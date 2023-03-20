تعزز الذاكرة والمزاج..فوائد القيلولة لمدة 30 دقيقة

- Advertisement -

وطن– أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية أن الحصول على قيلولة لمدة نصف ساعة يمكن أن يعزز الذاكرة والمزاج واليقظة لمدة تصل إلى أربع ساعات بعد الاستيقاظ.

الدراسة

أُجريت الدراسة، التي تحدثت عنها صحيفة “metro” البريطانية، على 32 شابا.

وخضعوا هؤلاء لأربعة ظروف تجريبية: الاستيقاظ، وقيلولة لمدة 10 دقائق، وقيلولة لمدة 30 دقيقة، وقيلولة لمدة 60 دقيقة.

وتم قياس الحالة المزاجية والنعاس والأداء المعرفي على فترات من 5 و 30 و 60 و 240 دقيقة بعد الاستيقاظ من أجل مقارنة مدى استدامة فوائد القيلولة، كما تم فحص تأثير هذه القيلولة على تركيز الذاكرة.



وكشفت الدراسة أن جميع فترات القيلولة التي تتراوح من 10 إلى 60 دقيقة لها فوائد واضحة.

القيلولة لمدة 10 دقائق

وكانت القيلولة التي تبلغ مدتها 10 دقائق هي الخيار الأفضل إذا كنت تريد تجنب ما يسمى بـ “خمول النوم” وهو الشعور الغريب بالترنح الذي قد تشعر به بعد الاستيقاظ مباشرةََ.



يعرف الكثيرون فوائد القيلولة، لكن الضغط لتحسين وتنظيم الوقت في العمل يفرض قيودًا على البعض على التطبيق العملي للقيلولة بصفة منتظمة.” الدكتورة روث ليونج من جامعة سنغافورة الوطنية والمشرفة على الدراسة:” من جهتها، قالت