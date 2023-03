نطحة قوية بين ذكرين من كبش الجبال الصخرية كادت أن تسقط أحدهما (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق نطحة عنيفة بين اثنين من ذكور كبش الجبال الصخرية التي تستوطن في جبال أمريكا الشمالية، والشهيرة بأن نطحاتها تهدف لإثبات الهيمنة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذكرين، وهما يتأهبان لنطحة إثبات الهيمنة، حتى تم جرت النطحة بالفعل، ومن شدتها كان أحدهما أن يفقد الوعي.

Well, my head hurts and I can't remember anything too!#TiredEarth #biodiversity pic.twitter.com/wINpb6rsgc

— Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) March 16, 2023