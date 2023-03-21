الثلاثاء, مارس 21, 2023
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الغزواني استقبل ممثل البوليساريو في قصره والمغرب يُندد.. هل انتهى حياد نواكشوط؟

الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، استقبل بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، ممثل جبهة البوليساريو، محمد سالم ولد السالك

كتب فهمي الورغمي
الغزواني استقبل ممثل البوليساريو watanserb.com
الغزواني استقبل ممثل البوليساريو
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وطن- أثار استقبال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لممثل جبهة البوليساريو محمد سالم ولد السالك، ووصف زعيم الجبهة بـ”رئيس الجمهورية الصحراوية”، حالة واسعة من الغضب وردود الفعل الرسمية والشعبية في المغرب، فهل غيرت نواكشوط مقاربتها من ملف الصحراء الغربية؟

الغزواني يستقبل ممثل البوليساريو

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في 14 مارس الجاري، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، ممثل جبهة البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، الذي سلمه رسالة خطية من “رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي”، وتم خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين”، وفقا لما نشرته “الوكالة الموريتانية للأنباء“.

اللافت أن وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، كانت قد وصفت، الجمعة، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بـ”فخامة الرئيس”.

واستخدام هذا التعبير يُمثل سابقة في المؤسسات الرسمية في موريتانيا، في علاقة بقضية الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو، حيث كانت تقتصر على تسمية إبراهيم غالي بالأمين العام لجبهة بوليساريو.

وقال ممثل جبهة البوليساريو في تصريحات للوكالة الموريتانية، إن “العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، تتطور وتتعزز لصالح الشعبين الشقيقين”.

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وأكد “ولد السالك” إنه” أطلع الرئيس الموريتاني على آخر تطورات القضية الصحراوية، وأن بلاده تتطلع للسلام وتعمل من أجله”، مشيرا إلى أن دور موريتانيا الإيجابي من أجل الاستقرار.

الغزواني استقبل ممثل البوليساريو في قصره والمغرب يُندد
الغزواني استقبل ممثل البوليساريو في قصره والمغرب يُندد

غضب في المغرب وتنديد كبير

ندّدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد باستقبال نواكشوط لعناصر من بوليساريو.

ووصفت الاستقبال بـ “التوجه العدائي المرفوض، ليس فقط لكونه يمس بمشاعر المغاربة قاطبة تجاه قضية وحدتنا الترابية، بل لأنه يضرب أيضا في صميم وعمق العلاقات المتينة المشتركة والمتجذرة عبر التاريخ وقيم التضامن العليا التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني”.

واستنكرت المنظمة المغربية في بيان لها “بشدة استهداف الرئيس الموريتاني المصالح العليا للمملكة المغربية الشريفة، من خلال استقباله ممثل بوليساريو باعتبارها منظمة إرهابية تعمل على إعداد قنابل بشرية موقوتة، من خلال حجز الأطفال واغتصابهم وتجنيدهم وشحنهم بمدخلات حسية تولد الكراهية والتعطش للقتل والتدمير من أجل زحزحة الاستقرار الإقليمي”.

واتهمت المنظمة المغربية الرئيس الموريتاني باستهداف “المصالح العليا للمغرب”.

كما اتهمت الجزائر بـ”تفعيل أجندات خارجية” بتوفيرها الحماية والدعم المباشر لجبهة البوليساريو.

رئيس موريتانيا يستقبل ممثلين لانفصاليي البوليساريو
رئيس موريتانيا يستقبل ممثلين لانفصاليي البوليساريو

موقف موريتانيا من الصحراء الغربية

هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،، رسالة من جبهة البوليساريو، حيث تسلم، رسالة من مبعوث خاص لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، بتاريخ سبتمبر أيلول الماضي، تتعلق بتطورات ملف الصحراء الغربية، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى المنطقة في ذلك الوقت.

وتحافظ موريتانيا على موقف “محايد” من قضية الصحراء الغربية الشائكة منذ عقود بين المغرب التي تعتبر الصحراء الغربية مغربية خالصة، والجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو التي تطالب بالصحراء بوصفها أرضا لهم وجمهوريتهم التي حرروها من الاستعمار الإسباني خلال سبعينات القرن الماضي.

وتعترف موريتانيا بـ”الجمهورية” التي تعلنها البوليساريو بالصحراء الغربية، منذ عام 1984، أي بعد خمس سنوات من توقيعهما اتفاقية سلام أنهت حالة الحرب بينهما، وتنسحب بموجبها موريتانيا من جزء كانت تسيطر عليه في الصحراء الغربية، غير أن هذا الاعتراف الرسمي لم يتطور إلى سفارة أو تمثيل دبلوماسي للبوليساريو في موريتانيا، رغم استقبال نواكشوط لمسؤولين البوليساريو بين الفينة والأخرى.

وتقول موريتانيا إنّها تتبنى ما تعتبره “الحياد الإيجابي” الذي يقوم على مبدأ احترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء الغربية.

المصدرفيسبوك، تويتر، الوكالة الموريتانية للأنباء، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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