دراسة حديثة تكشف..حفنة من المكسرات يمكن أن تحميك من هذا المرض القاتل بنسبة 25٪

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وطن- يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكسرات تحمي من أمراض القلب

في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أن تناول الأشخاص للمكسرات المتنوعة يجعلهم أقل عرضة بنسبة 25٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكسرات مليئة بالألياف والبروتين والفيتامينات ويمكن أن تقلل الالتهاب ومستويات الكوليسترول المرتفعة.

علاوة على ذلك، تشير هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة Food and Nutrition Research إلى أن هذه الأطعمة الصغيرة يمكن أن تكون مفيدة أيضًا لنظام القلب والأوعية الدموية.

وقد وجد العلماء في السويد والنرويج أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.

علاوة على ذلك، فإن الوجبات الخفيفة الصغيرة المقرمشة قللت أيضًا من خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية بمقدار الربع.

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وقال إريك أرنيسن، مؤلف الدراسة: إذا كنت تأكل حفنة من المكسرات كل يوم، فهذا يعني نحو 30 جرامًا، سيكون لديك خطر أقل بنسبة 20 إلى 25 %، من المعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية.”

وراجع الباحثون 60 دراسة، شملت 1.9 مليون مشارك، لتحديد ما إذا كانت هناك صلة بين استهلاك المكسرات والبذور وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

نتائج الدراسة

أظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من البذور والمكسرات، بنحو 30 جرامًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19 %، و23 في المائة أقل عرضة للوفاة.



ومن المثير للاهتمام أن اللوز والفستق والجوز هي المكسرات الأكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول.

يُعتقد أن الجوز يحتوي على كمية كبيرة من حمض أوميغا 3 ألفا لينولينيك الأساسي النباتي (ALA)، والذي ثبت سابقًا أنه يساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم الطبيعية.

وقال الباحثون إنه كلما تناولت أكثر كمية من المكسرات كلما كان ذلك أفضل لصحتك.

بينما وجدت الدراسة أن المكسرات مفيدة إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، لم يتمكن الفريق من تأكيد ما إذا يمكن أن تقلل في الواقع المكسرات من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 والسكتات الدماغية، وفقا لما أوردته صحيفة “إكسبرس“.

