تعزز الذاكرة والمزاج..فوائد القيلولة لمدة 30 دقيقة

وطن– أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية أن الحصول على قيلولة لمدة نصف ساعة يمكن أن يعزز الذاكرة والمزاج واليقظة لمدة تصل إلى أربع ساعات بعد الاستيقاظ.
الدراسة
أُجريت الدراسة، التي تحدثت عنها صحيفة “metro” البريطانية، على 32 شابا.
وخضعوا هؤلاء لأربعة ظروف تجريبية: الاستيقاظ، وقيلولة لمدة 10 دقائق، وقيلولة لمدة 30 دقيقة، وقيلولة لمدة 60 دقيقة.
وتم قياس الحالة المزاجية والنعاس والأداء المعرفي على فترات من 5 و 30 و 60 و 240 دقيقة بعد الاستيقاظ من أجل مقارنة مدى استدامة فوائد القيلولة، كما تم فحص تأثير هذه القيلولة على تركيز الذاكرة.
وكشفت الدراسة أن جميع فترات القيلولة التي تتراوح من 10 إلى 60 دقيقة لها فوائد واضحة.
القيلولة لمدة 10 دقائق
وكانت القيلولة التي تبلغ مدتها 10 دقائق هي الخيار الأفضل إذا كنت تريد تجنب ما يسمى بـ “خمول النوم” وهو الشعور الغريب بالترنح الذي قد تشعر به بعد الاستيقاظ مباشرةََ.
من جهتها، قالت الدكتورة روث ليونج من جامعة سنغافورة الوطنية والمشرفة على الدراسة:” يعرف الكثيرون فوائد القيلولة، لكن الضغط لتحسين وتنظيم الوقت في العمل يفرض قيودًا على البعض على التطبيق العملي للقيلولة بصفة منتظمة.”
وأضافت:” القيلولة لمدة 30 دقيقة يمكن أن تعزز الذاكرة والمزاج بشكل جيد للغاية.”
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١