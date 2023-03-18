السبت, مارس 18, 2023
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الهدهد

رامز جلال بهيئة الشيطان وظهور مرعب.. حقيقة تسريبات “رامز نيفر إند” (فيديو)

تصوّر المشاهد عمل فنّانٍ أميركي متخصص في المكياج السنة الماضية.

كتب خالد الأحمد
تسريبات رامز نيفر إند watanserb.com
رامز نيفر إند
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وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ومشاهد مرعبة من خلف الكواليس لحالات تنكر مخيفة، قيل إن الفنان رامز جلال قام بها في برنامجه الرمضاني الجديد المرتقب “رامز نيفر إند”. بالاستعانة بقناع وتقنيات متقدمة في المكياج على غرار أفلام فرانكشتاين للمخرج العالمي هيتشكوك.

وجاء في التعليق المرافق أنّ من يظهر في الفيديو هو الممثل المصريّ رامز جلال خلال التحضير لموسمٍ جديد من برنامجه “رامز إيفر إند“، الذي يعتمد فيه على التنكّر لإجراء مقالب بمشاهير من الوطن العربي والعالم خلال شهر رمضان.

ليتبين أن الفيديو غير حقيقي ولا يُظهر رامز جلال خلال التحضير لبرنامجه في رمضان، بل يصوّر عمل فنّانٍ أميركي متخصص في المكياج السنة الماضية.

ويُظهر الفيديو تغيير ملامح شخصٍ ليبدو مرعباً بالاستعانة بقناع وتقنيات متقدّمة في المكياج.

أشكالٍ شيطانيّة

ووفق المصدر حظي الفيديو بآلاف المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل، وآلاف التعليقات المستهجنة لاستخدام “أشكالٍ شيطانيّة” ضمن برامج مخصّصة لشهر رمضان، إلا أنّ المقطع المتداول لا يُظهر رامز جلال كما ادّعت المنشورات.

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وكشفت “فرانس برس” أن الفيديو نشر أولاً في حسابٍ على موقع تيك توك يحمل اسم الممثّل لكنّه لا يعود لحسابه الرسميّ الذي لا يتضمّن مشاهد مماثلة.

تقطيع الفيديو إلى مشاهد

وبعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، لم يرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه.

وإثر ذلك أظهر البحث باستخدام كلمات مفتاح باللغة الانكليزية مثل: ماكياج، ماسك، Cyclops (شخصيّة أسطوريّة آحاديّة العين)، إلى النسخة الأصليّة من الفيديو منشورة في حساب فنّان أميركيّ متخصّص بهذا النوع من المكياج عام 2022.

في حين استهجنت آلاف التعليقات لاستخدام أشكال مرعبة ضمن برنامج مخصص لشهر رمضان حتى تبيّن زيف المقطع نهائياً.

رامز جلال وبرنامجه الجديد في رمضان

وكان الفنان المصري رامز جلال المشهور ببرامج المقالب أعلن منذ أيام عن برنامجه الجديد لرمضان 2023 “رامز نيفر إند” بدعم من الهيئة العامة للترفية وسيتم بثه عبر “إم بي سي MBC مصر”.

وكان رامز جلال قال في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قبل أيام، معلنا عن برنامجه الجديد للموسم الرمضاني: “بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين”.

 

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وتابع: “بعون الله رامز نيفر اند .. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان”.

ويظهر رامز جلال في الإعلان الترويجي وهو يمتطي ثورا بدا وكأنه يجري في الصحراء، بينما كان يحمل في يده فانوس رمضان الشهير مرتديا بدلة مطلية باللون الذهبي.

رامز نيفر إند..رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه لرمضان 2023
رامز نيفر إند..رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه لرمضان 2023

تشويق وإثارة

ويعد برنامج مقالب رامز جلال، هو من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية في السنوات الأخيرة، وفيه يظهر رامز في كل حلقة مع مشهور مصري أو عربي سواء من عالم الفن أو الرياضة أو السوشيال ميديا.

ويشتهر رامز جلال برغبته الكبيرة في تنويع ضيوفه وإضافة الإثارة والتشويق في كل حلقة، عبر استدعاء شخصيات عالمية، مثل حضور النجم الهندي “شاروخان” في رمضان 2017، والنجم الأمريكي “فان دام” خلال رمضان الفائت.وإضفاء حالة من الأكشن والرعب على مقالبه الأمر الذي أوقعه في قضايا أمام المحاكم من بعض ضحاياه.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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