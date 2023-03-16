الخميس, مارس 16, 2023
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حياتنا

5 عادات سيئة تجعلك أقل إنتاجية في الصباح

منها تخطي وجبة الإفطار

كتب ايمان الباجي
5 عادات سيئة تجعلك أقل إنتاجية في الصباح watanserb.com
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وطنالصباح يبعث الأمل والتفاؤل في النفس ببداية يوم جديدة. ومع ذلك، بسبب حياتنا السريعة، ينتهي الأمر بالعديد منا إلى تبني بعض العادات الصباحية السيئة.

على الرغم من أنها قد لا يكون لها تأثير مباشر علينا، إلا أن هذه العادات الصباحية السيئة، التي كشفها موقع “yahoo“، تؤثر سلبًا على صحتنا الجسدية والعقلية وقد تجعلنا بالتالي أقل انتاجية خلال اليوم.

فحص الهاتف بعد الاستيقاظ مباشرةََ

العديد منا لديه هذه العادة وهي استعمال الهاتف بعد الإستبقاظ ماشرة ثم فحص وسائل التواصل الاجتماعي.

حتى الخبراء يحذرون من هذه العادة، حيث يشيرون إلى أنها يمكن أن تجعلنا نشعر بالتوتر والقلق اعتمادًا على ما نقرأه.

من الناحية المثالية، فإن أول شيء يجب أن تفعله كل صباح هو التأمل. يعد قضاء 10-15 دقيقة في القيام بهذه الممارسة أحد أفضل الطرق لبدء يومك. كما يمكن أن تساعدك في الحفاظ على السلام الداخلي والراحة.

الضغط على زر الغفوة في المنبه

إحدى أسوأ العادات الصباحية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية والصحة هي الضغط على زر الغفوة في المنبه. هذه العادة تقلل من الوقت الذي يجب أن نقضيه في الاستعداد نفسيًا لليوم، مما يزيد من توترنا.

غفوة المنبه
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بالإضافة إلى ذلك ومن خلال القيام بهذه العادة، نفقد أشياء مهمة في الحياة والتي يجب أن نستخدمها للتركيز عليها. بدلاً من ذلك، يجب علينا إما النوم مبكرًا أو ضبط المنبه لوقت يمكننا فيه الاستيقاظ والشعور بالانتعاش. يجب أن نحاول أيضًا تحسين دورة نومنا من خلال مقاومة هذه العادة.

تخطي وجبة الإفطار

تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم فهي تزود الجسم بالطاقة اللازمة لبدء يومه واستكمال مهامه وتخطيها من الممكن أن يتسبب في حدوث مضاعفات.

لذا، أول شيء في الصباح وعند تناول وجبة الإفطار، ينصح الخبراء بالتركيز على الأطعمة الصحية والفواكه والخضروات.

عدم ترتيب الفراش

ترتيب وتوضيب سريرك في الصباح بعد استيقاظك من النوم له آثار إيجابية على صحتك.كما أنه يعزز تدفق الطاقة الإيجابية في الغرفة، مما سيساعدنا على بدء اليوم بشكل أفضل.

وإذا تركت فراشك غير مرتب ستعاني من ضعف الإنتاجية وانخفاض جودة عملك خلال اليوم.

استهلاك القهوة

يعد شرب القهوة في الصباح من بين قائمة العادات الصباحية السيئة، وليس من الجيد فعل ذلك قبل الساعة 9:30 صباحًا.

القهوة

وفقًا لدراسة، ينتج جسمنا بشكل طبيعي المزيد من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي ينظم الطاقة بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا. يمكن أن يؤدي استهلاك القهوة خلال ذلك الوقت إلى إرباك نظام مراقبة الكورتيزول الطبيعي لدينا. ومع ذلك، فإن تناول فنجان قهوة منتظم وقت الظهيرة يعتبر وقتًا مثاليًا.

المصدرموقع "yahoo"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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