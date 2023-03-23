تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023

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وطن- يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام مالاوي، الجمعة، في منافسات تصفيات الجولة ال3 من تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب ( 30 يونيو)، مباراة منتخب مصر ومالاوي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

توقيت مباراة منتخب مصر ومالاوي

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت عمان والإمارات.

معلق مباراة منتخب مصر ضد مالاوي

وسيعلق على أحداث مباراة منتخب مصر ومالاوي، المعلق المصري علي محمد علي، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، ومعامل الترميز 27500. ومعامل التصحيح الخطأ 2/3. وباستقطاب أفقي.

تشكيلة منتخب مصر ضد مالاوي

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وسيلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي (المحجوب)، عمر جابر.

🔴 | ٢٤ لاعبًا في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي مالاوي 🇪🇬 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤. pic.twitter.com/0KAqYJZfBS — EFA.eg (@EFA) March 18, 2023

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو.

مركز الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمد مصطفى (محمود تريزيجيه).

وسيواجه منتخب مصر في مباراة الإياب (العودة)، أمام مالاوي، على ملعب (بينجو الوطني)، في ال28 من شهر مارس/ آذار الجاري.

يذكر بأن منتخب مصر يحتل متذيل ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022-2023، برصيد 3 نقاط. متساوياً بذلك مع المتصدر إثيوبيا بنفس النقاط.