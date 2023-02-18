السبت, فبراير 18, 2023
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ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

تشير الدراسات إلى أن الأوهام البصرية هي موارد عظيمة لدراسة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري

كتب رفيف عبدالله
ذوي معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوان فقط.. جرب حظك! watanserb.com
وهم بصري
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وطن– هل تجرب حظك في وهم بصري هذا المساء؟

المسابقات الذهنية لها قدرة خاصة على التشويش وتجعلك تخدش رأسك.

وهم بصري

تشير الدراسات إلى أن الأوهام البصرية هي موارد عظيمة لدراسة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري.

مع الممارسة المنتظمة، تكون مفيدة في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات الملاحظة لدى الناس.

هل لديك مهارات مراقبة جيدة؟ انظر كيف ستحلّ هذا اللغز الصعب الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار“.

ولا تنسَ أن تخبرنا كيف كان أداؤك في قسم التعليقات أدناه!

صورة قديمة جداً

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كن حذرًا، إنه لغز سيجعلك تخدش رأسك بالتفكير.

تم التقاط الصورة بواسطة ترايسي لين في Heightchew في عام 1978.

يظهر الرجال والنساء من مختلف الأعراق، ولكن إذا نظرت عن كثب، فهناك الباندا أيضًا.

الوهم البصري قد يجعلك تحك رأسك لأيام

يواجه الناس تحديًا لاكتشاف الحيوان بين البشر في الصورة في أقل من 7 ثوانٍ.

الإجابة!

يصعب اكتشاف الباندا، لأنها ممزوجة بالناس.

لكن سيتمكن اللاعبون ذوو العيون الحادة من اكتشاف الباندا في غضون الوقت المحدد، لذا جرب!

انتقل لأسفل للإجابة.

يجب التعرف على الباندا في غضون 7 ثوانٍ، فهل رصدتها حتى الآن؟

وإذا وجدت الحيوان الذي ستراه في الجانب الأيمن من الصورة.

يقع بين رجل يرتدي نظارة وامرأة.

تم تحديد موقع الباندا في دائرة حمراء.

الباندا كانت مختبئة بين رجل وامرأة

هل تبحث عن المزيد من الخداع البصري؟

في إحداها، يصنّف الأشخاص الذين يرصدون المخلوقات الثلاثة في غضون 15 ثانية في لحظة على أنهم “عباقرة”.

التحدي هو العثور على الخفافيش والبط والفراشة والجزر والبالون في غضون 15 ثانية.

على الرغم من وجود الكثير الذي تحتاج إلى العثور عليه في فترة زمنية قصيرة، فإنك إذا قمت بإدارته، فقد أحسنت.

ولكن إذا عثرت عليهم أيضًا، فمن المعتقد أن مستوى ذكائك قد يكون مرتفعًا جدًا مما يعني أنك عبقري.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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