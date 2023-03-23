الخميس, مارس 23, 2023
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احذر! هذا هو المشروب الذي يجب ألا تعطيه للأطفال عند السفر بالطائرة

"خزانات المياه المحمولة على متن الطائرات لا يمكن ضمان نظافتها دائمًا..."

كتب معالي بن عمر
السفر مع الأطفال بالطائرة watanserb.com
السفر مع الأطفال بالطائرة
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وطنيُعتبر سفر الأطفال برفقة الأسرة تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، لما تمنحه لهم من فرص لعَيش تجَارب مثمرة، تساهم في تعزيز تطورهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي وتشكيل سماتهم الشخصية بشكل ملحوظ. لكن، السفر لمسافات طويلة وخاصة بالطائرة، يثير مخاوف الآباء على أبنائهم من هذه الرحلات ومشقة الاعتناء بهم وإحَاطتهم بسبل الراحة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية في تقريرها، فإن السفر بالطائرة مع الأبناء يقتضي من الوالدين الانتباه والتركيز جيدًا معهم، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم من ماء وغذاء. 

تقديم الماء للأطفال لضمان رطوبة أجسامهم
تقديم الماء للأطفال لضمان رطوبة أجسامهم

فالسّفر مع الأطفال بالطائرة يمكن أن تكون تجربة غير متوقعة أو سيئة نوعًا ما، خاصة إذا لم يكن الأطفال في حالة مزاجية جيدة. ولحسن الحظ، غالبًا ما يكون مضيّفو الطيران وخبراء السفر على استعداد لمشاركة النصائح المفيدة عند السفر مع أطفالك.

ومن بين إحدى أحدث النصائح التي تم الكشف عنها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بما يشربه الأطفال في أثناء الرحلة، خاصة وأن طلب المشورة في مثل هذه الحالات ضروري.  

خبير سفر يكشف عن مشروب يجب تجنبه دائمًا عند السفر بالطائرة

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه يُنصح دائمًا بتزويد الأطفال بالماء في الطائرة عند الشعور بالعطش. ناهيك بأن هناك مشروبات ينبغي ألا يعطيها الآباء لأبنائهم عند السفر بالطائرة تحت أي ظروف.

المشروب الذي يجب عدم إعطاءه للأطفال على متن الطائرة

في سياق متّصل، قال الخبيران في السفر مارك وجوسلين ولترز، اللذان سافرا حول العالم مع أطفالهم لمدة 16 عامًا، لصحيفة The Sun البريطانية، أن تجارب سفرهم بالطائرة مع أطفالهم تعلّموا من خلالها ما يمكن تقدميه من المشروبات لهم.  

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وبعد تجارب متعددة، نصح الخبيران بأنه يجب تجنب عصير البرتقال بأي ثمن. وقالا في هذا السياق: “يشعر الأطفال بالانزعاج والتوتر على متن الطائرة، كما أنهم سيعانون من الجفاف، لذلك من المهم الحفاظ على رطوبتهم، كما يجب ألا نقدّم لهم عصير البرتقال والمشروبات الغازية لأنها يمكن أن تزيد من حالة الجفاف لديهم”.

مضيفة طيران تكشف عن مشروب شائع يحب تجنبه أثناء السفر بالطائرة

وأضَافا: “هذا لا يعني أن عصير البرتقال لا يوفر الترطيب. حيث وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition and Health Sciences في عام 2020 أن شرب عصير البرتقال بنسبة 100٪ يساهم في ترطيب الجسم تمامًا مثل الماء”.

السفر مع الأطفال تجربة ممتعة
السفر مع الأطفال تجربة ممتعة

وصرّحت الدكتورة دون إيمرسون، الأستاذة المساعدة في جامعة كانساس الذي قاد البحث: “أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا عصير برتقال بنسبة 100٪ تم ترطيبهم تمامًا مثل المشاركين الذين تناولوا مشروبًا رياضيًا أو ماءًا”.

في المقابل، من المهم التفطّن إلى أن الدراسة محّصت الظروف لدى البالغين وليس الأطفال. وبغض النظر عن البحوث العلمية، قد تجد منطقيًا أن شرب الماء هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بإعطاء الأطفال مشروبًا على متن الطائرة، فهذا المشروب سيسَاعدهم على الترطيب ويجعلهم أكثر هدوءًا”.

خبير سفر يكشف عن مشروب سيساعدك على الراحة أثناء السفر بالطائرة

وإذا رفضوا شرب الماء، فحاول إضافة الماء للعَصير لتخفيف تركيزه، أو اسأل عما إذا كان من الممكن الحصول على عصير طازج بدلاً من عصير بمكونات مضافة على الطائرة.

لا تشرب القهوة على متن الطائرة أيضًا

بالنسبة للبالغين، هناك أيضًا بعض المشروبات التي قد ترغب في تجنبها في أثناء رحلتك. وفي الواقع، كشفت مضيفة طيران مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعي أن أفضل ما يمكن أن نشربه على متن الطائرة هو المشروبات المعلبة أو المعبأة في زجاجات لأن كل ما يأتي من خزانات المياه المحمولة على متن الطائرات لا يمكن ضمان نظافتها دائمًا. واعترفت بأن هذه الخزانات “لا يتم تنظيفها أبدًا” وأنها “مثيرة للاشمئزاز”.

لا تطلب مشروب القهوة وأنت على متن الطائرة
لا تطلب مشروب القهوة وأنت على متن الطائرة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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