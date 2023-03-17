لحظات مرعبة.. ثعبان آكلي لحوم البشر يبتلع ثعباناً آخر أمام رواد الشاطئ المرعوبين! (شاهد)

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وطن– تعرض رجل أسترالي للصدمة إثناء تمشيته على الشاطئ في نزهة، بعد أن تفاجأ بمشهد مرعب لواحد من أندر ثعابين آكلي لحوم البشر في العالم .

وكان كودي جرين الأسترالي الأصل يمشي في نزهة مسائية على شاطئ بينينجوب في غرب أستراليا، أثناء وجوده هناك ، صادف مشهدًا غريبًا للغاية ، حيث اكتشف وجود ثعبانان على ما يبدو يتقاتلان.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد رآى “جرين” المشاجرة بين الثعنانين وهما يتدحرجان على ضفة رملية قريبة ويحاول كلا منهما القضاء على الآخر.

وفي هذه المرحلة، قرر إخراج هاتفه والبدء في تصويرهما عندما اعتقد في البداية أنهما يتزاوجان، ومع ذلك ، سرعان ما أصبح واضحًا أن أحد الأفاعي العملاقة كان يأكل الآخر بالفعل.

ثعبان دوغيت شديد السمية

واتضح لاحقًا أن الثعبان الجائع كان دوغيت شديد السمية وقاتل للغاية ، ولا يمكن العثور عليه إلا في غرب أستراليا.

ويظهر مقطع الفيديو الصادم كيف سحق الوحش الذي يبلغ طوله مترًا وقتل عدوه ، ثم شرع في التهامه.

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ومن المعروف أن “دوغيت” هو من آكلي لحوم البشر في البرية ، كما اكتشف السيد جرين بشكل مباشر.

دوغيت يتغذى على الفرائس الفقارية

ووفقًا للخبراء في المتحف الأسترالي: “في البرية ، يأكل دوغيت مجموعة متنوعة من الفرائس الفقارية بما في ذلك الضفادع والسحالي والثعابين والطيور والثدييات، إلا أن أكبر مجموعتين من الفرائس هما السحالي وفئران المنزل.

ويقول الخبراء، انه من المعروف أنها آكلة لحوم البشر في البري، حيث تبحث دوغيت بنشاط عن الفرائس التي تحتمي في الثقوب والشقوق والأعشاب الطينية وتحت الحطام السطحي.

ولفتوا إلى أن “الثعبان يستخدم كل من السم والانقباض لإخضاع فريسته”، محذرين من أنه ثعبان خطير للغاية على البشر.

وأضافوا: “نظرًا لحجم الثعبان والسم شديد السمية ، يعتبر دوغيت خطيرًا جدًا على البشر”.

وأكدوا على أن ” انتشاره في المناطق السكنية والتصرف العصبي في جعله مسؤولاً عن ما يقرب من 70٪ من جميع لدغات الثعابين التي يتم إبلاغ مستشفيات بيرث بها ، ولكن بفضل التدخل السريع والفعال ، تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.”