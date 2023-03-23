الخميس, مارس 23, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

تصفيات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أمم أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي watanserb.com
تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي
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وطن- يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام مالاوي، الجمعة، في منافسات تصفيات الجولة ال3 من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف  ملعب ( 30 يونيو)، مباراة منتخب مصر ومالاوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

توقيت مباراة منتخب مصر ومالاوي

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت عمان والإمارات.

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر

معلق مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وسيعلق على أحداث مباراة منتخب مصر ومالاوي، المعلق المصري علي محمد علي، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، ومعامل الترميز 27500. ومعامل التصحيح الخطأ 2/3. وباستقطاب أفقي.

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي

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وسيلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي (المحجوب)، عمر جابر.

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

مركز الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمد مصطفى (محمود تريزيجيه).

وسيواجه منتخب مصر في مباراة الإياب (العودة)، أمام مالاوي، على ملعب (بينجو الوطني)، في ال28 من شهر مارس/ آذار الجاري.

منتخب مصر
منتخب مصر

يذكر بأن منتخب مصر يحتل متذيل ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، برصيد 3 نقاط. متساوياً بذلك مع المتصدر إثيوبيا بنفس النقاط.

المصدروطن + منتخب مصر تويتر + دوري أمم أفريقيا 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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