دراسة تكشف..هذا هو الوقت الذي قد تبدأ فيه قدرتك على الحديث والمشي في التراجع

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وطن–كشفت دراسة جديدة، نُشرت في موقع “ndtv“، أن قدرة الدماغ البشري على التوفيق بين مهمتين، مثل المشي والحديث، قد تبدأ في التضاؤل ​​قبل عقد تقريبًا مما كان يعتقد سابقًا.

أجرى الدراسة علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد والعبرية للحياة العليا ونشرت نتائجها في مجلة The Lancet Healthy Longevity.

الشيخوخة

وقد وجد العلماء أن القدرة على أداء المهام المزدوجة تتلاشى بحلول سن 55، أي قبل عشر سنوات من الشيخوخة، بدلاً من البدء في سن 65 وهذا قد يكون علامة تحذير من الخرف.

من جهته، قال الباحث الرئيسي Junhong Zhou في بيان:”قمنا بتقييم عدد كبير من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 64 عامًا، ولاحظنا أن القدرة على المشي في ظل ظروف طبيعية وهادئة ظلت مستقرة نسبيًا عبر هذه الفئة العمرية.”

وأضاف:”ومع ذلك، حتى في هذه المجموعة الصحية نسبيًا، عندما طلبنا من المشاركين المشي وأداء مهمة حسابية عقلية في نفس الوقت، تمكنا من ملاحظة التغييرات الدقيقة والمهمة في المشي بدءًا من منتصف العقد السادس من العمر.”

درس الباحثون 640 شخصًا في إسبانيا بين مايو 2018 ويوليو 2020 من أجل الدراسة.

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وأضاف المؤلفون أنه من المهم ملاحظة أنه بينما كشفوا أن المشي ثنائي المهام يميل إلى التضاؤل مع تقدم العمر عبر المجموعة بأكملها، لا ينطبق هذا الوصف على جميع المشاركين في الدراسة.