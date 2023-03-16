الخميس, مارس 16, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"نحن الأسياد".. إيدي كوهين يتحدث عما فعلته إسرائيل بمساعي 4 دول عربية...
الهدهد

“نحن الأسياد”.. إيدي كوهين يتحدث عما فعلته إسرائيل بمساعي 4 دول عربية لامتلاك سلاح نووي

التغريدة تزامنت مع محاولات سعودية لموافقة أمريكية على برنامج نووي مقابل التطبيع مع إسرائيل

كتب خالد السعدي
إيدي كوهين watanserb.com
إيدي كوهين
- Advertisement -

وطن- أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، حالة من الجدل بسبب حديثه عن قدرة إسرائيلية مزعومة تجعلها قادرة على وقف أي طموحات لدولة عربية لامتلاك سلاح نووي.

وقال كوهين في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “يقولون من انتم حتى تسمحون او لا تسمحون لدولة عربية امتلاك السلاح النووي. طيب ارجعوا للتاريخ. أفشلنا مساعي العراق وسوريا ومصر وليبيا بامتلاك السلاح النووي. وفهمكم كفاية. على فكرة من نحن؟ نحن أسياد الشرق الأوسط”.

أثارت تغريدة الكاتب السعودي، حالة من الجدل، ورد عليه الكثير من الناشطين والمحللين الذين استنكروا تصريحاته.

الكاتب الصحفي السعودي سامي العثمان قال: “صحيح أنتم أسياد قتل وذبح اطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين لاحد ينكر عليكم ذلك!صحيح انكم اسياد الطغيان وحماس والاخوان وملالي إيران! صحيح إنكم أسياد العهر والفجر والشيطان! صحيح إنكم عدو للبشرية والإنسان، صحيح انكم تعيشون في الخرائب كما الغربان، صحيح إنكم لزوال وستذهبون لذاكرة النسيان”.

- Advertisement -

ورد الناشط السعودي ماجد الحريصي، بتذكير كوهين بما جرى في حرب أكتوبر 1973 التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي.

وسخر الناشط العماني خالد بن عامر قائلا: “كوهينووو يحتاج لك نوم”.

وكتب الناشط السعودي راشد الزهراني :”والله وما قالت ما زلت تعيش في الأوهام”.

يُشار إلى أنه في يونيو 1981، استهدفت مقاتلات إسرائيلية من طراز “إف-15 وإف-16” مفاعل تموز العراقي النووي، وقد دمر المفاعل بصورة شبه كلية، مع مقتل 10 عراقيين ومدني فرنسي، وعُرفت العملية باسم أوبرا.

ورغم أن العراق كان يخوض حينها حربا ضروسا مع إيران، ورغم امتلاكه دفاعات جوية وطائرات حربية وجهاز مخابرات قويا، فإنه أخفق في اكتشاف الضربة والدفاع عن المفاعل النووي.

أما عن سوريا، فسبق أن كشف إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، تفاصيل تدمير المفاعل النووي السوري عام 2007، وذلك بعد رفع السرية عن وثيقة داخلية بشأن العملية.

وقال أولمرت: “كان لدى إسرائيل تقديرات تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا.. لكن لم يكن لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة حول ذلك”.

وأضاف رئيس الموساد آنذاك، قدم له في مارس 2008 نحو 50 صورة لمقر نووي تم بناءه في منطقة مخفية شرق سوريا والهدف منه هو “صنع قنبلة نووية”.

وأوضح أنه بعد مرور 6 أشهر على تلقيه المعلومات نفد الجيش الإسرائيلي الهجوم على المفاعل النووي في 6 سبتمبر 2007، وتابع :”أردنا معرفة تفاصيل أخرى من أجل أن نهدم كل شيء هناك بدون بدون إفتعال أي حرب مع السوريين”.

السعودية طلبت موافقة أمريكية على برنامج نووي مقابل التطبيع

يُشار إلى أن تغريدة كوهين تزامنت مع ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي قالت إن المملكة السعودية طلبت من الولايات المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لتطويرها لبرنامج نووي مدني مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وبحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن البرنامج النووي المدني هو من بين عدة مطالب قدمتها الرياض في محادثات مع إدارة بايدن خلال العام الماضي.

