السبت, مارس 18, 2023
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حياتنا

دراسة حديثة: هذه الفئات من البشر “يحبها” البعوض أكثر من غيرها!

"أظهرت دراسة سابقة أن البعوض ينجذب إلى رائحة وحرارة أجسام بعض الأشخاص..."

كتب معالي بن عمر
البعوض watanserb.com
البعوض
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وطن-نتساءل أحيانًا عن سبب مهاجمة البعوض لأشخاص دونًا عن غيرهم، وهذا ما دفع علماء أمريكيون لاكتشاف سبب ميل البعوض للسع بعض الناس أكثر من غيرهم.

وبحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، وجد باحثون في معهد جونز هوبكنز (بالتيمور، الولايات المتحدة الأمريكية) الإجابة، ونشروا نتائج أبحاثهم في فبراير الماضي في مجلة Cell Reports.

يحتوي البعوض على عدة مستقبلات لاكتشاف البشر

قام العلماء بتجارب على حوالي عشرين بعوضة، وتمكنوا من خلال ذلك من “تحديد” المستقبلات المتخصصة الموجودة في الخلايا العصبية لهذه الحشرات، والتي من شأنها أن تلعب دورًا أساسيًا في مساعدتهم على تحديد موقع فرائسهم. وفي حين أن البعوض يكتشف الروائح بشكل أساسي من خلال قرون الاستشعار الخاصة به، فقد طور أيضًا العديد من الحواس.

لسع البعوض
لسع البعوض

وهكذا، فإن أنواعًا من الحشرات مثل: Anopheles gambiae، هي مصدر انتقال الملاريا، كما لها “ثلاثة أنواع من المستقبلات”: مستقبلات الرائحة ومستقبلات الذوق، ومستقبلات التأين. الأول سيساعد البعوض على تمييز البشر عن الحيوانات. ويؤدي النوع الثاني من المستقبلات إلى الانجذاب للأشخاص الذين يفرزون كمية أكبر قدر من غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن الأخير سيتفاعل مع “الأحماض والأمينات”، وهي مركبات موجودة على جلدنا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

دراسة تكشف: 3 ألوان ينجذب البعوض إليها بشكل خاص

هذا هو سبب لدغ البعوض بعض الناس بسهولة أكبر

قال كريستوفر بوتر، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، في بيان: “يُعتقد أن المستويات المختلفة من أحماض معينة على جلد الإنسان تفسر سبب جاذبية البعوض لبعض الناس أكثر من غيرهم. وبالتالي، فإن المستقبلات الأيونية الموجودة على مستوى قرون الاستشعار، ستشجعها على التوجه نحو إنسان معين، وليس نحو إنسان آخر”.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة سابقة بالفعل أن البعوض ينجذب إلى الرائحة وحرارة أجسام بعض الأشخاص. لذلك يمكن أن يساعد هذا العمل الجديد في إيجاد حلول للحماية بشكل أفضل ضدّها.

البعوض ينجذب إلى بعض الأشخاص
البعوض ينجذب إلى بعض الأشخاص
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وخلص العلماء إلى أنه “فهم البيولوجيا الجزيئية لكيفية اكتشاف البعوض للرائحة، أمر ضروري لتطوير طرق جديدة لتجنب اللدغات والأمراض الخطيرة التي يسببها”.

لهذا السّبب يستهدف البعوض أشخاصاً دون غيرهم

المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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