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الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تحرج ترامب وتتحدث عن حجم عضوه الذكري!

ستورمي دانيلز كشفت أنها مارست الجنس مع الرئيس ترامب عندما أنجب طفلاً من ميلانيا!

كتب أنس السالم
الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعلاقتها الجنسية مع ترامب watanserb.com
الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعلاقتها الجنسية مع ترامب
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وطن – تواجه الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز الرئيس دونالد ترامب في خضم معركة قانونية قد تؤدي إلى توجيه اتهام جنائي غير مسبوق للرئيس الأمريكي السابق.

في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، تلقت دانيلز 130 ألف دولار من الرئيس ترامب، بزعم تجنب الكشف عن علاقتها الغرامية معه قبل سنوات.

ستورمي دانيلز
ستورمي دانيلز

هذا هو بالضبط المبلغ الذي يشتبه فيه نظام العدالة في ولاية نيويورك في أن الرئيس السابق انتهك القواعد التي تحكم تمويل الحملات الانتخابية، مما قد يؤدي إلى توجيه تهمة جنائية ضد الرئيس ترامب، وفقًا لما نقله موقع “marca” الإسباني عن موقع viveusa.mx.

الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعلاقتها الجنسية مع ترامب

أكدت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز أنها أقامت علاقة جنسية مع الرئيس ترامب في عام 2006، وهو أمر كان ينفيه باستمرار.

وبحسب روايتها، التقت دانيلز بقطب المال في منتجع فاخر في ولاية نيفادا، خلال إحدى بطولات الجولف، عندما كان الرئيس ترامب قد أنجب لتوه من زوجته ميلانيا.

ترامب و ستورمي دانيلز
ترامب و ستورمي دانيلز

تقول الممثلة إن رجل الأعمال دعاها إلى جناحه لتناول العشاء  حيث رحب بها في بيجامة على الأريكة، ثم مارسا الجنس، وهو ادعاء ينفيه.

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عندما انتشرت أخبار هذه الفضيحة في عام 2018، ظهرت دانيلز في برامج تلفزيونية تتحدث عنها.

في ذلك الوقت، أخبرت برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” أنها لم تكن “ضحية”، لأنها على الرغم من أنها لم تنجذب إلى الرئيس ترامب، إلا أن علاقتهما كانت بالتراضي.

وقالت أيضًا إن الملياردير وعدها بالظهور في برنامج “المبتدئ”.

كان هذا هو العرض الواقعي الذي استضافه الملياردير قبل أن يصبح رئيسًا، وهو أمر تعتقد أن الرئيس ترامب فعله لإبقائها مهتمة به.

لقب ستورمي دانيلز لترامب

تلقت المرأة البالغة من العمر 44 عامًا تعليقات مهينة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الرئيس ترامب نفسه، الذي وصفها في عام 2018 بـ”Horseface”.

الممثلة الاباحية ستورمي دانيلز
الممثلة الاباحية ستورمي دانيلز

ومع ذلك، لم تلتزم الصمت واستجابت بذكاء وإيذاء للهجمات التي خصها لها الرئيس السابق على تويتر.

يشير موقع Viveusa.mx إلى أنه منذ أن أكد الرئيس ترامب يوم السبت الماضي أنه سيتم “اعتقاله“، استخدمت مرة أخرى اللقب الذي استخدمته من قبل للإشارة إلى ترامب: “Tiny” اي صغير الحجم، في إشارة إلى حجم عضو الذكري.

المصدرmarca - viveusa.mx - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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