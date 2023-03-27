نجم أتلتيكو مدريد قريب من التوقيع مع برشلونة

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نجم أتلتيكو مدريد البلجيكي يانيك كاراسكو 29 عاماً، قريب من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن نادي برشلونة سيفاوض إدارة أتلتيكو مدريد من أجل تخفيض السعر المتفق عليه بين الناديين.

انتقال كاراسكو إلى برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” برشلونة يريد الوصول إلى اتفاق لشراء اللاعب كاراسكو، من نادي أتلتيكو مدريد ب15 مليون يورو”.

كما وسيلتقي فريق أتلتيكو مدريد في المواجهة القادمة، الأحد، أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الجولة ال27 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

MD | سيُفاوض برشلونة أتلتيكو مدريد من أجل تخفيض السعر المتفق عليه بين الناديين من أجل كاراسكو والبالغ 15 مليون يورو pic.twitter.com/IOlPzLyifK — FCB World (@forcabarca_ar) March 27, 2023

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 68 نقطة حتى يومنا هذا.

🚨🚨 برشلونة لا يزال مهتم بالتعاقد مع كاراسكو في الصيف إذا كان هناك مساحة في سلم الرواتب سيذهبوا من أجله لكن لن يقدموا أكثر من 9-10 مليون@tjuanmarti pic.twitter.com/I5MJoo769y — FCB World (@forcabarca_ar) March 21, 2023

- Advertisement -

كما ويفكر فريق برشلونة الإسباني التعاقد مع البلجيكي كاراسكو لاعب وسط أتلتيكو مدريد. ليكون البديل المحتمل عن رحيل الهولندي فرينكي دي يونغ أو الإسباني سيرخيو بوسكيتس الصيف المقبل.

من هو اللاعب البلجيكي كاراسكو؟!

بدأ النجم البلجيكي يانيك كاراسكو مسيرته الكروية مع نادي موناكو الفرنسي عام 2010، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد عام 2015، وبعدها إلى فريق داليان ييفانغ الصيني عام 2018.

كما وقرر كاراسكو العودة لاستكمال مسيرته مع أتلتيكو مدريد (البلانكوس) على سبيل الإعارة عام 2020، قبل أن يتعاقد معه عام 2020.

وتوج البلجيكي يانيك كاراسكو، مع نادي أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني الممتاز خلال موسم عام 2020-2021.

وينتهي عقد النجم البلجيكي كاراسكو لاعب وسط أتلتيكو مدريد (البلانكوس) في صيف عام 2024.