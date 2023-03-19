بشار الأسد في الإمارات وبن زايد في استقباله… أنور قرقاش على الخط بتعليق غير متوقع على الزيارة (شاهد)

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وطن- وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد في زيارة رسمية برفقة زوجته أسماء الأسد، في الوقت الذي أبدت فيه دول عربية مزيدا من الانفتاح على تخفيف العزلة التي يعيشها الأسد في دمشق.

بشار الأسد في الإمارات

اتسمت هذه الزيارة باستقبال أكثر حفاوة، مقارنة بزيارته السابقة للإمارات العام الماضي، والتي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011، عندما دعمت دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، المعارضة للإطاحة بالأسد.

وكان رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في طليعة مستقبلي الأسد لدى وصوله إلى أبوظبي اليوم الأحد، وقال بن زايد على تويتر تعقيبا على الزيارة “أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة”.

أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة. pic.twitter.com/YmFywsG83X — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 19, 2023

وقالت الرئاسة السورية إن أسماء الأسد، في أول زيارة رسمية لها معروفة للأسد منذ 2011، ستلتقي بالشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة الرئيس الإماراتي والتي تعتبر في الإمارات “أم الإمارات”.

وصل السيد الرئيس بشار الأسد ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد. pic.twitter.com/cnj51RA4E8 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 19, 2023

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هذا وقادت الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، تحولا في الشرق الأوسط نحو إحياء العلاقات مع الأسد، الذي أجرى محادثات في عمان الشهر الماضي في أول رحلة خارجية له منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، وزار روسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت المملكة العربية السعودية وقطر، وبدرجة أقل الإمارات العربية المتحدة، دعمت المعارضة السورية منذ 2011 ضد الأسد. لكن أبو ظبي أعادت بناء العلاقات مع دمشق في السنوات الأخيرة على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة والسعودية.

لكن من جانبها، فتحت المملكة العربية السعودية هي الأخرى، الباب أمام حوار محتمل مع دمشق خاصة بشأن القضايا الإنسانية، قائلة إن الإجماع العربي كان يبني على أن عزل سوريا لم يكن مجديًا.

إلا أن قطر أعربت مثل واشنطن، عن معارضتها لأي تحركات نحو إعادة تأهيل أو تطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الحرب الأهلية وضرورة رؤية مجدٍ تقدم نحو حل سياسي.

ردود فعل غاضبة وتبرير إماراتي

مقربون من النظام الإماراتي برروا زيارة الأسد بأنها خطوة نحو تفعيل الدور العربي، على حد تعبير المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش.

واعتبر قرقاش أن “موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي”.

وتابع “يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة”.

موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد. يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة. ١/٢ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2023

وأكد قرقاش أن الحروب في منطقة الشرق الأوسط أثبتب لدول المنطقة أنه يجب حل مشاكلهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية.

وقال “اثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية”.

نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي و تجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد اثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية. ٢/٢ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 19, 2023

وفي سياق آخر، تساءل الإعلامي السوري بتلفزيون سوريا المعارض لنظام بشار الأسد “عبد الله الموسى” قائلا “هل يمكن الاتفاق سورياً على سياسة تحريرية تواجه بعقلانية وهدوء ودون مزايدة، جميع الدول الراغبة في إعادة تأهيل هذه العائلة دون استثناء؟”.

وتابع “هنا قول الفصل الذي يمايز حقيقة بين المؤسسات الإعلامية في هوامش حريتها خارج الادعاءات المنفوخة”.

بشار الأسد وزوجته في الإمارات، وسوف يزور دولاً أخرى: هل يمكن الاتفاق سورياً على سياسة تحريرية تواجه بعقلانية وهدوء ودون مزايدة، جميع الدول الراغبة في إعادة تأهيل هذه العائلة دون استثناء؟ هنا قول الفصل الذي يمايز حقيقة بين المؤسسات الإعلامية في هوامش حريتها خارج الادعاءات… https://t.co/AHgAZ2K8Ul — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) March 19, 2023

من جانبه، عبر الصحفي السوري المعارض “قتيبة ياسين” عن غضبه من الاستقبال الذي حظي به بشار الأسد.

وقال على تويتر “عندما يستقبل رئيس الإمارات أو سلطان مسقط بشار الأسد فهذا يحط من قدرهما ولا يرفع من قدر بشار شيء عندما ثار السوريون عليه كان على علاقة طيبة مع كل زعماء العالم”.

وتابع “حينها لم يستشر الشعب السوري أي من تلك الدول سيبقى بنظرنا مجرم دكتاتور ملاحق من شعبه وكل من يضع يده في يده هو عدو للسوريين”.

عندما يستقبل رئيس الإمارات أو سلطان مسقط بشار الأسد فهذا يحط من قدرهما ولا يرفع من قدر بشار شيء

عندما ثار السوريون عليه كان على علاقة طيبة مع كل زعماء العالم

حينها لم يستشر الشعب السوري أي من تلك الدول

سيبقى بنظرنا مجرم دكتاتور ملاحق من شعبه

وكل من يضع يده في يده هو عدو للسوريين. pic.twitter.com/xbqAufAV9J — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 19, 2023

وكانت دول عربية كثيرة قد اتخذت خطوات تجاه التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في الآونة الأخيرة، في محاولة منهم لإعادة تأهيل الأسد بعد عقد ونيف من المجازر والقتل الجماعي الذي مُني به الشعب السوري تحت حكمه.