الجمعة, مارس 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةفيديولحظات مرعبة.. ثعبان آكلي لحوم البشر يبتلع ثعباناً آخر أمام رواد الشاطئ...
فيديو

لحظات مرعبة.. ثعبان آكلي لحوم البشر يبتلع ثعباناً آخر أمام رواد الشاطئ المرعوبين! (شاهد)

خبراء أكدوا أن الثعبان يستخدم كل من السم والانقباض لإخضاع فريسته، محذرين من أنه ثعبان خطير للغاية على البشر

كتب سالم حنفي
ثعبان يبتلع ثبعان آخر watanserb.com
ثعبان يبتلع ثبعان آخر
- Advertisement -

وطن– تعرض رجل أسترالي للصدمة إثناء تمشيته على الشاطئ في نزهة، بعد أن تفاجأ بمشهد مرعب لواحد من أندر ثعابين آكلي لحوم البشر في العالم .

وكان كودي جرين الأسترالي الأصل يمشي في نزهة مسائية على شاطئ بينينجوب في غرب أستراليا، أثناء وجوده هناك ، صادف مشهدًا غريبًا للغاية ، حيث اكتشف وجود ثعبانان على ما يبدو يتقاتلان.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد رآى “جرين” المشاجرة بين الثعنانين وهما يتدحرجان على ضفة رملية قريبة ويحاول كلا منهما القضاء على الآخر.

وفي هذه المرحلة، قرر إخراج هاتفه والبدء في تصويرهما عندما اعتقد في البداية أنهما يتزاوجان، ومع ذلك ، سرعان ما أصبح واضحًا أن أحد الأفاعي العملاقة كان يأكل الآخر بالفعل.

ثعبان دوغيت شديد السمية

واتضح لاحقًا أن الثعبان الجائع كان دوغيت شديد السمية وقاتل للغاية ، ولا يمكن العثور عليه إلا في غرب أستراليا.

ويظهر مقطع الفيديو الصادم كيف سحق الوحش الذي يبلغ طوله مترًا وقتل عدوه ، ثم شرع في التهامه.

- Advertisement -

ومن المعروف أن “دوغيت” هو من آكلي لحوم البشر في البرية ، كما اكتشف السيد جرين بشكل مباشر.

ثعبان آكلي لحوم البشر يبتلع ثعباناً
ثعبان آكلي لحوم البشر يبتلع ثعباناً

دوغيت يتغذى على الفرائس الفقارية

ووفقًا للخبراء في المتحف الأسترالي: “في البرية ، يأكل دوغيت مجموعة متنوعة من الفرائس الفقارية بما في ذلك الضفادع والسحالي والثعابين والطيور والثدييات، إلا أن أكبر مجموعتين من الفرائس هما السحالي وفئران المنزل.

ويقول الخبراء، انه من المعروف أنها آكلة لحوم البشر في البري، حيث تبحث دوغيت بنشاط عن الفرائس التي تحتمي في الثقوب والشقوق والأعشاب الطينية وتحت الحطام السطحي.

ولفتوا إلى أن “الثعبان يستخدم كل من السم والانقباض لإخضاع فريسته”، محذرين من أنه ثعبان خطير للغاية على البشر.

وأضافوا: “نظرًا لحجم الثعبان والسم شديد السمية ، يعتبر دوغيت خطيرًا جدًا على البشر”.

وأكدوا على أن ” انتشاره في المناطق السكنية والتصرف العصبي في جعله مسؤولاً عن ما يقرب من 70٪ من جميع لدغات الثعابين التي يتم إبلاغ مستشفيات بيرث بها ، ولكن بفضل التدخل السريع والفعال ، تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.”

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
رياضة

الأرجنتين إلى الدور ال8 لملاقاة هولندا بعد فوزها الشاق على أستراليا (شاهد)

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس .. صائد ثعابين يواجه هجوماً غير مسبوق من ثعبان سام (فيديو)

الهدهد

مذيع تلفزيون قطر أرعب المشاهدين على الهواء وحبس الأنفاس (فيديو)

حياتنا

أستراليا تقر أول علاج بالبراز على مستوى العالم.. تعرف على تقنية العلاج وكيف سيتم!

فيديو

مواجهة مثيرة مع قرش مفترس.. الصياد “كتب له عمر جديد” (شاهد)

الهدهد

أستراليا: مدرس يجبر تلميذة مسلمة على مشاهدة فيديو مسيء للنبي محمد ويفجر غضبا!

حياتنا

تسقط ميتة من السماء..مرض غامض يصيب مئات الطيور في أستراليا

الهدهد

أستراليا تعلن سحب اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل

الهدهد

هذا ما تم فعله بجثتي الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال السهلي

تقارير

مصادر قريبة من الكرملين تزعم احتمالية إصابة بوتين بالسرطان

تقارير

مصائب قوم عن قوم فوائد.. دول مستفيدة من حرب أوكرانيا “ومكاسب لم تخطر لهم ببال”

حياتنا

قسمه نصفين.. فيديو مروع لأول هجوم قاتل لسمك القرش في سيدني منذ 60 عاماً(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كلارا شيا عشيقة بيكيه منهارة وتبكي بعد توبيخها في الشارع!

WSJ: صفقة عربية لإخراج “الأسد” من عزلته وهذا سر الوساطة اِلتي طلبها من سلطان عُمان!

لقطات جوية ليخت “المنصور” الخاص بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين! (شاهد)

صراع عائلة “ميسي” على عرض “الهلال” السعودي.. أنتونيلا روكوزو تحسم الأمر!

السيسي يعزل رئيس أكبر محاكم مصر بعد نصبه على أمير سعودي!

جنود أوكرانيون يهينون القرآن بتقطيع شحم الخنزير عليه وإحراقه وقديروف يتوعدهم (شاهد)

دنيا بطمة في إطلالة جريئة جداً..كشفت بطنها وأثارت غضب متابعيها بهذه الرسالة! (شاهد)

لوموند: امبراطورية الجيش المصري تحت التهديد ودول الخليج لن تتنازل للقاهرة بعد الآن!

جورجينا رودريغيز تنهمر في البكاء بتأثر شديد.. ما القصة؟!(شاهد)

صهيب حسن يوسف يعلن توبته وينقلب على المخابرات الإسرائيلية والنمساوية! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC