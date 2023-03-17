الجمعة, مارس 17, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة جريئة جداً..كشفت بطنها وأثارت غضب متابعيها بهذه الرسالة! (شاهد)

اعتادت دنيا بطمة على توجيه الرسائل عبر حسابها على انستغرام

كتب باسل النجار
دنيا بطمة في إطلالة جريئة watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– تسبب الفنانة المغربية دنيا بطمة بإغضاب متابعيها بعد نشرها صورا وصفت بالجريئة جدا، بعد أن ظهرت بزي ضيق كاشفة عن بطنها.

ونشر دنيا بطمة، عبر حسابها على موقع الصورة العالمي “انستغرام” صورا جريئة ظهرت فيها وهي ترتدي بنطالا و”تب” ضيقين أظهرا مفاتن جسدها، في حين جعلت جزءا من بطنها مكشوفا.

وأرفقت دنيا بطمة التي اعتادت على توجيه الرسائل لأعدائها ومنتقديها من خلال حسابها على انستغرام، الصور بتعليق قالت فيها: ” أحب قوتي في تجاوز الأشخاص …بكل بساطة وكأنني كنت أعبر شارع فارغ”.

غضب متابعي ردنيا بطمة

متابعو دنيا بطمة، انتفضوا غضبا بسبب الصور التي وصفوها بالجريئة والعارية، خاصة وأنها جاءت قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، وفي هذا السياق، وجهت لها إحدى المتابعات انتقادا لاذعا قالت فيه:” كون بقيتي باحترامك ومستورة كان أفضل لأن القوة في الشخصية والاحترام والتقدير وليس في الملابس هذا شهر الغفران اختي دنيا فياريت نشوفوك باللباس التقليدي او لبس مستور كان افضل فانت فارضة وجودك بصوتك وبفنك فبقاي كيفما انت اختي”.

كما استنكرت المتابعة نادية زغراتي ظهور دنيا بطمة بهذا الشكل، قائلة:” ياربي ارحمنا وارحم بناتنا من الفتن “.

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وردت متابعة أخرى، على تعليق دنيا بطمة على الصورة، بالقول:” هذه ليست قوة وانما قساوة القلووب وتأتي من البعد عن الله تعالى تقتل المشاعر وتفقدكي الاحساس باي احد من حولكي ولا تكترتين للاشخاص حتى لو كانو مقربين لكي”.

وانتقدت أخرى ما فعلته دنيا بطمة بنفسها ومحاولاتها التي لا تتوقف لتغيير شكلها من خلال عملات التجميل، بالقول:” سيري حشمي وجهك قاصح قوية القوة لله انت ولتي بحال فار التجارب كاع الحقن درتهم باش تنفخي تغيري في خلق الله لي تعنا بالقوة يموت بالضعف”.

واعتادت الفنانة المغربية دنيا بطمة على توجيه العديد من الرسائل الغامضة عبر حسابها على انستغرام، كان آخرها قبل أيام، حيث استعانت بأغنية المطرب الشعبي أحمد العكيدي، لتوجيه رسالة شامتة وتحذيرية.

“الهيبة يظلوا هيبة”

ونشرت دنيا بطمة فيديواً لها وهي تسير بفستان أسود، ونظارات شمسية، وتضع أغنية “الهيبة يظل هيبة” خلفيةً موسيقية.

وتقول الكلمات: “الهيبة يظلوا هيبة، وحضورا حتم الغيبة.. بالك تلعب معانا، إحنا أكبر لعيبة”.

ورجّح المتابعون بأنها ترد على تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك، والتي أطلقها مؤخراً.

رسائل متبادلة بينها وبين طليقها محمد الترك

وبات معروفا لدى المتابعين أن الطليقين يتبادلان دوماً التلميحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى أنغام أغنية “أنا مش فاضلكو” لأحمد شيبة، سبق أن كتبت دنيا: “وأخيراً.. كل يرى الناس بعين طبعه أعتقد مفهومة”.

دنيا بطمة ومحمد الترك
دنيا بطمة ومحمد الترك
المصدرانستغرام ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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