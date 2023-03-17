نطحة قوية بين ذكرين من كبش الجبال الصخرية كادت أن تسقط أحدهما (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق نطحة عنيفة بين اثنين من ذكور كبش الجبال الصخرية التي تستوطن في جبال أمريكا الشمالية، والشهيرة بأن نطحاتها تهدف لإثبات الهيمنة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذكرين، وهما يتأهبان لنطحة إثبات الهيمنة، حتى تم جرت النطحة بالفعل، ومن شدتها كان أحدهما أن يفقد الوعي.

ما هو كبش الجبال الصخرية؟

وكبش الجبال الصخرية هو نوع من الثدييات المجترة، وتتواجد عليها في الأجزاء الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية والأجزاء الشمالية من المكسيك.

وكبش الجبال الصخرية من الحيوانات الثديية التي تنتمي لعائلة البقريات ، والتي تسكن الصحارى الصخرية والجبال والتلال مغطاة بالخضرة .

وهناك الملايين من أعداد كبش الجبال الصخرية، لكن هذا العدد يتناقص بعفل الأمراض ، والتعدي البشري والتغيرات المناخية، ورغم الانخفاض الكبير في حجم كبش الجبال الصخرية إلا أنها ليست من الحيوانات المدرجة على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

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ويصل طول كبش الجبال الصخرية إلى خمسة أقدام، فيما يتراوح الوزن بين 100 و220 رطلا علما بأن الذكور أكبر بكثير من الإناث.

وكبش الجبال الصخرية من الحيوانات ذات اللون الرمادي أو البني، ومعطف مشعر، ولديه جسم ممتلئ ، وذيل قصير ، وحوافر حادة وقرون كبيرة.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع لذكور كبش الجبال الصخرية هو 10 إلى 13 سنة في البرية، وعادة ما تعيش الإناث أطول من الذكور في مدة تتراوح بين 12 و20 سنة.