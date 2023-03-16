“نحن الأسياد”.. إيدي كوهين يتحدث عما فعلته إسرائيل بمساعي 4 دول عربية لامتلاك سلاح نووي

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وطن- أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، حالة من الجدل بسبب حديثه عن قدرة إسرائيلية مزعومة تجعلها قادرة على وقف أي طموحات لدولة عربية لامتلاك سلاح نووي.

وقال كوهين في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “يقولون من انتم حتى تسمحون او لا تسمحون لدولة عربية امتلاك السلاح النووي. طيب ارجعوا للتاريخ. أفشلنا مساعي العراق وسوريا ومصر وليبيا بامتلاك السلاح النووي. وفهمكم كفاية. على فكرة من نحن؟ نحن أسياد الشرق الأوسط”.

يقولون من انتم حتى تسمحون او لا تسمحون لدولة عربية امتلاك السلاح النووي. طيب ارجعوا للتاريخ. افشلنا مساعي العراق وسوريا ومصر وليبيا بامتلاك السلاح النووي. وفهمكم كفاية. على فكرة من نحن؟ نحن أسياد الشرق الأوسط . — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) March 15, 2023

أثارت تغريدة الكاتب السعودي، حالة من الجدل، ورد عليه الكثير من الناشطين والمحللين الذين استنكروا تصريحاته.

الكاتب الصحفي السعودي سامي العثمان قال: “صحيح أنتم أسياد قتل وذبح اطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين لاحد ينكر عليكم ذلك!صحيح انكم اسياد الطغيان وحماس والاخوان وملالي إيران! صحيح إنكم أسياد العهر والفجر والشيطان! صحيح إنكم عدو للبشرية والإنسان، صحيح انكم تعيشون في الخرائب كما الغربان، صحيح إنكم لزوال وستذهبون لذاكرة النسيان”.

صحيح انتم اسياد قتل وذبح اطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين لاحد ينكر عليكم ذلك!صحيح انكم اسياد الطغيان وحماس والاخوان وملالي ايران! صحيح انكم اسياد العهر والفجر والشيطان! صحيح انكم عدو للبشرية والانسان، صحيح انكم تعيشون في الخرائب كما الغربان، صحيح انكم لزوال وستذهبون لذاكرة النسيان — سامي العثمان (@samialothman_) March 15, 2023

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ورد الناشط السعودي ماجد الحريصي، بتذكير كوهين بما جرى في حرب أكتوبر 1973 التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي.

تذكر 6 اكتوبر 1973 pic.twitter.com/jI7cU0WWpX — مـاجـد الحريـصي¬١٧٢٧مـ🇸🇦 (@DONOMAJED) March 15, 2023

وسخر الناشط العماني خالد بن عامر قائلا: “كوهينووو يحتاج لك نوم”.

كوهينووو يحتاج لك نوم .. 😅 — خالد بن عامر 🇴🇲 (@khalidbinamermo) March 15, 2023

وكتب الناشط السعودي راشد الزهراني :”والله وما قالت ما زلت تعيش في الأوهام”.

والله وما قالت ما زلت تعيش في الأوهام — Rashed alzahrani (@RARZ3) March 15, 2023

يُشار إلى أنه في يونيو 1981، استهدفت مقاتلات إسرائيلية من طراز “إف-15 وإف-16” مفاعل تموز العراقي النووي، وقد دمر المفاعل بصورة شبه كلية، مع مقتل 10 عراقيين ومدني فرنسي، وعُرفت العملية باسم أوبرا.

ورغم أن العراق كان يخوض حينها حربا ضروسا مع إيران، ورغم امتلاكه دفاعات جوية وطائرات حربية وجهاز مخابرات قويا، فإنه أخفق في اكتشاف الضربة والدفاع عن المفاعل النووي.

أما عن سوريا، فسبق أن كشف إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، تفاصيل تدمير المفاعل النووي السوري عام 2007، وذلك بعد رفع السرية عن وثيقة داخلية بشأن العملية.

وقال أولمرت: “كان لدى إسرائيل تقديرات تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا.. لكن لم يكن لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة حول ذلك”.

وأضاف رئيس الموساد آنذاك، قدم له في مارس 2008 نحو 50 صورة لمقر نووي تم بناءه في منطقة مخفية شرق سوريا والهدف منه هو “صنع قنبلة نووية”.

وأوضح أنه بعد مرور 6 أشهر على تلقيه المعلومات نفد الجيش الإسرائيلي الهجوم على المفاعل النووي في 6 سبتمبر 2007، وتابع :”أردنا معرفة تفاصيل أخرى من أجل أن نهدم كل شيء هناك بدون بدون إفتعال أي حرب مع السوريين”.

أولمرت حول تفجير #إسرائيل للمفاعل النووي في #سوريا قبل 15 عامًا: "لم نكن نريد حربًا مع سوريا، والأسد كان حكيمًا بعدم الرد. لكن لو تجرأ لكنا صنعنا #جهنم في عمقهم" pic.twitter.com/IgT1yqYYlO — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) September 6, 2022

السعودية طلبت موافقة أمريكية على برنامج نووي مقابل التطبيع

يُشار إلى أن تغريدة كوهين تزامنت مع ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي قالت إن المملكة السعودية طلبت من الولايات المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لتطويرها لبرنامج نووي مدني مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وبحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن البرنامج النووي المدني هو من بين عدة مطالب قدمتها الرياض في محادثات مع إدارة بايدن خلال العام الماضي.

وقال المصدر ذاته نقلا عن أشخاص مطلعين على المفاوضات بين البلدين، إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

واقترحت الرياض ، وفق الصحيفة، تطوير برنامجها النووي بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والموافقة على المراقبة والتفتيش الأمريكية، بالنظر إلى مخاوف إدارة بايدن من أن برنامجا نوويا سعوديا يمكن أن يزيد من تسريع سباق التسلح النووي في المنطقة، إلا أن واشنطن لم تقتنع بالفكرة، وفق تعبير المصدر.

وبحسب الصحيفة، فإن الرياض تشترط أيضا الحصول على ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة، وضمانات تمنع الإدارات الأمريكية المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة التي يتم التوقيع عليها بالفعل.

وأشارت إلى أن أحد الخيارات قيد المناقشة تتمثل في اعتبار السعودية حليفا رئيسيا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص لم يُمنح سوى لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة.