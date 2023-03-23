الخميس, مارس 23, 2023
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حياتنا

الاعلان عن موعد زواج ابنة حاكم دبي.. جمال فتان يسلب العقول! (شاهد)

السرية والتقدير والخصوصية مقدسان للعائلات المالكة الإماراتية حتى أكثر المناسبات بهجة يتم الإعلان عنها بطريقة متواضعة

كتب رفيف عبدالله
الاعلان عن موعد زواج ابنة محمد بن راشد.. جمال فتان يسلب العقول! (شاهد) watanserb.com
الشيخة مهرة
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وطن– ستتزوج ابنة صاحب  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قريباً من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم ، بحسب خبر انتشر صباح اليوم الخميس.

سرية وخصوصية

ورد أن الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم مخطوبة، ونشرت مجلة “أرابيا بازار” معلومات أكثر عن هذه الأنباء السعيدة.

السرية والتقدير والخصوصية مقدسان للعائلات المالكة الإماراتية. حتى أكثر المناسبات بهجة ، مثل حفلات الزفاف والولادة ، يتم الإعلان عنها بطريقة متواضعة – ويمتد ذلك إلى الخطوبة أيضًا.

ووفقاً لحساب على “انستجرام“، ينقل أخبار العائلة المالكة، فإن ابنة حاكم دبي ، تمت خطوبتها.

الحياة الخاصة خط أحمر

وكشف الحساب أن الشابة التي تخرجت حديثاً من الجامعة، قد تتزوج قريباً من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم ، على الرغم من عدم تأكيد مصادر رسمية ما إذا كان الخبر صحيحاً.

العروسان الملكيان المرتقبان

بينما تشارك الشيخة مهرة فعالياتها ونشاطاتها عبر “انستجرام”، إلا أنها لا تشارك معلومات حساسة حول حياتها الخاصة.

من هي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم؟

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الشيخة مهرة ولدت في 26 فبراير 1994 ، مما يعني أنها تبلغ من العمر 29 عامًا ، على الرغم من أن المصادر الرسمية لم تؤكد بعد ما إذا كان هذا هو تاريخ ميلادها.

من الواضح أن الشيخة مهرة تأخذ التعليم على محمل الجد. ففي وقت سابق من هذا العام،  التقطت صورًا لما بعد التخرج مرتدية قبعة وعباءة.

وكتبت في التعليق: “دعم الأسرة هو كل شيء”.

وكما يظهر من التعليق، فقد حصلت الشيخة مهرة على شهادة في “العلاقات الدولية”.

 

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كما نشرت ابنة حاكم دبي صوراً جميلة من احتفالها مع والدتها زوي غريغوراكوس عبر حسابها على “انستجرام“.

نشاط اجتماعي

وتنشط ابنة حاكم في دعم المواهب المحلية والعلامات التجارية المحلية. وخاصة العباءات الخليجية الراقية.

ومعروف عن مهرة حبها للخيل والفروسية، وسبق أن شاركت في المسابقات النسائية إلى أن حصدت لقب فارسة الصحراء.

 

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واجهت الشيخة مهرة شائعة عاطفية، حول ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

لكنها المهرة كانت مجرد أحد الأسماء التي اقترنت بأبو هشيمة منذ انفصاله عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

المصدرارابيا بازار- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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