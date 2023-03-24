منتخب الجزائر يحقق الفوز الصعب على النيجر في الوقت القاتل (فيديو)

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وطن- حقق منتخب الجزائر الفوز الشاق على منافسه الضيف النيجر، الخميس، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في تصفيات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا على ملعب ( نيسلون مانديلا).

وافتتح منتخب النيجر أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال38، عن طريق اللاعب دانيال سوزاه، قبل أن يتمكن صاحب الأرض منتخب الجزائر من إدراك هدف التعادل الإيجابي، من خطأ ارتكبه مدافع منتخب النيجر رحيم الحسن الذي سجل هدفاً في شباك مرماه في الدقيقة ال54.

مباراة منتخب الجزائر ضد النيجر

ونجح منتخب الجزائر من تسجيل هدف الفوز في مرمى شباك النيجر، عند الدقيقة ال88، عن طريق النجم المخضرم رياض محرز.

كما وشهدت المباراة تفوق المنتخب الجزائري على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 82%.

المنتخب الجزائري يدرك التعادل بهدف من توقيع مدافع النيجر رحيم الحسن بالخطأ في مرمى منتخب بلاده 😮#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر #النيجر pic.twitter.com/D1gkCDHzyA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2023

على عكس الفريق المنافس منتخب النيجر الذي وصلت عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط، والاستحواذ على الكرة بنسبة 18%.

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كما وسيلتقي منتخب الجزائر ( محاربو الصحراء)، منتخب النيجر، الاثنين، في منافسات الجولة الرابعة من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، على ملعب (14 جانفي).

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة القوية أمام نظيره النيجر، في منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

دفاع التشكيلة ( محاربو الصحراء): ريان نوري، أحمد طوبا، عيسى ماندي.

🎥 هدف النيجر الاول على الجزائر واو 🤩 pic.twitter.com/ypaeVbeMJt — كارتر ★ (@CARTER7ii) March 23, 2023

خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، محمد يوسف بلايلي، مهدي ليريس.

مركز الهجوم: رياض محرز، أندي ديلور.

وعزز منتخب الجزائر بهذا الفوز صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023 برصيد 9 نقاط.

كما وتجمد رصيد الفريق المنافس في وصافة جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.