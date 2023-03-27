الإثنين, مارس 27, 2023
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حياتنا

احذر.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

منها عدم الاعتناء بصحة الكبد

كتب ايمان الباجي
احذر.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب watanserb.com
أمراض القلب
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وطنيعتبر قلب الإنسان عرضةً لعدد من الأمراض التي تؤثر في النهاية على طريقة عمله. يتضرر القلب بسبب عدة عوامل، القليل منها ليس بيولوجيًا بطبيعته. ولكن هناك بعض عادات نمط الحياة التي تُضعف القلب تدريجيًا، والتي سوف نكتشفها معاً، وفقاً لما أوردته صحيفة timesofindia.

زيادة الوزن

يقول خبراء الصحة، إنّ الوزن الزائد قد يُضرّ قلبك. تعدّ السمنة في منطقة البطن عاملَ خطر على القلب، ويمكن حتى أن تسبّب مرض السكري.

وإذا كنتَ تعاني من زيادة الوزن، فإنّ فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الأولي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم وسكر الدم.

انخفاض النشاط البدني

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، تُظهر التقديرات العالمية الحالية أنّ واحدًا من كلّ أربعة بالغين و81٪ من المراهقين؛ لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا.

ويوضح التقرير أيضًا كيف من المرجّح أن يزداد عدد الأمراض غير المعدية مثل: النوبات القلبية وضغط الدم بين عامي 2020 و2030.

وقد يؤدي عدم النشاط إلى تراكم الدهون في الشرايين، مما يؤدي لاحقًا إلى تعطيل تدفق الدم، وبالتالي يؤدي إلى نوبة قلبية.

يؤدي عدم النشاط البدني إلى تراكم الدهون في الشرايين

عدم الاعتناء بصحة الكبد

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يرتبط الكبد ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب. وقد أظهرت دراسة قدمت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، أنّ التراكم غير الطبيعي للدهون في الكبد قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب.

للعناية بالكبد، تحتاج إلى التخلص من الأطعمة المصنعة والمشروبات والأملاح من النظام الغذائي، وتناول بدلاََ من ذلك الفواكه والخضراوات والبروتين والدهون غير المشبعة.

الإفراط في استهلاك الكحول والتبغ

تقول دراسة بحثية أجريت عام 2006، إن “استهلاك المشروبات الكحولية بثلاثة مشروبات أو أكثر يوميًا وتدخين السجائر يشتركان في تأثيرات ضارّة مماثلة على بعض أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت الدراسة، أنّ الآثار الضارة تشمل الزيادات في ضغط الدم، ومستويات الدهون الثلاثية في الدم، وارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب الاحتقاني.

تناول كثير من الملح

على الرغم من أنك قد تستخدم كميات أقل من الملح في أثناء الطهي، فإنك تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن الأملاح المخفية التي تتناولها من خلال الأطعمة المصنعة.
تناول الكثير من الملح قد يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب
من جهتها، توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استهلاك أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا، وهو ما يمثّل نصف ما يستهلكه الناس في المتوسط في العالم.
كما حثت المنظمة الناس على تقليل تناول الملح، من أجل الحفاظ على صحة الجسم.
المصدرصحيفة timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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