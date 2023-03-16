4 شهداء في جنين وإصابات.. وحدة إسرائيلية خاصة تسللت للمخيم بملابس مدنية (فيديو)

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وطن – أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 20 شخصا آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين.

الاحتلال يقتحم جنين وسقوط شهداء

وبحسب صفحات فلسطينية بتويتر فقد اغتالت قوات الاحتلال في مدينة جنين، القائد في كتائب القسام يوسف شريم، والقائد في سرايا القدس نضال خازم.

مصادر محلية: "المقاومان اللذان اغتالتهما قوات الاحتلال في مدينة جنين القائد في كتائب القسام يوسف شريم والقائد في سرايا القدس نضال خازم" pic.twitter.com/0kzFDFysyc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 16, 2023

الصحة الفلسطينية كشفت أيضا عن استشهاد الفتى عمر محمد عوادين (١٦ عاماً)، أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، مساء اليوم الخميس.

والشهيد الرابع وفق بيان الصحة، هو الشاب لؤي خليل الزغير (٣٧ عاماً) واستشهد أيضا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

من جانبه ذكر جيش الاحتلال أنه انسحب من داخل مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوة خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين خلال اقتحامها للمخيم.

📹 متابعة صفا| لحظة قيام القوات الخاصة الإسرائيلية بإطلاق النار على شهداء جنين

#عاجل pic.twitter.com/B3yxTzDcbk — وكالة صفا (@SafaPs) March 16, 2023

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وعقب هذا الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة لحماية القوة الخاصة وإخراجها من المخيم.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل، ومنعوا فرق الإسعاف والصحفيين من الوصول إلى موقع عملية الاغتيال.

وذكرت تقارير أن العملية الإسرائيلية تمت عبر تسلل وحدة إسرائيلية خاصة بملابس مدنية إلى مخيم جنين، وقيامها باغتيال أربعة مقاومين فلسطينيين.

هذا وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استشهاد نضال خازم أحد قادتها ومسؤول وحدة قوة البهاء.

وقد أكد مدير مستشفى جنين استشهاد 3 مقاومين بالإضافة إلى عشرين مصابا، ولاحقا أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوجود شهيد آخر ليبلغ مجموع الشهداء أربعة.

وفي أول رد فلسطيني، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جريمة اغتيال أبطال المقاومة في جنين لن تمر دون رد، مؤكدة أن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال وتدفيعه الثمن.

ومنذ عدة أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات شمال الضفة الغربية المحتلة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات ويتبادل إطلاق للنار في كل عملية.

وكان بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر أن “قوات أمن الاحتلال تنشط حاليا في جنين”.