الجمعة, مارس 24, 2023
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رياضة

منتخب الجزائر يحقق الفوز الصعب على النيجر في الوقت القاتل (فيديو)

رياض محرز يُسجل هدف الفوز لمحاربو الصحراء داخل مرمى شباك النيجر في تصفيات أمم أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
فوز منتخب الجزائر على النيجر watanserb.com
فوز منتخب الجزائر على النيجر
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وطن- حقق منتخب الجزائر الفوز الشاق على منافسه الضيف النيجر، الخميس، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في تصفيات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا على ملعب ( نيسلون مانديلا).

وافتتح منتخب النيجر أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال38، عن طريق اللاعب دانيال سوزاه، قبل أن يتمكن صاحب الأرض منتخب الجزائر من إدراك هدف التعادل الإيجابي، من خطأ ارتكبه مدافع منتخب النيجر رحيم الحسن الذي سجل هدفاً في شباك مرماه في الدقيقة ال54.

مباراة منتخب الجزائر ضد النيجر

ونجح منتخب الجزائر من تسجيل هدف الفوز في مرمى شباك النيجر، عند الدقيقة ال88، عن طريق النجم المخضرم رياض محرز.

كما وشهدت المباراة تفوق المنتخب الجزائري على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 82%.

على عكس الفريق المنافس منتخب النيجر الذي وصلت عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة بنسبة 18%.

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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كما وسيلتقي منتخب الجزائر ( محاربو الصحراء)، منتخب النيجر، الاثنين، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، على ملعب (14 جانفي).

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة القوية أمام نظيره النيجر، في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

دفاع التشكيلة ( محاربو الصحراء): ريان نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي.

خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، محمد يوسف بلايلي، مهدي ليريس.

مركز الهجوم: رياض محرز، أندي ديلور.

ترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا
ترتيب مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

وعزز منتخب الجزائر بهذا الفوز صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023 برصيد 9 نقاط.

كما وتجمد رصيد الفريق المنافس في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.

المصدروطن+ منتخب الجزائر تويتر + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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