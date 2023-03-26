الأحد, مارس 26, 2023
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أين الفأر؟ الأشخاص ذوو الذكاء العالي فقط يمكنهم العثور عليه في 6 ثوانٍ

يمكن أن يكون هذا النوع من الأوهام البصرية مضيعة للوقت ولكنه ممتع للغاية وطريقة رائعة لتحسين قدراتك المعرفية

كتب رفيف عبدالله
أين الفأر؟ الأشخاص ذوو الذكاء العالي فقط يمكنهم العثور عليه في 6 ثوانٍ watanserb.com
أين الفأر في الصورة
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وطن- يمكن أن تستغرق الأوهام البصرية وقتًا طويلاً للغاية.

مهارة الملاحظة

ولكن على الجانب الإيجابي ، فهي طريقة رائعة لتحدي إدراكك واختبار مهارات الملاحظة.

الآن نحن نعرف مدى الصدمة التي تشعر بها لحظة العثور على فأر داخل منزلك ، لحسن الحظ ، هذا القارض الآن مجرد اختبار بصري.

لذا ، إذا كنت تعتقد أنك تتمتع بذكاء عالٍ ، فتعرّف على كيفية مواكبة أحدث الألغاز أمامك مباشرةً.

اختبأ أمام الجميع

في الصورة التي نشرتها “ديلي ستار” ، يُظهر المشهد مع أريكة وزوج من النظارات الشمسية وزجاجة حليب وأشياء منزلية أخرى.

هناك فأر يختبئ في مكان ما في الغرفة

لكن الشيء الذي اختبأ على مرأى من الجميع في الغرفة هو فأر وسيتعين عليك العثور عليه في غضون ست ثوانٍ.

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تعتقد أنك يمكن التعامل مع ذلك؟ دعنا نعرف كيف كانت آلية بحثك!

يمكن أن يكون هذا النوع من الأوهام البصرية مضيعة للوقت ، ولكنه ممتع للغاية.

تلميحاً عابراً

إنها أيضًا طريقة رائعة لتحسين قدراتك المعرفية.

نحن نتفهم أن العثور على الفئران في الغرفة يمكن أن يكون تحديًا صعبًا ، لذلك سنقدم لك تلميحًا.

فقط اعلم أن القارض قد قام بتمويه نفسه في المناطق المحيطة ، لذا انظر بعناية عند العثور عليه.

قم بالتمرير لأسفل للحصول على الإجابة …

إذا لم يكن لديك مثل هذا الحظ (حتى الآن) ، فحاول النظر إلى الجانب الأيسر من الصورة حيث يختبئ تحت إناء الزهور.

كان القارض مختبئًا بالقرب من إناء الزهور

أولئك الذين تمكنوا من العثور على الفئران في وقت سريع يستحقون ربتة كبيرة على ظهرهم!

هل تبحث عن المزيد من الخداع البصري؟

في مناسبة أخرى ، يمكن للأشخاص ذوي “الذكاء غير العادي” العثور على الكلب بين الباندا في سبع ثوان.

تعرف على ما إذا كنت أحد لاعبي النسر الذين يمكنهم العثور على فرس البحر في الحوض في وقت سريع.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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