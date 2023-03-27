الإثنين, مارس 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةنجم أتلتيكو مدريد قريب من التوقيع مع برشلونة
رياضة

نجم أتلتيكو مدريد قريب من التوقيع مع برشلونة

برشلونة يريد التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد كاراسكو ب15 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
انتقال كاراسكو إلى برشلونة watanserb.com
انتقال كاراسكو إلى برشلونة
- Advertisement -

وطن-  ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نجم أتلتيكو مدريد البلجيكي يانيك كاراسكو 29 عاماً، قريب من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نادي برشلونة سيفاوض إدارة أتلتيكو مدريد من أجل تخفيض السعر المتفق عليه بين الناديين.

انتقال كاراسكو إلى برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” برشلونة يريد الوصول إلى اتفاق لشراء اللاعب كاراسكو، من نادي أتلتيكو مدريد ب15 مليون يورو”.

كما وسيلتقي فريق أتلتيكو مدريد في المواجهة القادمة، الأحد، أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 68 نقطة حتى يومنا هذا.

- Advertisement -

كما ويفكر فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع البلجيكي كاراسكو لاعب وسط أتلتيكو مدريد. ليكون البديل المحتمل عن رحيل الهولندي فرينكي دي يونغ أو الإسباني سيرخيو بوسكيتس الصيف المقبل.

من هو اللاعب البلجيكي كاراسكو؟!

بدأ النجم البلجيكي يانيك كاراسكو مسيرته الكروية  مع نادي موناكو الفرنسي عام 2010، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد عام 2015، وبعدها إلى فريق داليان ييفانغ الصيني عام 2018.

كما وقرر كاراسكو العودة لاستكمال مسيرته مع أتلتيكو مدريد (البلانكوس) على سبيل الإعارة عام 2020، قبل أن يتعاقد معه عام 2020.

كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد
كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد

وتوج البلجيكي يانيك كاراسكو، مع نادي أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني الممتاز خلال موسم عام 2020-2021.

وينتهي عقد النجم البلجيكي كاراسكو لاعب وسط أتلتيكو مدريد (البلانكوس) في صيف عام 2024.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قوية قبيل مواجهة كلاسيكو كأس الملك

رياضة

تقرير إسباني يكشف تفاصيل جديدة عن فضيحة برشلونة المالية

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

برشلونة يحسم قمة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد بفوزٍ في الوقت القاتل (شاهد)

رياضة

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو 2023

رياضة

برشلونة يُواصل توسيع الفارق مع الريال.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

رئيس برشلونة لابورتا يرد بتغريدة نارية على شكوى ريال مدريد

رياضة

4 غيابات في تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

رياضة

رشوة الحكام تُهدد نادي برشلونة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

رياضة

مفاجأة.. لابورتا يكشف تفاصيل حديثه مع والد ميسي

رياضة

مدة غياب رونالد أراوخو عن برشلونة بعد طرده بالبطاقة الحمراء

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة وتعثر ريال مدريد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما يعنيه تحول أيقونة بطارية هاتف آيفون إلى اللون الأصفر!

هبة عبوك تصدر بياناً صارماً حول انفصالها عن حكيمي بعد “العار” ورسالة لضحية “الاغتصاب”!

جورجينا رودريغيز..عبارتان في لقاء تلفزيوني أثارتا غضب مواقع التواصل الاجتماعي!

عماد المبيض يكشف عن فريضة انهارت في السعودية وأثرها في مجتمعها المسلم (فيديو)

توتنهام يفسخ عقده مع كونتي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أخطر قوانين الحوثي يمهد لنسف الاقتصاد اليمني.. ما علاقته بالمتشددين في ليبيا؟

رقص ميسي وزوجته أنتونيلا في إحدى الحانات يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

احذر.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

رسالة طريفة من مهاجم منتخب تنزانيا لحفيظ دراجي والمعلق الجزائري يرد (فيديو)

سلطنة عُمان ترد على الدعوات الهندية باعتقال الداعية ذاكر نايك.. هذ ما فعلته معه! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC