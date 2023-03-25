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مكالمة مؤثرة للشيخ سلمان العودة من وراء القضبان وتفاعل واسع (شاهد)

الداعية السعودي معتقل منذ 2017 وهناك مخاوف من إعدامه

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سلمان العودة وراء القضبان watanserb.com
الشيخ سلمان العودة

وطن– نشر عبد الله العودة ابن الداعية السعودي سلمان العودة، جانبا من مكالمة هاتفية مع والده المعتقل، وقد أجريت قبل ثلاث سنوات، من وراء القضبان.

وفي المكالمة، حرص سلمان على الاطمئنان على أحوال أبنائه، وأبلغهم أنه يختم القرآن الكريم مرة كل أسبوع خلال فترة وجوده في الاعتقال.

تفاعل واسع

أثار هذا التسجيل تفاعلا بين النشطاء على موقع تويتر، وانهالت الدعوات للإفراج عن الداعية المعتقل منذ عدة سنوات.

فدعا أحمد المطوع قائلا: “فك الله أسره”.

وقالت “خضرة”: “الله يفرج عنه في دعائنا اشتقنا له ودائما اسمع محاضراته وبرنامجه إلى على اليوتيوب”.

وغرد هلال: “اللهم اني أشهدك اني احب الشيخ سلمان العودة في الله”.

ودعت وفاء: “اللهم آمين يارب العالمين يارب الفرج لهؤلاء القلوب المخلصة والنقيه”.

وتفاعل دانيال: “إن شاء الله في الشهر الكريم راح تفرحون في خروج الوالد قريب الله يحفظه ويطول بعمره”.

اعتقال سلمان العودة

وسلمان العودة معتقل من قِبل السلطات السعودية منذ عام 2017، وذلك ضمن موجة القمع التي نفذها ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وسبق أن كشفت منظمة “سند” الحقوقية، المختصة في الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والوقوف ضد الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصر على إعدام الداعية سلمان العودة وعلي القرني وعلي العمري.

كما أكّدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العودة من بين المعتقلين السياسيين في السعودية، الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

كيف اعتقال سلمان العودة؟

وكان عبد الله العودة، قد كشف تفاصيل اعتقال والده في عام 2017، قائلا إن والده تلقى اتصالًا هاتفيًا “غريبًا” كان الهدف منه إشغاله، موضحا أن الاتصال تضمن تفاصيل دقيقة لتحركات العودة في أحد المطاعم والوجبات التي طلبها وفي أي المساجد صلّى، وكأنّ المتصل يريد توضيح أن العودة مراقب.

وأشار إلى أن والده سأل المتصل إذا كان لديه أي سؤال محدد، فطلب الأخير منه الانتظار ثم أغلق السماعة فجأة بالتزامن مع وصول الأجهزة الأمنية وطرقها الباب.

وأوضح أن رجالًا بملابس مدنية، عرّفوا عن أنفسهم كعناصر في جهاز “أمن الدولة” السعودي، طلبوا من الشيخ سلمان المضي معهم، مؤكدين أن الأمر لن يستغرق سوى ساعات قليلة.

وقال عبد الله، إن عناصر الأمن طلبوا منه “عدم إخبار أي شخص باعتقال والده”، قبل انقطاع أخبار سلمان العودة لخمسة أشهر، واصفًا الحكم في المملكة العربية السعودية بـ”الشمولي”.

وعلم عبد الله، أن والده تعرّض لظروف سيئة في أثناء الاعتقال، شملت التحقيق المتواصل لعدة أيام مع تناوب المحققين، والحرمان من الطعام والشراب لفترات طويلة، قبل رميها له في أكياس وهو مقيد اليدين والقدمين.

وفي مناسبة أخرى، أعلن نجل العودة عن بعض تفاصيل الاعتقال، وقال في عام 2018 إن هناك ملفًا صادمًا ومعلومات مخيفة عن ظروف اعتقال الوالد وظروف سجنه والأشهر الأولى، التي أدت لتدهور حالته الصحية حينها.

وأضاف: “وضعوه بزنزانة مخيفة صغيرة جدًا (متر في متر) ليست فيها حتى دورة مياه، وبعدها نقلوه للانفرادية واستمروا في التجاهل الصحي، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الدم”.

وشمل التحقيق أسئلة حول كتاباته وتغريداته ومشاركاته المرئية والمسموعة، واصفين “عدم مشاركة العودة في الحملة ضد قطر بالخيانة”، وهو نفس كلام “الذباب الإلكتروني في تويتر”، بحسب عبد الله.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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