السعودية طلبت موافقة أمريكية على برنامج نووي مقابل التطبيع
السعودية طلبت موافقة أمريكية على برنامج نووي مقابل التطبيع

وقال المصدر ذاته نقلا عن أشخاص مطلعين على المفاوضات بين البلدين، إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

واقترحت الرياض ، وفق الصحيفة، تطوير برنامجها النووي بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والموافقة على المراقبة والتفتيش الأمريكية، بالنظر إلى مخاوف إدارة بايدن من أن برنامجا نوويا سعوديا يمكن أن يزيد من تسريع سباق التسلح النووي في المنطقة، إلا أن واشنطن لم تقتنع بالفكرة، وفق تعبير المصدر.

وبحسب الصحيفة، فإن الرياض تشترط أيضا الحصول على ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة، وضمانات تمنع الإدارات الأمريكية المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة التي يتم التوقيع عليها بالفعل.

وأشارت إلى أن أحد الخيارات قيد المناقشة تتمثل في اعتبار السعودية حليفا رئيسيا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص لم يُمنح سوى لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة.

المصدرتويتر، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قادما من لبنان.. “عملية مجدو” تبث الذعر في إسرائيل ونتنياهو لم يستوعب ما حدث بعد (فيديو)

الهدهد

ظهرن بشعرهن وبطون مكشوفة.. اعتقال فتيات إيرانيات أدين رقصة شهيرة في الشارع (شاهد)

الهدهد

العراقي منتظر الزيدي يفجر مفاجأة بعد 20 عاما على واقعة الحذاء وإهانة بوش

تقارير

“رويترز” تحذر من انتفاضة جديدة.. مقاتلون فلسطينيون شباب ينهضون مع غليان الضفة الغربية!

تقارير

الاتفاق السعودي الإيراني ليس الخطوة الوحيدة.. خطة الصين تعيد تشكيل المنطقة (تقرير)

تقارير

السعودية وافقت على دخول وزير خارجية إسرائيل.. ما حدث لاحقا أجبره على إلغاء الزيارة!

الهدهد

مجتهد: “4 توجيهات صدرت للإعلام السعودي بعد الاتفاق مع إيران”

الهدهد

العدالة والتنمية المغربي يُهاجم التطبيع مع إسرائيل وبيان ناري من الديوان الملكي.. ما علاقة بوريطة (شاهد)

الهدهد

تسريب بند خطير من الاتفاق السعودي الإيراني.. تنازلات قدمتها الرياض بشأن حرب اليمن

الهدهد

السعودية ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين للمشاركة في مؤتمر أممي .. هل تسترضي إيران؟!

الهدهد

الإمارات تعلق مشتريات الدفاع الإسرائيلية عقب توتر كبير كشف عنها رسالة لـ”ابن زايد”

الهدهد

اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين قرب مفرق قرية صرة جنوب غرب نابلس (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

في فصل الصيف..أخطاء يجب تجنبها عند العناية ببشرتك

دراسة: ارتفاع مستوى الكافيين في الدم يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني

أهالي غزة يفاجئون سليمان حداد بعد الإفراج عنه من السجون السعودية وتعليق مؤثر (شاهد)

فتاة سعودية بعباءة مفتوحة الصدر تحتكّ مع عدة شباب (فيديو صادم)

رقص سائحة أجنبية بالعلم السعودي وسط مجموعة شبان يثير الجدل بسبب فرق الأحجام (فيديو)

زيارة بشار الأسد لروسيا.. 3 إهانات تعرض لها رأس النظام السوري (شاهد)

5 عادات سيئة تجعلك أقل إنتاجية في الصباح

11 عبارة تجعل الناس يشككون في مصداقيتك..

قراصنة يهاجمون موقع مجلة مغربية بعد “تقرير خطير” واتهامات للجزائر.. ماذا يحدث؟

العربي 2 يكشف شبكته البرامجية لموسم رمضان 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC