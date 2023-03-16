الخميس, مارس 16, 2023
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4 شهداء في جنين وإصابات.. وحدة إسرائيلية خاصة تسللت للمخيم بملابس مدنية (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية الخاصة مخيم جنين بملابس مدنية واغتالت 4 مقاومين

كتب باسل النجار
watanserb.com
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وطن – أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 شخصا آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين.

الاحتلال يقتحم جنين وسقوط شهداء

وبحسب صفحات فلسطينية بتويتر فقد اغتالت قوات الاحتلال في مدينة جنين، القائد في كتائب القسام يوسف شريم، والقائد في سرايا القدس نضال خازم.

الصحة الفلسطينية كشفت أيضا عن استشهاد الفتى عمر محمد عوادين (١٦ عاماً)، أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، مساء اليوم الخميس.

والشهيد الرابع وفق بيان الصحة، هو الشاب لؤي خليل الزغير (٣٧ عاماً) واستشهد أيضا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

الشهيد الرابع في جنين الشاب لؤي خليل الزغير (٣٧ عاماً)

من جانبه ذكر جيش الاحتلال أنه انسحب من داخل مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوة خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين خلال اقتحامها للمخيم.

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وعقب هذا الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة لحماية القوة الخاصة وإخراجها من المخيم.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، ومنعوا فرق الإسعاف والصحفيين من الوصول إلى موقع عملية الاغتيال.

وذكرت تقارير أن العملية الإسرائيلية تمت عبر تسلل وحدة إسرائيلية خاصة بملابس مدنية إلى مخيم جنين، وقيامها باغتيال أربعة مقاومين فلسطينيين.

هذا وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استشهاد نضال خازم أحد قادتها ومسؤول وحدة قوة البهاء.

وقد أكد مدير مستشفى جنين استشهاد 3 مقاومين بالإضافة إلى عشرين مصابا، ولاحقا أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوجود شهيد آخر ليبلغ مجموع الشهداء أربعة.

وفي أول رد فلسطيني، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد، مؤكدة أن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال وتدفيعه الثمن.

ومنذ عدة أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات شمال الضفة الغربية المحتلة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات ويتبادل إطلاق للنار في كل عملية.

وكان بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر أن “قوات أمن الاحتلال تنشط حاليا في جنين”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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