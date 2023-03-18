دنيا بطمة تتعرض للهجوم بسبب صور ابنتها “غزل”.. هذا ما لاحظه المتابعون وأغضبهم! (شاهد)

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وطن- تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى هجوم شرس من متابعيها، بعد نشرها صوراً لابنتها الأكبر غزل، وهي بملابس السباحة.

ملابس سباحة

واحتفلت دنيا بطمة بفوز ابنتها غزل بمسابقة السباحة في مدرستها الدولية.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

ونشرت الفنانة المغربية صوراً ومقاطع فيديو توثق فوز ابنتها واحتفالهما معاً.

وكتبت بطمة: “ستكونين دائمًا الأولى إنشاء الله – فخورة جدًا بك يا طفلتي”.

لكن ملابس السباحة التي ارتدتها غزل، عرضت والدتها للهجوم واتهامات بتعويد ابنتها على التعري.

استعراض مؤخرة

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كما انتبه المتابعون إلى طريقة وقوف دنيا بطمة، التي أبرزت مؤخرتها بشكل متعمد.

وجاء في التعليقات: “علميها أصول الدين أما السباحة والرقص والغناء والله لن يفيدها شيئ. اتق الله فيها ربيها على الإسلام وأصول الدين من فصلك لاتقحميها في مجال كله عفَن “.

وكتب آخر: “لو شاف طليقك الصورة سيأخذ البنت منك”.

وتساءلت ناشطة: “ضروري الوقفة هاي؟”.

وعقبت متابعة: “شتاء وصيف في صوره ..ماعد عرفتها فصل صيف او شتاء إنتي كأنك في موسكو من البرد وبنتك كأنو في مالديف من الحر”.

ووجه آخر نصيحة لها قائلا: “اتاقاي الله فلبنت وغطيها راه غا تحاسبي عليها نصيحة”.

غيرت اسم العائلة

وكانت دنيا بطمة قد تجاهلت إهانات طليقها ، المنتج البحريني محمد الترك، وقامت بنشر فيديو وهي تشارك ابنتيها منه أوقاتاً سعيدة.

وما كان لافتاً، أن دنيا أشارت إلى ابنتيها باسم عائلتها وليس عائلة والدهم.

وبدل أن تكتب غزل، وليلي روز الترك، كتبت: “غزل. ليلي روز. بطمة”.

وجه مثلث

جاء ذلك بعدما انضمّ محمد الترك، إلى قائمة الساخرين من طليقته بعد عملية التجميل الأخيرة التي حوّلت شكل وجهها إلى مثلث حاد الزوايا.

ونشر محمد الترك صورة عبر حسابه على “سناب شات“، تُظهر وجهاً مرسوماً على قدم، وشكل الذقن مثلث، تماماً مثل دنيا بطمة.

وكتب طليق دنيا بطمة في تعليقه: “يخرب بيت المصمم.. تكفون بموت من التصاميم صاحب التصميم يتواصل معاي للأهمية”.

وأثارت دنيا بطمة مؤخراً جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها عبر “تيك توك”، وتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

وما لفت أنظار المتابعين، هو أن وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وسبق أن كشفت دنيا أنها خضعت لتقنية تكساس التي غيّرت شكل فكها السفلي.