احذر! هذا هو المشروب الذي يجب ألا تعطيه للأطفال عند السفر بالطائرة

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وطن–يُعتبر سفر الأطفال برفقة الأسرة تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، لما تمنحه لهم من فرص لعَيش تجَارب مثمرة، تساهم في تعزيز تطورهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي وتشكيل سماتهم الشخصية بشكل ملحوظ. لكن، السفر لمسافات طويلة وخاصة بالطائرة، يثير مخاوف الآباء على أبنائهم من هذه الرحلات ومشقة الاعتناء بهم وإحَاطتهم بسبل الراحة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية في تقريرها، فإن السفر بالطائرة مع الأبناء يقتضي من الوالدين الانتباه والتركيز جيدًا معهم، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم من ماء وغذاء.

فالسّفر مع الأطفال بالطائرة يمكن أن تكون تجربة غير متوقعة أو سيئة نوعًا ما، خاصة إذا لم يكن الأطفال في حالة مزاجية جيدة. ولحسن الحظ، غالبًا ما يكون مضيّفو الطيران وخبراء السفر على استعداد لمشاركة النصائح المفيدة عند السفر مع أطفالك.

ومن بين إحدى أحدث النصائح التي تم الكشف عنها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بما يشربه الأطفال في أثناء الرحلة، خاصة وأن طلب المشورة في مثل هذه الحالات ضروري.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يُنصح دائمًا بتزويد الأطفال بالماء في الطائرة عند الشعور بالعطش. ناهيك بأن هناك مشروبات ينبغي ألا يعطيها الآباء لأبنائهم عند السفر بالطائرة تحت أي ظروف.

المشروب الذي يجب عدم إعطاءه للأطفال على متن الطائرة

في سياق متّصل، قال الخبيران في السفر مارك وجوسلين ولترز، اللذان سافرا حول العالم مع أطفالهم لمدة 16 عامًا، لصحيفة The Sun البريطانية، أن تجارب سفرهم بالطائرة مع أطفالهم تعلّموا من خلالها ما يمكن تقدميه من المشروبات لهم.

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وبعد تجارب متعددة، نصح الخبيران بأنه يجب تجنب عصير البرتقال بأي ثمن. وقالا في هذا السياق: “يشعر الأطفال بالانزعاج والتوتر على متن الطائرة، كما أنهم سيعانون من الجفاف، لذلك من المهم الحفاظ على رطوبتهم، كما يجب ألا نقدّم لهم عصير البرتقال والمشروبات الغازية لأنها يمكن أن تزيد من حالة الجفاف لديهم”.

وأضَافا: “هذا لا يعني أن عصير البرتقال لا يوفر الترطيب. حيث وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Health Sciences في عام 2020 أن شرب عصير البرتقال بنسبة 100٪ يساهم في ترطيب الجسم تمامًا مثل الماء”.

وصرّحت الدكتورة دون إيمرسون، الأستاذة المساعدة في جامعة كانساس الذي قاد البحث: “أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا عصير برتقال بنسبة 100٪ تم ترطيبهم تمامًا مثل المشاركين الذين تناولوا مشروبًا رياضيًا أو ماءًا”.

في المقابل، من المهم التفطّن إلى أن الدراسة محّصت الظروف لدى البالغين وليس الأطفال. وبغض النظر عن البحوث العلمية، قد تجد منطقيًا أن شرب الماء هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بإعطاء الأطفال مشروبًا على متن الطائرة، فهذا المشروب سيسَاعدهم على الترطيب ويجعلهم أكثر هدوءًا”.

وإذا رفضوا شرب الماء، فحاول إضافة الماء للعَصير لتخفيف تركيزه، أو اسأل عما إذا كان من الممكن الحصول على عصير طازج بدلاً من عصير بمكونات مضافة على الطائرة.

لا تشرب القهوة على متن الطائرة أيضًا

بالنسبة للبالغين، هناك أيضًا بعض المشروبات التي قد ترغب في تجنبها في أثناء رحلتك. وفي الواقع، كشفت مضيفة طيران مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي أن أفضل ما يمكن أن نشربه على متن الطائرة هو المشروبات المعلبة أو المعبأة في زجاجات لأن كل ما يأتي من خزانات المياه المحمولة على متن الطائرات لا يمكن ضمان نظافتها دائمًا. واعترفت بأن هذه الخزانات “لا يتم تنظيفها أبدًا” وأنها “مثيرة للاشمئزاز”.