احذر.. 5 عادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

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وطن– يعتبر قلب الإنسان عرضةً لعدد من الأمراض التي تؤثر في النهاية على طريقة عمله. يتضرر القلب بسبب عدة عوامل، القليل منها ليس بيولوجيًا بطبيعته. ولكن هناك بعض عادات نمط الحياة التي تُضعف القلب تدريجيًا، والتي سوف نكتشفها معاً، وفقاً لما أوردته صحيفة timesofindia.

زيادة الوزن

يقول خبراء الصحة، إنّ الوزن الزائد قد يُضرّ قلبك. تعدّ السمنة في منطقة البطن عاملَ خطر على القلب، ويمكن حتى أن تسبّب مرض السكري.

وإذا كنتَ تعاني من زيادة الوزن، فإنّ فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الأولي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم وسكر الدم.

انخفاض النشاط البدني

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، تُظهر التقديرات العالمية الحالية أنّ واحدًا من كلّ أربعة بالغين و81٪ من المراهقين؛ لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا.

ويوضح التقرير أيضًا كيف من المرجّح أن يزداد عدد الأمراض غير المعدية مثل: النوبات القلبية وضغط الدم بين عامي 2020 و2030.

وقد يؤدي عدم النشاط إلى تراكم الدهون في الشرايين، مما يؤدي لاحقًا إلى تعطيل تدفق الدم، وبالتالي يؤدي إلى نوبة قلبية.

عدم الاعتناء بصحة الكبد

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يرتبط الكبد ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب. وقد أظهرت دراسة قدمت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية، أنّ التراكم غير الطبيعي للدهون في الكبد قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب.

للعناية بالكبد، تحتاج إلى التخلص من الأطعمة المصنعة والمشروبات والأملاح من النظام الغذائي، وتناول بدلاََ من ذلك الفواكه والخضراوات والبروتين والدهون غير المشبعة.

الإفراط في استهلاك الكحول والتبغ

تقول دراسة بحثية أجريت عام 2006، إن “استهلاك المشروبات الكحولية بثلاثة مشروبات أو أكثر يوميًا وتدخين السجائر يشتركان في تأثيرات ضارّة مماثلة على بعض أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت الدراسة، أنّ الآثار الضارة تشمل الزيادات في ضغط الدم، ومستويات الدهون الثلاثية في الدم، وارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب الاحتقاني.