المنتخب والشعب المغربي.

كما سارعت إدارة الفندق إلى تقديم اعتذارها لبعثة المنتخب المغربي، معبرة عن استيائها الشديد من هذا السلوك الشائن للموظف.

وقال أحد مسؤوليه: “نريد الاعتذار لكل من شعر بالإهانة جراء ما حدث.”

وتابع:”بصفتي الشخصية، أنا مسلم وعربي، وأحتفل بشهر رمضان مثل العديد من زملائي في هذا الفندق، لهذا السبب نشعر بالأذى مما وقع، مثل أي مسلم في العالم”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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